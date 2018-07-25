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«Интерфакс» сообщил о задержании гендиректора НПО им. Лавочкина

Задержаны фигуранты дела о мошенничестве в производящем спутники и разгонные блоки «Фрегат» НПО им. Лавочкина, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский и руководитель дирекции правового обеспечения Екатерина Аверьянова задержаны», – сказал он. По этой информации, в четверг будет подано ходатайство об их аресте.

В среду, 25 июля, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что Лемешевский подал в отставку со 2 августа после того, как СКР возбудил против него дело о мошенничестве.

«В отношении генерального директора АО "НПО им. Лавочкина" Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения в особо крупном размере денежных средств предприятия путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на сумму 330 млн руб.», – сказали в пресс-службе.

С момента назначения 24 мая гендиректором «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сменил руководство ключевых предприятий отрасли. Заменено руководство самарского ракетно-космического центра «Прогресс» (ракеты-носители «Союз»), ЦЭНКИ (организация, управляющая космодромами), АО «Глонасс» (оператор системы «ЭРА-Глонасс»), ожидается замена руководства РКК «Энергия» (пилотируемая космонавтика). На прошлой неделе стало известно о деле о госизмене в головном НИИ отрасли – подмосковном ЦНИИмаше.