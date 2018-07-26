Греция назвала вероятную причину катастрофических пожаров

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Bloomberg сообщил о связях Бутиной с наследником Рокфеллеров

Арестованная в США по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации россиянка Мария Бутина контактировала с представителями республиканской партии при посредничестве наследника Рокфеллеров, издателя журнала American Conservative и сторонника более тесных связей с Россией Джорджа О'Нила-младшего, пишет Bloomberg. Именно О'Нил-младший является «гражданином США № 2», упомянутым в первой версии судебных документов.

По информации The Wall Street Journal, связь россиянки и наследника Рокфеллеров заключается в том, что именно он при участии Бутиной организовал частный ужин в Вашингтоне в начале февраля 2017 г., на котором российская делегация встречалась с представителями республиканцев. В материалах обвинения говорится, что Бутина якобы сказала О'Нилу-младшему, что «этот канал коммуникаций» одобрил представитель администрации президента России Владимира Путина. «Все, что нам было нужно, это "да" со стороны Путина. Остальное будет легче», - цитируются в документе слова россиянки. По мнению обвинения, эта фраза должна была показать официальную поддержку непубличного канала связи в виде подобных мероприятий.

На ужине присутствовали авторитетные конгрессмены-республиканцы Дейна Рорабахер и Томас Месси, однако ни содержание беседы, ни состав российской стороны помимо Бутиной и тогдашнего зампреда ЦБ Александра Торшина, не известно.

WSJ указывает, что в нескольких электронных письмах, относящихся к делу, есть адрес и Джорджа О'Нила-младшего, и имя «гражданина США № 1» Пола Эриксона, который якобы помогал Бутиной лоббировать интересы России в Национальной оружейной ассоциации (NRA). Самого наследника ни в чем не обвиняют; он не ответил СМИ на просьбы о комментариях.