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Разведка США назвала Россию одним из трех лидеров кибершпионажа

Национальный центр контрразведки и безопасности США назвал Россию - вместе с Китаем и Ираном - одним из лидеров кибершпионажа, направленного на государственные органы и промышленные объекты США. Об этом сообщает ABCnews.

«Китай, Россия и Иран выделяются наиболее умелыми и активными агентами в киберпространстве, связанными с экономическим шпионажем и потенциальной кражей коммерческих тайн и закрытой информации», - говорится в докладе.

Россию интересуют в основном новые технологии и данные о ключевых секторах экономики, в том числе призванные укрепить ее обороноспособность, говорится в документе. Американская разведка напоминает, что экономический шпионаж - сравнительно низкозатратный и высокоэффективный вид шпионажа, дающий хорошие результаты при работе со слабозащищенными сетями типа исследовательских и университетских.

Согласно информации разведки, «страны с более тесными связями с США» также участвовали в кибершпионаже, чтобы получить доступ к американским технологиям, отмечает «Интерфакс».

Американская нацразведка ожидает, что Россия, Китай и Иран и в дальнейшем будут участвовать в экономическом кибершпионаже в отношении США.

«Мы ожидаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и действенно собирать секретную информацию США в сфере экономики и технологий, в частности в киберпространстве. Все они почти наверняка продолжат направлять значительные ресурсы и использовать широкий спектр тактик, чтобы добраться до интеллектуальной собственности и закрытой информации», - отмечают авторы доклада.