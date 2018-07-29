Британские школы зафиксировали снижение числа учеников из России

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За последние три года в частных школах Великобритании значительно сократилось число школьников из России, сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование, проведенное британским Советом независимых школ. Согласно исследованию, в 2015 г. в британских частных школах обучались 2795 граждан России. К апрелю текущего года их число сократилось до 1699.
По мнению издания, такая тенденция может «отражать ухудшение отношений между Великобританией и Россией» на фоне обвинений в адрес Москвы в кибератаках и вмешательстве в выборы, а также в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
В марте Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на убийство Скрипалей и принял решение выслать из страны российских дипломатов. Москва отвергает обвинения, настаивая на том, что Британия не представила никаких доказательств.
Кроме того, с начала года в Великобритании начал действовать закон, разрешающий властям требовать объяснения происхождения капитала от иностранных владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов. В связи с этим «Великобритания может начать терять статус убежища для богатых», говорил ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов.
Как раньше жилось россиянам в Лондоне (2014 год)
Chris Ratcliffe / Bloomberg
Лондонский Сити активно сотрудничает с российским бизнесом. Инвестбанки помогают компаниям привлечь капитал за счет размещения акций и облигаций, получения кредитов, управляющие благосостянием готовы позаботиться о миллионах российских олигархов.
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REX / Julian Makey
Михаил Прохоров и мэр Лондона Борис Джонсон, который уверен: огромные деньги, которые российские олигархи тратят в британской столице, идут на пользу экономике города и кормят тысячи людей - от работниц спа-салонов и водителей до юристов и продавцов предметов роскоши.
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REX / View Pictures
Квартиры в жилом комплексе Hude Park One - одни из наиболее популярных среди российских покупателей, которые, в среднем, тратят на покупку дома или квартиры в Лондоне 4,5 млн фунтов, поддерживая тем самым городской рынок дорогой недвижимости.
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Simon Dawson / Bloomberg
Тяжбы в лондонском суде стали привычным делом для российских бизнесменов и компаний, которые оформляют договоры по английскому праву. Самым громким стал процесс между Борисом Березовским (на фото) и Романом Абрамовичем: первый требовал с бывшего партнера и протеже $5 млрд за долю в «Сибнефти» и $564 млн - за долю в «Русале». Таковы, по утверждению Березовского, были его потери от невыгодных сделок, навязанных Абрамовичем с ведома президента Владимира Путина после того, как Березовский в 2000 г. попал в опалу и покинул Россию. Суд Березовский проиграл.
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REX / Back Page Images
Роман Абрамович - владелец футбольного клуба Chelsea, потратил на него сотни миллионов фунтов. Абрамович заплатил своему адвокату Джонатану Сампшну, защищавшего его от претензий Бориса Березовского, 10 млн фунтов только за подготовку дела к слушанию. По итогам процесса Березовскому был выставлен счет на оплату судебных издержек, включая 8 млн фунтов для Сампшна.
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REX / Londonstills.com
На Eaton Square расположен дом площадью 1250 кв. м, принадлежащий совладельцу "Альфа-групп" Герману Хану. Также сообщалось, что он инвестировал более 75 млн фунтов ($124 млн) в недвижимость в районе Belgravia.
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GLYN KIRK / AFP
Самый богатый россиянин Алишер Усманов (размер его состояния, по оценке Forbes, - $18,6 млрд) является акционером футбольного клуба Arsenal. На Лондонской фондовой бирже обращаются глобальные депозитарные расписки Mail.ru, в которой ему принадлежит 17,9% (размещение произошло в 2010 г.), и «Мегафона», где он владеет 50% плюс 100 акций акций (размещение прошло в 2012 г.)
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REX / Invicta Kent Media
Алишер Усманов владеет поместьем XVI в. в Суррее, а также особняком периода Регентства (1810-е гг.) стоимостью почти $80 млн в Лондоне. Этот особняк расположен в районе Hampstead Heath (на фото).
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Jason Alden / Bloomberg
На основной площадке Лондонской фондовой биржи торгуются акции или расписки 53 российских компаний, совокупная рыночная капитализация которых составляет около $500 млрд, на площадке для новых и небольших компаний AIM - 15 компаний общей стоимостью чуть более $1,6 млрд. За последнее десятилетие 113 компаний из России и стран СНГ привлекли на лондонском рынке $83 млрд в результате первичного и вторичного размещений акций.
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Катар во время отбора страны для проведения чемпионата мира по футболу 2018/2022 организовывал информационные вбросы, чтобы дискредитировать своих конкурентов. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении редакции документы.
«Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что во время выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа [Катара] платила общественным организациям и бывшим агентам ЦРУ за информационные вбросы о главных конкурентах — США и Австралии», — пишет издание.
По данным источника газеты, стратегия по дискредитации конкурентов была разработана американской компанией BLJ Worldwide. Ее целью было убедить исполнительный совет Международной федерации футбола (FIFA) в том, что граждане США и Австралии не хотят, чтобы чемпионат проводился на территории их стран. Отмечается, что одним из главных требований FIFA к конкурсантам было наличие внутренней поддержки идеи проведения чемпионата.
О проведении кампании по дискредитации конкурентов свидетельствует переписка между компанией BLJ и катарскими чиновниками, пишет The Times. В распоряжении газеты оказалось письмо президента BLJ Майкла Хольтцмана главному советнику тендерной группы Катара Ахмаду Нимеху, отправленное в мае 2010 г. «В последние четыре месяца мы провели широкомасштабную подрывную кампанию, направленную против кандидатов 2018/2022, особенно против Австралии и США», — приводит газета текст письма.
Оргкомитет «Катар-2022» отверг все обвинения со стороны газеты. «Мы придерживались правил заявочной кампании во время борьбы за чемпионат мира - 2022», — говорится в заявлении оргкомитета.
О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 г. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония. ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Qatar 2022
Khalifa International Stadium (Халифа) – первый готовый футбольный стадион для чемпионата мира 2022 г. в Катаре
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Qatar 2022
Он был построен в 1976 г., в мае 2017 г. открыт после глубокой реконструкции (на фото: финал Кубка Катара по футболу 2017 г.)
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Qatar 2022
Вместимость Халифы - 40 000 человек. Это единственный стадион, который после ЧМ-2022 останется неизменным, на нем будут проводиться крупные спортивные мероприятия
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Qatar 2022
Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре - декабре 2022 г. Летом в стране слишком жарко
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Qatar 2022
ЧМ-2022 пройдет на восьми стадионах. Другие семь арен помимо Халифы (на фото) уже строятся
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Qatar 2022
Все стадионы находятся в 5-35 км от центра Дохи
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Qatar 2022
Поездка между двумя любыми стадионами займет максимум 1 час, обещают организаторы. Впервые зрители смогут вживую посмотреть больше одного матча в сутки
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Qatar 2022
Оба полуфинала будут сыграны на стадионе «Эль Байт» (на фото) вместимостью 60 000 человек, который возводится в городе Эль-Хор
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Qatar 2022
Стадион «Эль Байт» стилизован под тент бедуинов, который называется «байт аль шар»
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Qatar 2022
«Эль Байт» после ЧМ-2022 станет базой футбольного клуба, его вместимость будет уменьшена с 60 000 до 32 000 кресел. Вместо снятых трибун будут встроены гостиница и торговый центр
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Qatar 2022
Стадион «Эль Райян» строится в одноименном городке, на нем после ЧМ-2022 будет играть одноименный же клуб, один из самых популярных в Катаре. Вместимость — 40 000 зрителей
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Qatar 2022
Фасад «Эль Райяна» будет светиться, он сложен из геометрических фигур, характерных для исламской архитектуры
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Qatar 2022
После ЧМ-2022 вместимость стадиона снизится до 22 000 человек. Он станет центром спортивного хаба, рядом с ним возведут центр водных видов спорта, легкоатлетический комплекс, каток, теннисные корты
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Qatar 2022
Стадион «Эль Вакра» (40 000 мест) возводится в одноименном портовом городке, самом старинном из существующих населенных пунктов Катара
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Qatar 2022
Дизайн стадиона вдохновлен раздутым парусом
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Qatar 2022
После чемпионата около 20 000 мест будут демонтированы, стадион также должен стать центром спортивной и социальной жизни города: вокруг будут построены теннисные корты и баскетбольные площадки, а также мечеть и зал свадебных церемоний
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Qatar 2022
Стадион «Фонд Катара» (40 000 мест) строится на территории одноименного фонда, который поддерживает развитие образования и науки. По соседству с ним расположены университеты
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Qatar 2022
В дизайне стадиона смешались традиции исламской архитектуры и современность. Алмазоподобные узоры фасада должны менять цвет по мере того, как солнце движется по небу
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Qatar 2022
После чемпионата его вместимость будет уменьшена, он станет базой женской сборной Катара по футболу, а также будет использоваться университетскими командами
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Qatar 2022
«Фонд Катара» расположен в Дохе в 7 км от исторического центра города. На всех стадионах на 40 000 зрителей пройдут матчи в группах и матчи плей-офф вплоть до четвертьфиналов
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Qatar 2022
Стадион «Эль Тумама» (40 000 мест) в Дохе будет выполнен в виде куфи, традиционной шапочки, которую носят мужчины в мусульманских странах
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Qatar 2022
После ЧМ-2022 его вместимость также будет снижена до 20 000 мест, внутри будет встроен медицинский центр FIFA. Стадион должен стать центром спортивной жизни Дохи, в его окрестностях появятся спортивные объекты для баскетбола, волейбола, тенниса, гандбола, плавания, бега, велоспорта и конного спорта
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Qatar 2022
В заявочной книге Катар предлагал построить для ЧМ-2022 12 стадионов. После консультаций с FIFA стране было разрешено провести турнир на восьми объектах (на фото стадион «Эль Тумама»)
23/25
Qatar 2022
Стадион «Рас Абу Абуд» возводится в Дохе на берегу Западного залива, на главном морском променаде — Корниш-авеню. Используются модульные конструкции и настоящие контейнеры, дизайн, таким образом, перекликается с расположенным по соседству портом Дохи
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Qatar 2022
После чемпионата стадион будет полностью разобран — впервые в истории строительства таких крупных спортивных объектов, заявляет оргкомитет ЧМ-2022
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После митинга против повышения пенсионного возраста в Москве задержали четырех человек, в том числе основателя Либертарианской партии Сергея Бойко и координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, сообщает телеканал «Дождь». Они выступали на сцене во время акции.
Также в числе задержанных ведущий акции Михаил Чичков, уточняет «ОВД-инфо». Кроме того, задержан журналист издания Sota. Vision Иван Егоров. Задержанных везут в ОВД «Красносельское», причина задержания неизвестна, сообщил Степанов.
После митинга меня и организаторов задержали на выходе. Основания не говорят, но я подозреваю, чтл господин Черников обиделся на то, что мы раскопали тумбочки за 200 000 рублей, которые закупает департмент противодействия митингам в Москве pic.twitter.com/ZCgb5XbqDs
Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Максим Стулов / Ведомости
На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг «против повышения пенсионного возраста и налогового грабежа». По данным проекта «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях, к 15.45 на территорию проведения митинга через рамки прошли 6100 участников. Полиция насчитала 2500 человек
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Новый безэкипажный катер принял участие в параде в честь Дня Военно-морского флота, говорится в материалах, розданных журналистам, освещавшим мероприятие. Парад в Санкт-Петербурге в воскресенье принял президент и главнокомандующий Вооруженными силами России Владимир Путин.
Безэкипажный катер сопровождал морской тральщик «Александр Обухов», он дополнил состав вооружения корабля. «Александр Обухов» — морской противоминный тральщик нового поколения, разработан ЦМКБ «Алмаз», сказал ведущий парада. Тральщик оснащен уникальной роботизированной системой поиска и уничтожения мин, которая позволяет действовать безопасно для экипажа, не входя на минное поле противника. Тральщики, представленные на параде, разминировали Суэцкий канал и Персидский залив, отметил ведущий.
Парад проходил в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В нем участвовали более 40 боевых кораблей и катеров, 38 воздушных судов морской авиации и около 4000 военнослужащих.
Президент, выступая на параде, отметил, что российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны и вносит вклад в борьбу с международным терроризмом.
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Марина Лысцева / ТАСС
В Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад ко Дню ВМФ
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Пресс-служба президента России
Парад проходил в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В нем приняли участие корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии
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Пресс-служба президента России
Большая подводная лодка «Дмитров»
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Пресс-служба президента России
Принял парад президент России Владимир Путин (на фото с министром обороны Сергеем Шойгу)
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Михаил Метцель / ТАСС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и основатель, основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко (слева направо) во время парада
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Марина Лысцева / ТАСС
После прохода кораблей прошла воздушная часть парада. Над Невой пролетели вертолеты и самолеты морской авиации ВВС аэродромного и палубного базирования. На фото: противолодочные самолеты Ил-38 с поисково-прицельной системой «Новелла-П-38»
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В субботу Министерство спорта присвоило игрокам сборной России по футболу, участвовавшим в чемпионате мира, звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Некоторые российские спортсмены не согласились с этим решением.
Например, волейболистка, двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова считает, что присуждение футболистам сборной звания ЗМС демонстрирует разное отношение к спортсменам со стороны Минспорта. «Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!» — написала Гамова в Instagram. Спортсменка отметила, что у нее нет претензий к футболистам, это вопрос к Минспорта.
Гамова играла за национальную сборную России, в 2010 г. была признана лучшей спортсменкой России и получила звание заслуженного мастера спорта. В 2013 г. была факелоносцем на открытии Всемирной летней Универсиады в Казани.
Гамову поддержали двое других российских волейболистов – игрок сборной России, олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский и игрок казанского «Зенита» Алексей Спиридонов. По словам Мусэрского, звание ЗМС не дает никаких привилегий, но это высшая награда в спорте, которую мечтает получить каждый спортсмен в России. «Высшая награда не может быть за 8-е место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — заявил спортсмен. Мусэрский за победу на Олимпиаде в 2012 г. получил звание заслуженного мастера спорта.
Спиридонов является мастером спорта международного класса, но звания ЗМС у него нет. Об этом он написал в Twitter. «Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару лиг чемпионов и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов — и на тебе значок», — заявил спортсмен.
Гамову также поддержала тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. «Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения», — сказала Тарасова «Спорт-экспрессу». По ее мнению, у футболистов есть «серьезное покровительство и благодарность от всей страны», поэтому им «раздаются эти звания».
Помимо звания заслуженных мастеров спорта футболисты сборной России получили от президента ордена и грамоты. Церемония награждения состоялась в субботу в Екатерининском зале Кремля. Главный тренер Станислав Черчесов получил орден Александра Невского, еще два футболиста — вратарь Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — награждены орденами Почета. Остальные игроки и тренеры получили почетные грамоты президента.
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников раскритиковал это решение. «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича — его воля и право <...> Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», — приводит слова Кафельникова Sports.ru.
Согласно положению Минспорта о присвоении почетных спортивных званий, заслуженными мастерами спорта могут стать призеры Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, победители чемпионата мира, Кубка мира, чемпионата Европы или кубка Европы. Кроме того, в порядке исключения почетное звание заслуженного мастера спорта может быть присвоено «за выдающийся вклад в повышение авторитета России и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство», следует из документа.
ЧМ-2018 по футболу стал самым удачным за всю историю российской сборной. Команда дошла до четвертьфинала, где по итогам послематчевых пенальти уступила команде Хорватии. За это достижение Российский футбольный союз получит от FIFA $16 млн.
Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу
Сергей Гунеев / РИА Новости
Президент Владимир Путин наградил футболистов и тренеров российской сборной, участвовавших в самом удачном в истории России чемпионате мира по футболу. Награждение состоялось в субботу в Екатерининском зале Кремля
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Андрей Гордеев / Ведомости
Главному тренеру сборной Станиславу Черчесову президент вручил высшую награду — орден Александра Невского
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Андрей Гордеев / Ведомости
Вратарь Игорь Акинфеев награжден орденом Почета
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Михаил Метцель / ТАСС
Защитник Сергей Игнашевич тоже получил орден Почета – за вклад в развитие футбола, он провел 127 игр за сборную России
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Михаил Метцель / ТАСС
Футболисты подарили Путину мяч и игровую футболку с номером 11
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Андрей Гордеев / Ведомости
Члены сборной, включая автора четырех голов на ЧМ-2018 Дениса Черышева и забившего три гола Артема Дзюбу, получили почетные грамоты президента. Почетными грамотами награждены и тренеры сборной
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Андрей Гордеев / Ведомости
По словам Путина, на чемпионат мира «мощно выстрелила» выстроенная Черчесовым стратегия отбора игроков, а также проявились способности Черчесова (на фото) как лидера и хорошего психолога
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Ваша игра стала долгожданным подарком болельщикам, — обратился к сборной Путин. — Да и даже люди, далекие от футбола, не отрывались от экранов. Вы дали надежду на то, что футбол возрождается»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Во время встречи нападающий Артем Дзюба (на фото) предложил президенту сменить коньки на бутсы. На что тот ответил, что считает себя физкультурником, которые, в отличие от спортсменов, занимаются разными видами спорта
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Вы доказали, что умеете побеждать. И мы ждем от вас — вы сами это сделали — новых побед», — сказал Путин. По его словам, о «качественной и достойной игре» российской сборной говорили все президенты, с которыми он встретился на саммите БРИКС
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ранее в субботу на приеме в Министерстве спорта все члены российской сборной получили звания заслуженных мастеров спорта, а тренеры — заслуженных тренеров, сообщил «Спорт-экспресс»
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Молодой человек, подозреваемый в нападении на сотрудника полиции в центре Москвы, будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, сообщил московский главк Следственного комитета России.
Подозреваемый доставлен в следственный отдел, следователи пытаются восстановить картину произошедшего и выяснить мотивы, побудившие молодого человека напасть на полицейского. В отношении задержанного возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).
В ночь на воскресенье московский главк МВД сообщил о задержании подозреваемого в нападении на полицейского у посольства Словакии в Москве. По данным СУ СКР, им оказался 17-летний юноша. «Интерфакс» сообщал, что он является уроженцем Чечни.
В пятницу на 1-й Брестской улице в Москве произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина нанес полицейскому несколько ударов ножом и скрылся с места происшествия.
Пострадавший полицейский был госпитализирован. По данным «Интерфакса», это 31-летний командир взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.
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Президент Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад ко Дню Военно-морского флота России. Перед его началом президент обошел на катере парадный строй кораблей, выстроившихся на Неве, и поприветствовал их экипажи.
«Российский флот успешно решает задачи обороноспособности страны, — сказал Путин, выступая на параде. — Вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играет важную роль в обеспечении стратегического паритета».
Вся история флота — это история мужества и смелости моряков и офицеров, отметил президент. По его словам, служба на море по плечу только храбрым и стойким людям.
«Мы по праву гордимся нашим Военно-морским флотом, нашими военно-морскими силами, их высочайшим уровнем боеготовности, стратегическими, тактическими и оперативными возможностями, силой и красотой нашего родного флота», — заявил Путин.
Парад проходит в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В нем принимают участие корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Всего в параде задействованы более 40 боевых кораблей и катеров различных классов, 38 воздушных судов морской авиации и порядка 4000 военнослужащих.
Например, в параде принимают участие спущенный на воду в 2018 г. малый ракетный корабль «Ураган», корабль связи «Иван Хурс», фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», корвет Балтийского флота «Сообразительный», дизель-электрическая подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск», малый противолодочный корабль «Казанец».
После прохода кораблей состоится воздушная часть парада. Над Невой пролетят вертолеты и самолеты морской авиации ВВС аэродромного и палубного базирования.
Военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Марина Лысцева / ТАСС
В Санкт-Петербурге прошел главный военно-морской парад ко Дню ВМФ
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Пресс-служба президента России
Парад проходил в исторической части Санкт-Петербурга и на Кронштадтском рейде. В нем приняли участие корабли, подводные лодки, катера, самолеты и вертолеты Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии
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Пресс-служба президента России
Большая подводная лодка «Дмитров»
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Пресс-служба президента России
Принял парад президент России Владимир Путин (на фото с министром обороны Сергеем Шойгу)
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Михаил Метцель / ТАСС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и основатель, основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко (слева направо) во время парада
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Марина Лысцева / ТАСС
После прохода кораблей прошла воздушная часть парада. Над Невой пролетели вертолеты и самолеты морской авиации ВВС аэродромного и палубного базирования. На фото: противолодочные самолеты Ил-38 с поисково-прицельной системой «Новелла-П-38»
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Участники британской группы Gorillaz выразили сожаление в связи с тем, что им пришлось остановить выступление на фестивале Park Live в Москве из-за сильной грозы.
«Всем, кто был на фестивале Park Live: мы очень расстроены тем, что нам пришлось остановить концерт из-за грозы. Мы ничего не могли с этим поделать. Но ваша безопасность всегда на первом месте», — говорится в Twitter-аккаунте группы.
Фестиваль Park Live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. Вечером в субботу началось выступление Gorillaz, но через 40 минут его пришлось прервать из-за сильной грозы. Это было первое выступление Gorillaz в России.
Сначала организаторы предполагали, что шоу может продолжиться, но в итоге его отменили. На экране рядом со сценой появилось сообщение: «Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями (сильной грозой) по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам».
Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала года. А вечером на столицу обрушился сильный ливень с грозой, градом и ветром. По данным синоптиков, за сутки в Московском регионе выпало 47% месячной нормы осадков. Наиболее сильные ливни были зафиксированы в Павловском Посаде, Толстопальцеве, Наро-Фоминске и Волоколамске.
Дождливое лето 2017-го
Евгений Разумный / Ведомости
29 июня синоптики сообщили, что на Москву надвигается сильный "тропический" ливень. По некоторым показателям он может побить рекорд 50-летней давности, предупреждает центр погоды «Фобос»
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Наталья Шарапова / Ведомости
30 июня сильная гроза пришла в Московский регион с запада
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Максим Стулов / Ведомости
В последний день июня в столице прошли сильные ливни, гроза, град. Шквалистые порывы ветра достигали 20 метров в секунду
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в нападении на полицейского возле посольства Словакии в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемый был задержан в Московской области, о его личности и мотивах пока ничего не сообщается. Задержанного доставили в отделение полиции для проведения следственных действий.
В пятницу на 1-й Брестской улице в Москве произошло нападение на сотрудника полиции. Неизвестный мужчина ранил полицейского острым предметом и скрылся с места происшествия. Нападавший был объявлен в розыск.
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, личность нападавшего установлена — им оказался уроженец Чечни 2000 года рождения. Официального подтверждения этой информации нет. В отношении мужчины возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органах.
Пострадавший полицейский был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Источник агентства рассказал, что это 31-летний командир взвода по охране посольств и консульств. Он получил не менее семи ножевых ранений, в том числе в голову и лицо.
Бизнес
Новости
Власти предупредили предприятия ОПК о возможном падении гособоронзаказа
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Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) могут столкнуться с проблемами, если не научатся диверсифицировать производство, они должны быть готовы к падению гособоронзаказа. Такую мысль высказал вице-премьер Юрий Борисов на встрече с региональными властями и представителями ОПК Новосибирской области.
По словам Борисова, колебания гособоронзаказа — «вещь традиционная». Чтобы обезопасить себя, предприятия ОПК должны иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданскую продукцию. «Это идеальный вариант», — считает вице-премьер (цитата ТАСС).
Борисов напомнил, что президент Владимир Путин распорядился к 2025 г. увеличить объем гражданской продукции предприятий ОПК как минимум до 30%, к 2030 г. — до 50%.
Кроме того, Борисов предложил предприятиям ОПК выпускать ценные бумаги и выходить на фондовый рынок для привлечения частных инвестиций.
Вице-премьер отметил, что предприятия ОПК Новосибирской области выполняют гособоронзаказ почти на 100%, при этом задолженность перед государством у них минимальная.
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В самолет, вылетевший во второй половине дня в субботу из Кишинева в Санкт-Петербург, ударила молния. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Кишинева. Инцидент произошел через 10 минут после вылета, когда самолет набирал высоту.
«Самолет принадлежит российской компании S7. От удара молнии никто не пострадал, оборудование работало исправно. Тем не менее из соображений безопасности экипаж принял решение вернуться в кишиневский аэропорт. Приземление произошло успешно», — сообщила пресс-служба.
На борту лайнера находились 113 пассажиров, никто не пострадал. Рейс был отложен на неопределенное время, самолету предстоит тщательная техническая проверка.
Согласно расписанию самолет S7 вылетел из Кишинева в 13.30 по местному времени (совпадает с московским). В «Пулково» он должен был приземлиться в 15.50. Онлайн-табло петербургского аэропорта сообщает, что рейс отменен.
Что показывают на международном авиасалоне «Фарнборо-2018»
Tolga AKMEN / AFP
Авиасалон «Фарнборо» в 2018 г. проходит с 16 по 22 июля. На фото: посетитель авиасалона в шлеме летчика Striker II разработки BAE Systems с нашлемной прицельной системой и ночным видением