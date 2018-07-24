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ВЭБ и мэрия Грозного опробуют технологию блокчейна

Центр блокчейн-компетенций и цифровых трансформаций Внешэкономбанка (ВЭБ) и мэр Грозного Ибрагим Закриев запустили два пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью, говорится в сообщении института развития.

Обе платформы разрабатывал ВЭБ, общие затраты на оба проекта не превышают 2,5 млн руб., говорит представитель банка. Системы на блокчейне позволят уже через несколько месяцев сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей, приводятся в сообщении ВЭБа слова Закриева. Пилоты продлятся около трех месяцев, после чего можно будет оценить их эффективность, уточняет представитель ВЭБа.

Проект для управления услугами ЖКХ создан на базе блокчейна Hyperledger Fabric, рассказывает руководитель центра блокчейн-компетенций Владимир Демин. Сейчас система дает жителям Грозного доступ ко всей истории начисленных коммунальных сборов, а органы госуправления могут оптимизировать управление и аналитику.

Узлы блокчейна (подтверждающие его операции) расположены в центре блокчейн-компетенций ВЭБа и в мэрии Грозного. В будущем систему будет довольно просто масштабировать на большее количество узлов, а также автоматически загружать в блокчейн показания счетчиков, надеется представитель центра. Еще платформа в будущем позволит создавать различные сервисы – например, проводить голосования жильцов, контролировать исполнение заявок управляющими компаниями, рассказывает Демин.

Второй проект по заключению договоров на сдачу объектов муниципальной собственности разрабатывался на блокчейне Ethereum, объясняет Демин. Договоры в блокчейн вносят представители муниципалитета, всего в этом блокчейне на текущем этапе будет четыре узла (два в муниципалитете, два в ВЭБе). А смарт-контракт (электронный договор, исполняющийся при наступлении заранее определенных условий) позволяет контролировать платежи по этим договорам, уверяет Демин.

Об интересе Чечни к блокчейн-проектам глава республики Рамзан Кадыров рассказывал еще в феврале. Он анонсировал внедрение блокчейна в росреестре Чечни, не уточнив деталей.