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Трамп обещал оставить в силе санкции против России

Президент США Дональд Трамп в понедельник на пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме заявил, что все антироссийские санкции останутся в силе. «Санкции в отношении России сохранятся в том виде, в каком они есть», - заявил президент США.

Трамп затронул вопрос о санкциях в связи с энергетической независимостью Европы. «Что касается этого газопровода ("Северный поток - 2"), я хочу увидеть конкурирующий газопровод. Поэтому, господин премьер-министр, я надеюсь, что вы сможете сделать конкурирующий проект. Мы уже ведем переговоры с ЕС о строительстве 9-11 портов (терминалов) - за которые они (европейцы) заплатят, чтобы мы могли поставлять сжиженный газ в разные части Европы, чтобы было больше конкуренции», - сказал президент США.

В июне Reuters сообщило со ссылкой на представителей госдепартамента, что участие европейских компаний в проекте «Северный поток – 2» делает их мишенью американских санкций. Представитель минэкономики Германии говорил, что Берлин получил от Вашингтона заверения в том, что газопроводные проекты будут выведены из-под санкций. Но в июле законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» был внесен в конгресс.

В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности заявили изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в Евросоюз.