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СМИ узнали о проекте ФАС об обязательной предустановке российского софта на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство «дорожную карту» по развитию конкуренции на 2018-2019 гг., в которой предлагается обязать производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на устройства российские аналоги браузеров, приложений и программных продуктов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Эту норму «дорожная карта» предлагает закрепить в законопроекте, который должен быть готов к апрелю 2019 г. Также в нем должно содержаться требование к производителям о возможности полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. В ФАС объяснили свою инициативу «жалобами граждан» на автоматическую установку приложений без возможности их удаления. Главным исполнителем по подготовке закона называется Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор.

По данным App Annie, российские мобильные приложения на 11 месте в топ-20 по числу загрузок по итогам 2017 г. В их числе, в частности, назывались VK от «В контакте», «Сбербанк онлайн», «Юла», Avito, «Яндекс.Браузер» и «Одноклассники».

Президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров отмечает, что ФАС старается помочь российским разработчикам, но «с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции». Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко соглашается, что в России есть хорошие приложения, но их навязывание конкуренцию никак не поощряет. Он также отмечает, что «предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона».