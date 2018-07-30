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Участников акции Pussy Riot задержали сразу после 15 суток ареста

Всех четверых участников акции группы Pussy Riot на финале ЧМ-2018 задержали сразу же после выхода из спецприемника - после отбытия 15 суток административного ареста. О этом сообщил один из участников акции Петр Верзилов.

«В ОВД "Лужники" сообщают, что приказ оставить нас на ночь - до проведения неких мероприятий с утра. На ночь будут оставлять всех четверых, по словам сотрудников. Обвинения не предъявляют», - написал Верзилов. Ранее он сообщил, что задержаны трое других участников акции - Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Ольга Пахтусова.

Пахтусова сообщила, что им вменяют статью 20.2 КоАП - «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». «Нам прямо на выходе из спецприемника вменили статью 20.2, не указали пункт, ничего больше не сказали», - заявила она.

15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой - привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России.

Активисты Pussy Riot потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты, незаконных арестов на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела.

В отношении участников были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ). Однако в суд были переданы материалы только по первой статье. Хамовнический суд дал всем четверым по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования сроком на три года.