Британские истребители сблизились с российским Су-24 над Черным морем
Два британских истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированные на авиабазе близ Констанцы, Румыния, сегодня сблизились с российским бомбардировщиком Су-24 над Черным морем. По сообщению Королевских ВВС, Су-24 приблизился к границам НАТО, пишет Daily Mail.
Оба вылетевших на перехват истребителя Typhoon дежурного звена принадлежат 135-му экспедиционному авиакрылу Королевских ВВС. По словам одного из пилотов, уже в воздухе звено навели с земли на российский самолет, приближавшийся к воздушному пространству Румынии. «Российский самолет не входил в воздушное пространство НАТО, поэтому мы получили приказ продолжить патрулирование в качестве предупредительной меры, а затем вернулись на авиабазу «Михаил Когэлничану», - приводят ВВС слова одного из пилотов.
Королевские ВВС Великобритании дислоцированы в Румынии с 2014 г. с началом программы обеспечения безопасности НАТО (Assurance Measures). Румыния вступила в НАТО в 2004 г.