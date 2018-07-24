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Немецкая контрразведка сообщила о росте российского шпионажа

Немецкая контрразведка считает, что масштабы шпионажа со стороны России возросли. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по защите конституции (BfV), который был представлен журналистам во вторник в Берлине.

Как отмечают контрразведчики, это произошло в связи с охлаждением отношений России и Евросоюза. «С использованием киберпространства масштабы шпионажа увеличились в разы. <…> В центре внимания находятся все сферы политики, экономика, наука и техника, а также вооруженные силы», - цитирует ТАСС выдержки из доклада.

В Берлине уверены, что российские спецслужбы заинтересованы в дестабилизации внутриполитической ситуации в Германии и в приходе к власти сил, более лояльных к политике России. «С точки зрения BfV, Россия, безотносительно выборов в Бундестаг в 2017 г., продолжает реализовывать свою стратегию, направленную на поощрение раскола в Германии и Европе, а также на делегитимацию демократических институтов. В этой связи нет оснований для ослабления внимания в связи с возможным российским влиянием в киберпространстве», - отмечается в докладе.

Вмешательство России в выборы в Бундестаг осенью 2017 г. контрразведка не подтверждает: «Вопреки опасениям, связанным с российским вмешательством в выборы в США и Франции, а также с многочисленными кибератаками на германский Бундестаг, вмешательства в выборы 2017 г. не было зафиксировано».

Немецкие службы неоднократно обвиняли Россию в шпионской деятельности, но никаких доказательств связи хакеров с российскими властями предоставлено не было. Кремль также не раз подчеркивал безосновательность обвинений во вмешательстве России в выборы в США, Франции и Германии.