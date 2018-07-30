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Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает возможными переговоры с руководством Ирана без предварительных условий, сообщило агентство Reuters. «Конечно, я бы встретился с представителями Ирана. Если они захотят встретиться, встреча будет. Я не знаю, готовы ли они сейчас к этому», - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Трамп отметил, что готов на встречу «в любое время» и что эта встреча пройдет не из-за «силы или слабости США», а «потому что я думаю, что она нужна - для страны, для них, для нас, для всего мира».

Трамп вновь назвал верным выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а само соглашение назвал «нелепым».

Отметим, что за неделю до этого Трамп в резкой форме предостерег Иран и его президента Хасана Рухани от каких-либо угроз в адрес США, в противном случае пообещав ответ, «которому найдется немного равных в истории». В июле иранское агенство Mehr сообщило, что Трамп восемь раз предлагал Рухани встретиться, но каждый раз получал отказ.