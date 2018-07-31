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Мосгоризбирком зарегистрировал Балакина кандидатом в мэры Москвы

Мосгоризбирком, исполняя решение Мосгорсуда, зарегистрировал экс-владельца девелопера СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Таким образом, в выборах 9 сентября будут участвовать пять человек: Балакин (партия «Союз горожан»), действующий мэр Сергей Собянин (самовыдвиженец), Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов («Справедливая Россия»). Собянин отказался от предвыборных дебатов, как и перед предыдущими выборами мэра Москвы в 2013 г.

12 июля Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации, так как он недобрал одной подписи муниципальных депутатов до минимума в 110. Всего кандидат подал 112 подписей, но три депутата позже попросили признать их подписи недействительными по семейным обстоятельствам.

Балакин обжаловал это решение в Мосгорсуде, который обязал Мосгоризбирком зарегистрировать его кандидатом в мэры. В суде прокурор напомнила, что личные обстоятельства или смена политических взглядов не могут быть причиной для признания подписей недостоверными, таким образом, это следует считать отзывом подписей. А отзыв подписей запрещен федеральным законодательством. Столичный избирком не обжаловал решение суда, и сегодня оно вступило в законную силу.