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Конгресс США одобрил выделение Украине $250 млн на безопасность

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $250 млн на обеспечение безопасности на Украине. Такое решение было принято в ходе рассмотрения поправок к проекту о бюджете на 2019 финансовый год. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

Из $250 млн $50 млн должно быть направлено на летальные средства вооружений, подчеркивается в сообщении. Месяцем раньше Пентагон согласовал выделение Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих. С 2014 г. военная помощь Украине со стороны США составила примерно $1 млрд, заявляли в ведомстве.

В марте 2018 г. администрация США одобрила поставку Украине 210 противотанковых комплексов Javelin и 37 пусковых установок на $47 млн.