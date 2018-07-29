В Петербурге начался главный военно-морской парад ко Дню ВМФ

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Президент Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад ко Дню Военно-морского флота России. Перед его началом президент обошел на катере парадный строй кораблей, выстроившихся на Неве, и поприветствовал их экипажи.
«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, — сказал Путин, выступая на параде. — Вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета».
Вся история флота — это история мужества и смелости моряков и офицеров, отметил президент. По его словам, служба на море по плечу только храбрым и стойким людям.
«Мы по праву гордимся нашим Военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота», — заявил Путин.
Парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В нем принимают участие корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде задействованы более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4000 военнослужащих.
Например, в параде принимают участие спущенный на воду в 2018 г. малый ракетный корабль «Ураган», корабль связи «Иван Хурс», фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», корвет Балтийского флота «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Казанец».
После прохода кораблей состоится воздушная часть парада. Над Невой пролетят вертолеты и самолеты морской авиации ВВС аэродромного и палубного базирования.
Российскому флоту передан ледокол нового поколения «Илья Муромец»
ОАО «Адмиралтейские верфи»
Ледокол «Илья Муромец» принят экипажем судна, 30 ноября на нем будет поднят флаг вспомогательного флота. Об этом рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков
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ОАО «Адмиралтейские верфи»
«Завтра на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец" будет поднят флаг вспомогательного флота... В ближайшее время судно пополнит запасы и совершит межфлотский переход от предприятия в пункт приписки», - рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков
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ОАО «Адмиралтейские верфи»
В Минобороны отметили, что судно имеют большое значение для обеспечения боевой готовности, обороноспособности и защиты государственных интересов обеспечения России в арктической зоне
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Wikipedia
Это первое судно большого водоизмещения, поступившее в ВМФ за несколько десятилетий, а что касается ледокольного вспомогательного флота, то это первое судно за более чем сорок лет, отмечает «Интерфакс»
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ОАО «Адмиралтейские верфи»
Госпрограммой вооружения предусмотрено строительство ещё двух ледоколов для Северного и Тихоокеанского флотов
5/12
ОАО «Адмиралтейские верфи»
До 2027 г. планируется построить более 180 судов, это позволит гарантированно обеспечить потребности ВМФ в любой точке мирового океана, заявили в Минобороны
6/12
ОАО «Адмиралтейские верфи»
Ледокол «Илья Муромец» представляет собой многофункциональное судно, которое будет выполнять задачи по проводке кораблей в ледовых условиях, научно-исследовательские и гидрографические работы, также при необходимости оказывать помощь аварийному кораблю или подводной лодке
7/12
ОАО «Адмиралтейские верфи»
«Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 г.
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ОАО «Адмиралтейские верфи»
Ледокол спустили на воду в июне 2016 г.
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ОАО «Адмиралтейские верфи»
Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20 метров, осадка - 7 метров
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ОАО «Адмиралтейские верфи»
Максимальная скорость ледокола - 15 узлов, ледопроходимость - 1,5 метра
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В субботу Министерство спорта присвоило игрокам сборной России по футболу, участвовавшим в чемпионате мира, звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некоторые российские спортсмены не согласились с этим решением.
Например, волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова считает, что присуждение футболистам сборной звания ЗМС демонстрирует разное отношение к спортсменам со стороны Минспорта. «Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!» — написала Гамова в Instagram. Спортсменка отметила, что у нее нет претензий к футболистам, это вопрос к Минспорта.
Гамова играла за национальную сборную России, в 2010 г. была признана лучшей спортсменкой России и получила звание заслуженного мастера спорта. В 2013 г. была факелоносцем на открытии Всемирной летней Универсиады в Казани.
Гамову поддержали двое других российских волейболистов – игрок сборной России, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский и игрок казанского «Зенита» Алексей Спиридонов. По словам Мусэрского, звание ЗМС не дает никаких привилегий, но это высшая награда в спорте, которую мечтает получить каждый спортсмен в России. «Высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — заявил спортсмен. Мусэрский за победу на Олимпиаде в 2012 г. получил звание заслуженного мастера спорта.
Спиридонов является мастером спорта международного класса, но звания ЗМС у него нет. Об этом он написал в Twitter. «Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов, и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов — и на тебе значок», — заявил спортсмен.
Гамову также поддержала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения», — сказала Тарасова «Спорт-Экспресс». По ее мнению, у футболистов есть «серьезное покровительство и благодарность от всей страны», поэтому им «раздаются эти звания».
Помимо звания заслуженных мастеров спорта футболисты сборной России получили от президента ордена и грамоты. Церемония награждения состоялась в субботу в Екатерининском зале Кремля. Главный тренер Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, еще два футболиста — вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — награждены орденами Почета. Остальные игроки и тренеры получили почетные грамоты президента.
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников раскритиковал это решение. «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право <...> Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
Согласно положению Минспорта о присвоении почетных спортивных званий, заслуженными мастерами спорта могут стать призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победители чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы или кубка Европы. Кроме того, в порядке исключения, почетное звание заслуженного мастера спорта может быть присвоено «за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», следует из документа.
ЧМ-2018 по футболу стал самым удачным за всю историю российской сборной. Команда дошла до четвертьфинала, где по итогам послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. За это достижение Российский футбольный союз получит от FIFA $16 млн.
Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу
Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент Владимир Путин наградил футболистов и тренеров российской сборной, участвовавших в самом удачном в истории России чемпионате мира по футболу. Награждение состоялось в субботу в Екатерининском зале Кремля
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Андрей Гордеев / Ведомости
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову президент вручил высшую награду — орден Александра Невского
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Андрей Гордеев / Ведомости
Вратарь Игорь Акинфеев награжден орденом Почета
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Михаил Метцель / ТАСС
Защитник Сергей Игнашевич тоже получил орден Почета – за вклад в развитие футбола, он провел 127 игр за сборную России
4/11
Михаил Метцель / ТАСС
Футболисты подарили Путину мяч и игровую футболку с номером 11
5/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Члены сборной, включая автора четырех голов на ЧМ-2018 Дениса Черышева и забившего три гола Артема Дзюбу, получили почетные грамоты президента. Почетными грамотами награждены и тренеры сборной
6/11
Андрей Гордеев / Ведомости
По словам Путина, на чемпионат мира «мощно выстрелила» выстроенная Черчесовым стратегия отбора игроков, а также проявились способности Черчесова (на фото) как лидера и хорошего психолога
7/11
Андрей Гордеев / Ведомости
«Ваша игра стала долгожданным подарком болельщикам, — обратился к сборной Путин. — Да и даже люди, далекие от футбола, не отрывались от экранов. Вы дали надежду на то, что футбол возрождается»
8/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Во время встречи нападающий Артем Дзюба (на фото) предложил президенту сменить коньки на бутсы. На что тот ответил, что считает себя физкультурником, которые, в отличие от спортсменов, занимаются разными видами спорта
9/11
Андрей Гордеев / Ведомости
«Вы доказали, что умеете побеждать. И мы ждем от вас — вы сами это сделали — новых побед», — сказал Путин. По его словам, о «качественной и достойной игре» российской сборной говорили все президенты, с которыми он встретился на саммите БРИКС
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Ранее в субботу на приеме в Министерстве спорта все члены российской сборной получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры — заслуженных тренеров, сообщил «Спорт-экспресс»
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Молодой человек, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в центре Москвы, будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщил московский главк Следственного комитета России.
Подозреваемый доставлен в следственный отдел, следователи пытаются восстановить картину произошедшего и выяснить мотивы, побудившие молодого человека напасть на полицейского. В отношении задержанного возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
В ночь на воскресенье московский главк МВД сообщил о задержании подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве. По данным СУ СКР, им оказался 17-летний юноша. «Интерфакс» сообщал, что он является уроженцем Чечни.
В пятницу на 1-й Брестской улице в Москве произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина нанес полицейскому несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.
Пострадавший полицейский был госпитализирован. По данным «Интерфакса», это 31-летний командир взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.
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Участники британской группы Gorillaz выразили сожаление в связи с тем, что им пришлось остановить выступление на фестивале Park Live в Москве из-за сильной грозы.
«Всем, кто был на фестивале Park Live: мы очень расстроены тем, что нам пришлось остановить концерт из-за грозы. Мы ничего не могли с этим поделать. Но ваша безопасность всегда на первом месте», — говорится в Twitter-аккаунте группы.
Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. Вечером в субботу началось выступление Gorillaz, но через 40 минут его пришлось прервать из-за сильной грозы. Это было первое выступление Gorillaz в России.
Сначала организаторы предполагали, что шоу может продолжиться, но в итоге его отменили. На экране рядом со сценой появилось сообщение: «Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями (сильной грозой) по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам».
Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала года. А вечером на столицу обрушился сильный ливень с грозой, градом и ветром. По данным синоптиков, за сутки в Московском регионе выпало 47% месячной нормы осадков. Наиболее сильные ливни были зафиксированы в Павловском Посаде, Толстопальцеве, Наро-Фоминске и Волоколамске.
Дождливое лето 2017-го
Евгений Разумный / Ведомости
29 июня синоптики сообщили, что на Москву надвигается сильный "тропический" ливень. По некоторым показателям он может побить рекорд 50-летней давности, предупреждает центр погоды «Фобос»
1/16
Наталья Шарапова / Ведомости
30 июня сильная гроза пришла в Московский регион с запада
2/16
Максим Стулов / Ведомости
В последний день июня в столице прошли сильные ливни, гроза, град. Шквалистые порывы ветра достигали 20 метров в секунду
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в нападении на полицейского возле посольства Словакии в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемый был задержан в Московской области, о его личности и мотивах пока ничего не сообщается. Задержанного доставили в отделение полиции для проведения следственных действий.
В пятницу на 1-й Брестской улице в Москве произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина ранил полицейского острым предметом и скрылся с места происшествия. Нападавший был объявлен в розыск.
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, личность нападавшего установлена — им оказался уроженец Чечни 2000 года рождения. Официального подтверждения этой информации нет. В отношении мужчины возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах.
Пострадавший полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Источник агентства рассказал, что это 31-летний командир взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо.
Бизнес
Новости
Власти предупредили предприятия ОПК о возможном падении гособоронзаказа
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут столкнуться с проблемами, если не научатся диверсифицировать производство, они должны быть готовы к падению гособоронзаказа. Такую мысль высказал вице-премьер Юрий Борисов на встрече с региональными властями и представителями ОПК Новосибирской области.
По словам Борисова, колебания гособоронзаказа — «вещь традиционная». Чтобы обезопасить себя, предприятия ОПК должны иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданскую продукцию. «Это идеальный вариант», — считает вице-премьер (цитата ТАСС).
Борисов напомнил, что президент Владимир Путин распорядился к 2025 г. увеличить объем гражданской продукции предприятий ОПК как минимум до 30%, к 2030 г. — до 50%.
Кроме того, Борисов предложил предприятиям ОПК выпускать ценные бумаги и выходить на фондовый рынок для привлечения частных инвестиций.
Вице-премьер отметил, что предприятия ОПК Новосибирской области выполняют гособоронзаказ почти на 100%, при этом задолженность перед государством у них минимальная.
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В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу из Кишинева в Санкт-Петербург, ударила молния. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кишинева. Инцидент произошел через 10 минут после вылета, когда самолет набирал высоту.
«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно. Тем не менее из соображений безопасности экипаж принял решение вернуться в кишиневский аэропорт. Приземление произошло успешно», — сообщила пресс-служба.
На борту лайнера находились 113 пассажиров, никто не пострадал. Рейс был отложен на неопределенное время, самолету предстоит тщательная техническая проверка.
Согласно расписанию самолет S7 вылетел из Кишинева в 13.30 по местному времени (совпадает с московским). В «Пулково» он должен был приземлиться в 15.50. Онлайн-табло петербургского аэропорта сообщает, что рейс отменен.
Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»
Tolga AKMEN / AFP
Авиасалон «Фарнборо» в 2018 г. проходит с 16 по 22 июля. На фото: посетитель авиасалона в шлеме летчика Striker II разработки BAE Systems с нашлемной прицельной системой и ночным видением
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Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Домодедовском районе Московской области, сообщило подмосковное управление МЧС. В салоне транспортного средства было около 30 человек. Информация о пострадавших уточняется, на место происшествия выехали спасатели.
По данным «Интерфакса», в ДТП с автобусом пострадали 16 человек, погибших нет. ТАСС сообщает о восьми пострадавших. «По предварительным данным, в результате аварии — восемь пострадавших», — сказал собеседник агентства в пресс-службе МЧС. Источник «РИА Новости» в подмосковном главке МВД рассказал о 12 пострадавших.
В автобусе, по данным ТАСС, ехали артисты ансамбля народной песни и танца Удмуртии «Танок».
О причинах ДТП пока не сообщается, обстоятельства произошедшего выясняются.
Политика
Новости
Жена главы Серпуховского района стала кандидатом на выборах вместо него
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Супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах вместо него. Об этом она рассказала в субботу РБК.
«Теперь я могу начать предвыборную кампанию. Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа, направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета, то есть за сохранение льгот для жителей села, сохранение малокомплектных школ, продолжение полноценного финансирования культуры и спорта, борьба за закрытие полигона ТБО «Лесная», — сказала Юлия Шестун.
Сам Александр Шестун не смог зарегистрироваться в качестве кандидата на должность главы Серпуховского района. Он находится в СИЗО «Лефортово» по подозрению в превышении должностных полномочий.
Для того чтобы выдвинуться кандидатом на выборы, Шестуну нужно было передать необходимые документы через нотариуса. Следователь только 25 июля дал разрешение на визит нотариуса в СИЗО, тогда как срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекал 27 июля. С учетом правил посещения СИЗО «Лефортово» вероятность того, что нотариус успеет встретиться с Шестуном до 27 июля, была мала.
По мнению Шестуна, следствие умышленно затянуло выдачу разрешения на визит нотариуса. Он напомнил, что его задержали как раз в день объявления выборов, а ранее высокопоставленные чиновники администрации президента и ФСБ предупреждали его о связанных с выдвижением рисках.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 1,32 млрд руб. на модернизацию производства самолета Ил-96-400М. Эти средства ОАК должна внести в уставный капитал дочернего Воронежского акционерного самолетостроительного общества.
«Средства будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96-400М. Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 г.», — говорится в сообщении правительства.
Предполагаемая предельная стоимость объекта капитального строительства составляет 1,47 млрд руб., из них за счет федерального бюджета — 1,32 млрд руб., отмечается в сообщении.
Проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 г., говорится в пояснительной записке к документу. Ранее правительство выделило на модернизацию самолета 5,995 млрд руб.
ОАК занимается модернизацией самолета Ил-114 и разработкой широкофюзеляжного самолета Ил-96-400М (свыше 400 кресел) по поручению президента Владимира Путина. Ил-114 планируется выпустить 50-100 шт., Ил-96 — 6 шт. Окупить вложения это не позволит, но поможет решить локальные задачи: несколько широкофюзеляжных судов нужны госструктурам, в том числе для борта № 1, также региональные самолеты обновят парк российских авиакомпаний.
В феврале прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что модернизация пассажирской версии самолета Ил-96-400М может обойтись государству более чем в 40 млрд руб.
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
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Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
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Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
4/10
Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
5/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
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AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
9/10
Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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В ночь на субботу стало известно о смерти писателя Владимира Войновича, ему было 85 лет. Об этом сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook. «Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ. Шок. Вот тебе, бабушка, и лунное затмение с полнолунием», — написал Давыдов около часа ночи.
Супруга Войновича Светлана Колесникова подтвердила ТАСС смерть писателя. По ее словам, похороны, скорее всего, состоятся в понедельник, 30 июля. «С датой и местом прощания пока еще не определились, но похороны будут, скорее всего, в понедельник», — сказала Колесникова.
Войнович запомнится россиянам как автор строк любимых песен и талантливый человек с активной гражданской позицией, отметил министр культуры Владимир Мединский. «Его творчество — это всегда острый срез действительности, мастерски переданный живым и увлекательным языком», — говорится в телеграмме министра. Он выразил соболезнования семье писателя.
Министерство культуры Российской Федерации
Прозаик, поэт, сценарист, драматург Владимир Войнович
Войнович — советский и российский прозаик, поэт, сценарист, драматург. Был лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2000), а также почетным членом Российской академии художеств.
Войнович родился в 1932 г. Сталинабаде (сейчас Душанбе, Таджикистан) в семье журналистов. Отец писателя был в 1938 г. осужден за антисоветскую агитацию. Войнович переехал в Москву в 1956 г., дважды неудачно пытался поступить в Литературный институт, затем уехал на освоение целинных земель в Казахскую ССР. Там он начал писать тексты в прозе.
Наиболее известными произведениями автора считаются повесть о Вере Фигнер «Степень доверия», трилогия о солдате Иване Чонкине, антиутопия «Москва 2042», сатирическая повесть «Монументальная пропаганда», книга, посвященная Александру Солженицыну, «Портрет на фоне мифа».
Политика
Новости
В Москве началось шествие против пенсионной реформы
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На улице Маши Порываевой в Москве началось шествие против пенсионной реформы, организатором которого является КПРФ, а также ряд общественных движений и организаций. Акция согласована с властями и должна завершиться митингом на проспекте Академика Сахарова, говорится на сайте партии. Мероприятие проходит под лозунгом «Не допустим социальный террор власти против собственного народа!».
Как сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, на акцию вышли около 50 000 человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил, что на митинг приехали делегации из 15 регионов. Выступая на митинге, он перечислил «три катастрофы», которые затронули Россию, – это Великая Отечественная война, приватизация, а теперь и пенсионная реформа.
Начинается митинг, на проспекте Сахарова сейчас около 50 000 человек – видны флаги КПРФ, Левого Фронта, комсомола, РРП и других организаций. Много представителей из других городов страны – Ярославля, Воронежа, Тулы, Калуги, Рязани, Твери pic.twitter.com/F0cN0Q2p9q
Позже в субботу в Москве пройдет еще одна акция против повышения пенсионного возраста. Она начнется в 14.00 мск в парке «Сокольники». Заявители рассчитывают, что в митинге примут участие до 1000 человек, это соответствует официальной вместимости площадки «гайд-парка».
Кроме того, в воскресенье на проспекте Сахарова состоится митинг, организованный Либертарианской партией России. Организаторы подали заявку на 10 000 человек, мероприятие начнется в 14.00 мск. Принять участие в митинге на проспекте Сахарова также призвал Алексей Навальный.
Митинги против пенсионной реформы проходят в субботу по всей России. Заявки на проведение акции поданы в Санкт-Петербурге, Белгороде, Сыктывкаре, Липецке, Омске, Ижевске, Астрахани, Орле, Курске, Самаре, Казани, Нижнем Тагиле, Мысках и других городах.
Митинги уже завершились на Дальнем Востоке и в некоторых городах Сибири. В Барнауле на акцию вышли около 2000 человек, сообщает «Алтапресс». В Новосибирске акция собрала более 1500 человек, передает «Совок.Инфо». В Самаре на митинг пришли около 3000 человек.
Переписали данные счётчиков рамок металоискателей, установленных на входе на митинг против пенсионной реформы в Самаре. Оказалось, нас было около 3 тыс, а не 2-х как мы думали :) Полиция посмотрела на собственные счётчики рамок и не моргнул глазом сказала "400 человек" :) pic.twitter.com/ILFhC54GGr