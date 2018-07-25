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Руководитель еще одного предприятия «Роскосмоса» покинет свой пост

Исполняющий обязанности гендиректора космического предприятия НПО «Техномаш» Дмитрий Панов 3 августа уйдет в отставку. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса». Пост и. о. гендиректора «Техномаша» займет Владимир Власюк.

«Ему будет предложено продолжить трудовую деятельность на одном из предприятий ракетно-космической отрасли», — указывается в пресс-релизе. Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в беседе с «РИА Новости» уточнил, что предложение о назначении на новую должность будет сделано Панову на следующей неделе.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал, что в руководстве космических предприятий России произойдут изменения, которые будут носить «исключительно точечный характер». 25 июля стало известно, что 2 августа свой пост покинет гендиректор химкинского НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский.

Позже «Роскосмос» сообщил, что проверит всех руководителей предприятий отрасли, после чего проведет аттестацию каждого. Результаты проверок при необходимости будут направляться в компетентные органы. Решение о проверках было принято после того, как один из сотрудников ЦНИИмаша стал фигурантом уголовного дела о госизмене, Лемешевский - фигурантом дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Путин и космос