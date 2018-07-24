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Трамп обеспокоен российским вмешательством не в свою пользу

Президент США Дональд Трамп опасается, что на будущих выборах Россия вмешается на стороне его конкурентов. Об этом он сегодня написал в своем Twitter.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы вмешаться в будущие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче меня по отношению к России, они будут очень сильно помогать демократической партии. Трампа они точно не хотят!» - заявил президент США.

Сегодня Трамп посещает штаб-квартиру Организации ветеранов иностранных войн в Канзас-Сити, Миссури. Это часть его тура в поддержку номинации генпрокурора Миссури, республиканца Джоша Хоули, на выборах в сенат США. Сейчас сенатором от Миссури является Клэр Макксаскилл - демократ, одна из руководителей президентской кампании Хиллари Клинтон. Выборы в сенат пройдут 6 ноября этого года.