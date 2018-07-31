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В Африке убиты трое журналистов, снимавших фильм о ЧВК «Вагнера»

В Центральноафриканской республике (ЦАР) нашли тела троих россиян. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство AFP.

У двоих из них при себе были пресс-карты «Известий», сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в ЦАР. По данным агентства, тела доставили в местный госпиталь. Позже «Известия» опровергли присутствие своих сотрудников в ЦАР. «Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет».

Погибшие – журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев, сообщил «Дождь» со ссылкой на два источника в проекте Михаила Ходорковского «Центр управления расследованиями» (ЦУР). По данным телеканала, они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнера».

Погибшие журналисты прилетели в ЦАР в субботу утром, у них действительно были запланированы съемки по заказу ЦУРа, одного из медиапроектов Михаила Ходорковского, рассказала «Ведомостям» главный редактор «Открытых медиа» (также проект бизнесмена) Юлия Ярош. По ее словам, в настоящее время в ЦАР больше нет никого из сотрудников ЦУРа. Руководитель проекта Андрей Коняхин сейчас общается с родственниками погибших, добавила Ярош.

Гибель Джемаля, Радченко и Расторгуева подтвердил Русской службе ВВС главный редактор ЦУРа Андрей Коняхин. «Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья», – сказал он изданию. «Ведомостям» не удалось дозвониться до Коняхина.

Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко рассказала The Bell, что опознала по фотографии тело мужа. По ее словам, с ней связалась официальный представитель МИДа Мария Захарова, пообещав вернуть тело как можно скорее.

«Центр управления расследованиями» – один из медиапроектов, которые в начале 2017 г. запустил Михаил Ходорковский, он же занимается финансированием этих проектов. ЦУР, как следует из названия, занимается расследованиями, руководит им Андрей Коняхин, бывший редакционный директор digital-проектов российского Forbes.

ЧВК «Вагнера» – частная военная организация, о существовании которой первым сообщило издание «Фонтанка. ру». Бойцы ЧВК «Вагнера» участвовали в военной операции в Донбассе и в Сирии. За время активной военной операции в Сирии группа потеряла от 40 до 60 человек убитыми и от 120 до 180 – ранеными.

Орхан Джемаль – российский журналист, в разное время работал в изданиях «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Новая газета», возглавлял отдел политики в издании «Версия» и в других изданиях. В том числе работал военным корреспондентом на Северном Кавказе, в Афганистане, Южной Осетии, Ираке, Ливане, Сирии и т. д. Также он является автором книги «Хроники пятидневной войны» о российско-грузинско-осетинском конфликте.

Расторгуев – российский кинорежиссер-документалист. Вместе с другими журналистами он снял документальный фильм «Срок» о событиях в России после выборов президента в марте 2012 г.