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Собянин пойдет на выборы в Москве с программой «ликвидации неравенства»

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшие дни анонсирует программу «ликвидации территориальной дискриминации» в городе, рассчитанную на 2018–2023 гг., сообщает газета «Коммерсантъ». Издание называет программу предвыборной для московского мэра, который в сентябре примет участие в очередных выборах на этот пост.

Программа получила название «Мой район». Она предполагает создание единого стандарта качества жизни и городской среды в 146 муниципалитетах столицы, инвестиции в городское здравоохранение, социальные услуги, досуговые и спортивные центры, транспорт и работу с малым бизнесом. Как рассказали газете источники, над отдельными ее элементами работа ведется с мая. Цель программы – преодолеть «территориальное неравенство» за пять лет.

В рамках программы власти планируют реконструировать сеть московских поликлиник и подвести их к единому стандарту, а также уделить внимание благоустройству по принципам, схожим с проектом «Моя улица», действовавшим в 2014–2018 гг. Программа предусматривает превращение районных библиотек в Москве в центры-коворкинги. Финансирование программы будет заложено в бюджет Москвы на следующие годы (он будет представлен в сентябре).

«В агитационных материалах команда Сергея Собянина решила ставить именно на это – жителям районов предлагается поддерживать реконструкцию конкретных объектов с их адресами», – отмечает газета. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Избирательная кампания стартовала 9 июня, кандидатуры выдвинули 33 человека. При этом все необходимые документы смогли собрать лишь пятеро из них.

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