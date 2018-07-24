МВД предложило ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП
МВД предложило в некоторых случаях привлекать водителей, которые скрылись с места аварии, к уголовной ответственности. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проект вносит изменения в статью УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведомство предлагает, в частности, наказывать таким образом водителей, которые скрылись с места аварии, повлекшей тяжкие последствия. Речь идет о ДТП, в котором погибли люди или же кому-то из участников был причинен тяжкий вред.
Ведомство считает, что требование оставаться на месте ДТП, закрепленное в уголовном законодательстве, защитит интересы всех участников дорожного движения. По мнению автора инициативы, оно обусловлено «необходимостью обеспечения выполнения ими взаимных обязательств, порождаемых фактом ДТП».
Проводить общественное обсуждение законопроекта ведомство не стало. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 30 июля, после чего правительство может внести документ в Госдуму.