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Парламент Македонии назначил дату референдума о смене названия страны

Сегодня парламент бывшей югославской республики Македония назначил дату всенародного референдума о смене названия страны на «Республика Северная Македония». Он пройдет 30 сентября, передает Reuters.

Вопрос референдума, одобренный большинством в 68 из 120 депутатов, звучит так: «Выступаете ли вы за членство в НАТО и Евросоюзе, принимая соглашение относительно названия между республикой Македония и Грецией?» Новое имя Македонии в формулировке в явном виде не указано.

Против такой формулировки уже выступила бойкотировавшая голосование оппозиция в лице националистической партии «Внутренняя македонская революционная организация». Она обвинила парламентское большинство в диктате, нарушении Конституции и предательстве национальных интересов. Лидер партии Игорь Янусев назвал вопрос референдума «неконкретным, неоднозначным и прежде всего манипулятивным».

На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Македонию пригласили в альянс - но только при условии смены названия. «По завершении всех процедур по соглашению о смене названия на национальном уровне страна присоединится к НАТО в качестве тридцатого члена», - говорится в декларации саммита. Аналогичное условие вступления ставит и ЕС.

Премьер-министры Македонии и Греции договорились о смене названия Республики Македонии на Северную Македонию в середине июня. Однако президент страны Георге Иванов отказался подписывать соглашение.

Смена названия должна разрешить диспут Скопье и Афин, длившийся со времен распада Югославии в 1991 г. Греция последовательно блокировала членство Македонии в НАТО, требуя от соседней республики изменить название, чтобы отделить ее от греческой области Македония и исключить любые территориальные претензии. В ООН Македония официально называется «бывшая югославская республика Македония».