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В Италии арестован бывший российский сенатор

Бывший (2011-2016 гг.) российский сенатор от Новгородской области Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по российскому запросу, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Кривицкого Мауро Анетрини. «Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал», - сказал адвокат.

Арест Кривицкого подтвердили местные СМИ. По их информации, ордер на арест за коррупционные преступления датирован 23 июля, задержание произошло в городе Кортина д'Ампеццо, а в четверг в Венеции состоится первое слушание по делу об экстрадиции Кривицкого в Россию. Анетрини заявил, что его клиент регулярно бывал в Италии и «верил, что находится в безопасности от политических преследований, которым подвергался с тех пор, как проголосовал против военных операций на Украине».

Отметим, что в 2014 г. за предоставление президенту России Владимиру Путину полномочий использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан голосовали все присутствовавшиее на заседании сенаторы.

В марте прошлого года Кривицкий был объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в получении взятки в 15 млн руб. в 2012 г. По информации «Коммерсанта», обвинение экс-сенатора связано с «дорожным делом» в администрации Новгородской области, по которому уже осуждены бывший первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и его соучастники. Следствие установило, что чиновники отдавали контракты на содержание автомобильных дорог подконтрольным организациям, которые затем переводили часть бюджетных средств на счета аффилированных с чиновниками компаний.

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