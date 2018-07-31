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WP сообщила о продолжении производства в КНДР межконтинентальных баллистических ракет

Как минимум одна, но возможно и две северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе конструируются в исследовательском центре Санумдонг в пригороде Пхеньяна. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в разведсообществе. Именно здесь были впервые произведены ракеты, которые потенциально могут достичь побережья США.

На снимке с частного спутника, который публикует издание, виден красный грузовой транспорт, которые используются в Северной Корее для перевозки ракет. Из этого издание делает вывод о продолжении производства на ракетных и ядерных объектах КНДР, в то время как лидер США Дональд Трамп пишет в твиттере о том, что Пхеньян больше не представляет ядерную угрозу.

12 июня лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам исторической встречи в Сингапуре подписали декларацию. В соответствии с документом, Пхеньян заявил о приверженности денуклеаризации, а США – о предоставлении КНДР гарантий безопасности.

Ранее исследовательская группа по КНДР 38 North заявляла о начале демонтажа основных объектов ракетного полигона Сохэ северокорейскими властями. К такому выводу эксперты пришли, изучив спутниковые снимки. В конце июня та же исследовательская группа сообщала о продолжении Пхеньяном активных строительных работ для развития инфраструктуры ядерного центра Йонбен.

В начале июля WSJ писала о том, что КНДР завершает расширение ключевого завода по производству твердотопливных баллистических ракет в районе города Хамхын на восточном побережье страны.