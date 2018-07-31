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Группировка ИГ взяла на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане

Ответственность за гибель в Таджикистане 30 июля четверых туристов взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщил портал SITE Intelligence Group, отслеживающий заявления террористов в сети. «Мы рады приветствовать граждан стран коалиции крестоносцев, чтобы потревожить их», - приводит ABC сообщение ИГ, опубликованное на одной из страниц группировки в твиттере.

В числе погибших туристов – двое граждан США, мужчина и женщина, а также швейцарец и голландец. Они путешествовали на велосипедах в составе группы из семи человек в районе поселка Дангара, когда их сбил автомобиль. Из машины выскочили пять человек с холодным и огнестрельным оружием и напали на путешественников.

Дангара – родина президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отмечает BBC. Из заявления МВД страны следует, что он лично контролирует расследование инцидента.

Ранее посольство США в Душанбе осудило нападение и отправило соболезнования семьям погибших.