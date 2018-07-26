Бывший первый замминистра по ЧС Шляков арестован судом
Тверской суд Москвы сегодня отправил под арест до 25 сентября бывшего первого замминистра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шлякова и еще двух фигурантов его дела о мошенничестве. «Постановлением суда удовлетворены ходатайства органов следствия об избрании в отношении (Юрия) Кузнецова и (Сергея) Онищенко меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
Всем троим вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, вместе с еще одним предполагаемым сообщником - Александром Казарцевым - обвиняемые предложили содействие в назначении на должность и. о. губернатора Ярославской области бывшему замгубернатора региона и экс-сенатору Юрию Удалову.
Накануне Шляков был задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Защита экс-замминистра настаивала на его невиновности. «Он всего лишь познакомил одного из обвиняемых с так называемым потерпевшим», - заявил в суде адвокат Руслан Коблев.