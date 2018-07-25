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Захарова прокомментировала декларацию Помпео по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала декларацию госсекретаря США Майка Помпео о том, что непризнание Крыма российским отныне становится частью официальной политики США. По ее мнению, подобных деклараций Соединенных Штатов было много и все они со временем отменялись.

«А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям», – написала Захарова.

Сегодня госдепартамент США опубликовал «декларацию Помпео» по Крыму о том, что США не признают «суверенитет Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права», и будут «следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины». На слушаниях в сенате Помпео заявил, что США готовы усиливать давление на Россию в ответ на «агрессивные действия» с целью снижения уровня конфронтации. «Но при этом мы должны оставлять открытой дверь для диалога», – констатировал госсекретарь США.

Декларацию Помпео уже приветствовал президент Украины Петр Порошенко, назвавший ее способом «избавить Кремль от имперских иллюзий».