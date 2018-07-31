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Пешеходный мост в Подмосковье обрушился после ДТП

Наземный пешеходный мост обрушился в результате ДТП в районе города Пушкино Московской области, движение на участке Ярославского шоссе в обе стороны перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Объезд организован через городские округа Пушкино и Мытищи, уточняется в сообщении ведомства. В нем поясняется, что самосвал врезался в опору наземного пешеходного моста на 33-м км Ярославского шоссе. В результате у грузового автомобиля самопроизвольно поднялся кузов, а мост рухнул.

Представитель Центрального регионального центра МЧС сообщил «РИА Новости», что погибших и пострадавших в результате аварии, по предварительным данным, нет. Представитель экстренных служб региона заявил агентству, что в результате ДТП пострадал водитель.

На месте инцидента ведутся работы по расчистке дороги. В них участвуют 25 человек, из них восемь – спасатели МЧС. На место происшествия прибыли восемь единиц техники, говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям. «В ближайшее время начнутся работы по демонтажу разделительных ограждений для организации разворотов на участке трассы в оба направления», – уточнила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области.