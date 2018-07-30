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Германия выдала России фигуранта «кокаинового дела»

Германия выдала России предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию, бывшего технического сотрудника российского посольства в Берлине Андрея Ковальчука. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Ковальчука Владимира Жеребенкова.

«Ковальчук экстрадирован в Россию. В данный момент он находится в СИЗО "Матросская Тишина", ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков», - сказал адвокат. По его словам, Ковальчук отказался от дачи показаний в порядке ст. 51 Конституции. Защита Ковальчука в Германии обжаловала решение об экстрадиции, поскольку не была уведомлена об этом решении.

«Кокаиновое дело» началось в феврале этого года с публикаций в аргентинских СМИ об обнаружении 389 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе.

По официальной версии российской стороны, наркотики в школе хранил технический сотрудник посольства России Али Абянов. Как сообщали и российские, и аргентинские источники, посол Виктор Коронелли после обнаружения наркотика обратился в аргентинскую полицию, после чего стороны провели операцию по контролируемой поставке в Россию чемоданов, в которых кокаин был заменен на муку. Это позволило выявить в Москве получателей кокаина, которыми оказались уехавший к тому времени из Аргентины Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

Андрей Ковальчук, предполагаемый организатор транзита наркотиков, был арестован в январе 2018 г. заочно и объявлен в международный розыск (задержаны и двое граждан Аргентины). 1 марта Ковальчука задержали в пригороде Берлина по запросу российской стороны и арестовали до принятия решения о его выдаче России.

Обвиняемые вину в перевозке наркотиков отрицают, но признают, что занимались пересылкой дорогих грузов с использованием дипломатического статуса, чтобы избегать таможенных пошлин. Всем фигурантам «кокаинового дела» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.