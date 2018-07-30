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Трамп готов встретиться с руководством Ирана без предварительных условий

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Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает возможными переговоры с руководством Ирана без предварительных условий, сообщило агентство Reuters. «Конечно, я бы встретился с представителями Ирана. Если они захотят встретиться, встреча будет. Я не знаю, готовы ли они сейчас к этому», - сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Трамп отметил, что готов на встречу «в любое время» и что эта встреча пройдет не из-за «силы или слабости США», а «потому что я думаю, что она нужна - для страны, для них, для нас, для всего мира».

Трамп вновь назвал верным выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а само соглашение назвал «нелепым».

Отметим, что за неделю до этого Трамп в резкой форме предостерег Иран и его президента Хасана Рухани от каких-либо угроз в адрес США, в противном случае пообещав ответ, «которому найдется немного равных в истории». В июле иранское агенство Mehr сообщило, что Трамп восемь раз предлагал Рухани встретиться, но каждый раз получал отказ.

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Трамп обещал оставить в силе санкции против России

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Президент США Дональд Трамп в понедельник на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме заявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. «Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть», - заявил президент США.

Трамп затронул вопрос о санкциях в связи с энергетической независимостью Европы. «Что касается этого газопровода ("Северный поток - 2"), я хочу увидеть конкурирующий газопровод. Поэтому, господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете сделать конкурирующий проект. Мы уже ведем переговоры с ЕС о строительстве 9-11 портов (терминалов) - за которые они (европейцы) заплатят, чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы, чтобы было больше конкуренции», - сказал президент США.

В июне Reuters сообщило со ссылкой на представителей госдепартамента, что участие европейских компаний в проекте «Северный поток – 2» делает их мишенью американских санкций. Представитель минэкономики Германии говорил, что Берлин получил от Вашингтона заверения в том, что газопроводные проекты будут выведены из-под санкций. Но в июле законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» был внесен в конгресс.

В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности заявили изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в Евросоюз.

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Политика
Новости

Трамп рассказал о строительстве терминалов под американский СПГ за счет Евросоюза

Ведомости
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Евросоюз рассматривает возможность строительства 9-11 терминалов для закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме после двусторонних переговоров.

«Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов, за которые они (европейцы) заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы. И это приведет к расширению конкуренции», - цитирует ТАСС заявление Трампа. Деталей переговоров он не раскрыл.

Соглашение об условиях поставок американского СПГ с американскими Venture Global LNG и Sempra Energy в июне подписала польская газовая компания PGNiG. Это должно диверсифицировать импорт компании после окончания трубопроводного контракта с российским «Газпромом» в 2022 г. По данным Еврокомиссии, в 2017 г. российский газ обходился Польше в $222 за 1000 куб. м. Американский СПГ даже без затрат на регазификацию стоил бы на $30 дороже.

Первый газовоз с СПГ из США принял литовский порт Клайпеда в августе прошлого года. Страна обеспечивает за счет СПГ половину потребностей в газе.

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Авто
Новости

Tesla начала переговоры о строительстве завода в Европе

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Американский производитель электромобилей - компания Tesla начала переговоры с властями Германии и Нидерландов о строительстве своего первого завода в Европе, сообщила The Wall Street Journal.

Речь идет о строительстве фабрики, объединяющей производство аккумуляторов и сборку электромобилей (Gigafactory). Переговоры пока на первой стадии и могут завершиться безуспешно, отмечает WSJ. Основатель Tesla Илон Маск высказывал предпочтение Германии как месту для завода - «возможно, на границе с одной из стран Бенилюкса». У компании уже есть исследовательский центр в Прюме, у границы ФРГ с Бельгией и Люксембургом.

Пока единственное сборочное производство Tesla расположено во Фримонте (Калифорния, США), а аккумуляторов - в Рино (Невада). В июле компания подписала в Шанхае соглашение о строительстве сборочного завода мощностью 500 000 автомобилей в Китае близ Шанхая.

Открытие сборочных производств за пределами США должен помочь Tesla избежать последствий «торговой войны» США с Китаем и Евросоюзом. В начале июля компания повысила цены в Китае после введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S и кроссовера Model X увеличилась на 150 000–250 000 юаней ($22 600–37 600) в зависимости от комплектации.

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Политика
Новости

Ткачев объяснил возвращение в Краснодарский край

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Бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев планирует посвятить время, «когда есть силы и возможность», своей родине. Об этом он сам рассказал на праздновании 25-летия Агрокомплекса им. Н. И.Ткачева. Видео выступления опубликовало краснодарское информагентство «ВК Пресс».

«Для меня понятие "домой" более объемное и более многогранное, потому что "домой" – это значит в агрокомплекс, к своим корням, к своей истории и каждому из вас. Я всегда, скажу честно, скучал, я всегда думал о вас», – сказал Ткачев.

По его словам, после отставки правительства он «попросился у руководства страны»: «Хватит мне мотаться по России, испытывать судьбу». Ткачев добавил, что достаточно много отработал на краевом и федеральном уровнях.

Ткачев родился в краснодарской станице Выселки. Он был губернатором Краснодарского края 14 лет – с 2001 г. Владимир Путин назначил его на должность министра сельского хозяйства в 2015 г. В состав нового правительства, сформированного после последней инаугурации президента, Ткачев не вошел. Министром сельского хозяйства стал сын секретаря Совета безопасности России Дмитрий Патрушев.

В середине июля Ткачева избрали в совет директоров Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева – это семейный бизнес Ткачевых. Его основал отец Александра Ткачева, в честь которого названо предприятие. Агрохолдинг выпускает продукцию под собственным брендом «Агрокомплекс – натуральные продукты Кубани»: молоко, колбасы, консервы, напитки, кондитерские изделия и др.

Кто покинул правительство Медведева

Политика
Новости

Участников акции Pussy Riot задержали сразу после 15 суток ареста

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Всех четырех участников акции группы Pussy Riot на финале ЧМ-2018 задержали сразу же после выхода из спецприемника - после отбытия 15 суток административного ареста. О этом сообщил один из участников акции - Петр Верзилов.

«В ОВД "Лужники" сообщают, что приказ оставить нас на ночь - до проведения неких мероприятий с утра. На ночь будут оставлять всех четверых, по словам сотрудников. Обвинения не предъявляют», - написал Верзилов. Ранее он сообщил, что задержаны трое других участников акции - Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Ольга Пахтусова.

Пахтусова сообщила, что им вменяют статью 20.2 КоАП - «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». «Нам прямо на выходе из спецприемника вменили статью 20.2, не указали пункт, ничего больше не сказали», - заявила она.

15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии, на поле «Лужников» выбежали четверо активистов Pussy Riot. Они были одеты в полицейскую форму. Это была акция «Милиционер вступает в игру», цель которой - привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью в России.

Активисты Pussy Riot потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты, незаконных арестов на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела.

В отношении участников были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 3 ст. 20.31 КоАП) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ). Однако в суд были переданы материалы только по первой статье. Хамовнический суд дал всем четверым по 15 суток административного ареста и запретил посещать спортивные соревнования сроком на три года.

Политика
Новости

Парламент Македонии назначил дату референдума о смене названия страны

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Сегодня парламент бывшей югославской республики Македония назначил дату всенародного референдума о смене названия страны на «Республика Северная Македония». Он пройдет 30 сентября, передает Reuters.

Вопрос референдума, одобренный большинством в 68 из 120 депутатов, звучит так: «Выступаете ли вы за членство в НАТО и Евросоюзе, принимая соглашение относительно названия между республикой Македония и Грецией?» Новое имя Македонии в формулировке в явном виде не указано.

Против такой формулировки уже выступила бойкотировавшая голосование оппозиция в лице националистической партии «Внутренняя македонская революционная организация». Она обвинила парламентское большинство в диктате, нарушении Конституции и предательстве национальных интересов. Лидер партии Игорь Янусев назвал вопрос референдума «неконкретным, неоднозначным и прежде всего манипулятивным».

На недавнем саммите НАТО в Брюсселе Македонию пригласили в альянс - но только при условии смены названия. «По завершении всех процедур по соглашению о смене названия на национальном уровне страна присоединится к НАТО в качестве тридцатого члена», - говорится в декларации саммита. Аналогичное условие вступления ставит и ЕС.

Премьер-министры Македонии и Греции договорились о смене названия Республики Македонии на Северную Македонию в середине июня. Однако президент страны Георге Иванов отказался подписывать соглашение.

Смена названия должна разрешить диспут Скопье и Афин, длившийся со времен распада Югославии в 1991 г. Греция последовательно блокировала членство Македонии в НАТО, требуя от соседней республики изменить название, чтобы отделить ее от греческой области Македония и исключить любые территориальные претензии. В ООН Македония официально называется «бывшая югославская республика Македония».

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Технологии
Новости

Котировки Twitter продолжили падение после обвала 27 июля

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Котировки Twitter продолжили падение в понедельник после обвала на 20,5% в пятницу 27 июля. По состоянию на 19.25 мск котировки компании на Nasdaq снизились еще на 7,5%.

В квартальном отчете компании, выпущенном в пятницу, говорилось о падении активной месячной аудитории на 1 млн человек - в том числе из-за расчистки сети от фейковых аккаунтов. В III квартале сервис прогнозирует падение аудитории еще на несколько миллионов, и именно это вызвало наибольшие опасения инвесторов, указывает CNBC. Так, Bank of America Merrill Lynch пишет, что темпы роста выручки Twitter прошли пик, другие аналитики не рекомендуют инвестиции в акции компании до возобновления роста аудитории.

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Политика
Новости

Гудков упрекнул Навального в нежелании искать политических союзников

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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков упрекнул Алексея Навального в том, что тот не хочет искать политических союзников и поссорился со многими знакомыми. Об этом Гудков написал в Facebook.

«Что ж, давай раз и навсегда. Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Объявить всех вокруг «мурзилками» и только себя – пламенным революционером? Не вопрос. Ты уже поссорился со многими (зачем?!) – ты уже давно не общаешься не только с журналистами, но и со своими союзниками», – говорится в сообщении Гудкова. Он также напомнил, что поддерживал Навального и с момента их знакомства в 2005 г. постоянно предпринимал попытки к объединению оппозиции.

Навальный же, по мнению Гудкова, «либо молчал, либо просто мешал». В качестве примера Гудков привел ситуацию с выдвижением Ильи Яшина на выборы мэра Москвы, которого поддерживал Навальный.

На это Навальный написал также в Facebook, что Гудков лишь уходит от ответа на его претензии: «Да, хочу размежевания со всеми, кто выдвигает единороссов, поддерживает Собянина и хочет, чтобы больные нищие старики ждали своих 14 000 рублей до 65 лет».

Спор Гудкова и Навального начался с обвинений последнего. Навальный раскритиковал бывшего кандидата в президенты Ксению Собчак за положительное отношение к пенсионной реформе, а Гудкова – за поддержку кандидата в муниципальные депутаты горсовета Красногорска Ростислава Мурзагулова.

«Мы не печеньки, чтобы всем нравиться»: как ЦИК не пустил Навального на выборы

Финансы
Новости

Лизинговая компания РЖД «Трансфин-М» подала заявку на листинг на Мосбирже

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Лизинговая компания РЖД «Трансфин-М» подала заявку на включение обыкновенных акций в котировальный лист третьего уровня, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Московской биржи».

Заявка была подана 26 июля, ее рассмотрение займет 10 дней. До принятия решения о листинге компания отказалась комментировать свои планы.

ПАО «Трансфин-М» принадлежит структурам НПФ «Благосостояние» (учрежден РЖД). В конце мая стало известно, что она выставлена на продажу, актив предлагался нескольким крупнейшим лизинговым компаниям, в том числе ПГК Владимира Лисина. Эксперты оценивали стоимость всей компании в 35 млрд руб. в случае продажи единым лотом с учетом компании «ТФМ оператор».

В рейтинге «Эксперт РА» лизинговых компаний России по итогам 2017 г. «Трансфин-М» на пятом месте по размеру портфеля (324,7 млрд руб.). Парк компании насчитывает более 63 000 вагонов (вырос в 2017 г. на 12%), указано на ее сайте. Помимо железнодорожной техники «Трансфин-М» предлагает в лизинг воздушные и водные суда, автомобили, оборудование и прочее.

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Бизнес
Новости

Против руководителей Polar Tour возбудили дело о мошенничестве

Ведомости
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В отношении руководителей Polar Tour возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на юриста пострадавших турагентов Александра Байбородина.

У компании не было финансовых гарантий и реестрового номера, сказал Байбородин. Polar Tour не стала общаться с туристами и агентами при уходе с рынка, добавил он: «Турагенты и туристы остались один на один со своими проблемами - не просто без денег и поездки, но и без страховок и какого-либо содействия со стороны Polar Tour».

В середине июня Polar Tour приостановила работу. Компания работала на рынке как агентство, бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств и забирая себе часть комиссии, но при этом не состояла в едином федеральном реестре туроператоров, а также не заключала договоров страхования ответственности. Количество агентств – партнеров Polar Tour достигает 500, пострадавших туристов – 20 000, а общая сумма ущерба – 200 млн руб., по данным Российского союза туриндустрии.

Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира

Технологии
Новости

Совет директоров МТС рекомендовал выплатить 5,2 млрд рублей промежуточных дивидендов

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Совет директоров ПАО «МТС» назначил внеочередное общее собрание акционеров на 28 сентября и рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 2,6 руб. на одну обыкновенную акцию МТС (5,2 руб. на ADR).

Таким образом, сумма промежуточных дивидендов МТС в 2018 г. может достигнуть 5,196 млрд руб. В 2018 г. выплаты дивидендов запланированы в размере 26 руб. за акцию, или около 52 млрд руб. в сумме, - как и в 2017 г.

В апреле 2016 г. МТС приняла трехлетнюю дивидендную политику. Минимальный уровень выплат был установлен на уровне 20 руб. на акцию по итогам календарного года, целевой показатель составляет 25-26 руб. На годовом собрании в июне акционеры МТС утвердили выплату дивидендов за 2017 г. в размере около 46,76 млрд руб., или 23,4 руб. на акцию.

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