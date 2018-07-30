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Трамп рассказал о строительстве терминалов под американский СПГ за счет Евросоюза

Евросоюз рассматривает возможность строительства 9-11 терминалов для закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме после двусторонних переговоров.

«Мы уже ведем переговоры с Европейским союзом относительно строительства от 9 до 11 портов, за которые они (европейцы) заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в различные части Европы. И это приведет к расширению конкуренции», - цитирует ТАСС заявление Трампа. Деталей переговоров он не раскрыл.

Соглашение об условиях поставок американского СПГ с американскими Venture Global LNG и Sempra Energy в июне подписала польская газовая компания PGNiG. Это должно диверсифицировать импорт компании после окончания трубопроводного контракта с российским «Газпромом» в 2022 г. По данным Еврокомиссии, в 2017 г. российский газ обходился Польше в $222 за 1000 куб. м. Американский СПГ даже без затрат на регазификацию стоил бы на $30 дороже.

Первый газовоз с СПГ из США принял литовский порт Клайпеда в августе прошлого года. Страна обеспечивает за счет СПГ половину потребностей в газе.