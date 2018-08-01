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Причиной крушения самолета в Мексике стал порыв ветра

Причиной крушения пассажирского самолета в Мексике стал резкий порыв ветра, сообщает Gaceta Mexicana со ссылкой на губернатора мексиканского штата Дуранго Хосе Росаса Аиспуро. По его словам, лайнер Embraer 190 авиакомпании Aeromexico успел подняться на 300 метров, когда был сбит сильным порывом ветра. После этого самолет резко опустился вниз и ударился об землю.

Самолет Aeromexico совершил жесткую посадку на севере Мексики в ночь на среду по московскому времени. На борту самолета находились 103 человека, никто не погиб, но большинство получили травмы. Лайнер летел из аэропорта Виктория-де-Дуранго в столицу Мексики. По данным авиакомпании, самолет эксплуатировался 10 лет и был в хорошем состоянии.

При ударе об землю лайнер потерял оба двигателя, из-за чего начался пожар. Самолет находился в горизонтальном положении, что позволило быстро эвакуировать людей до начала пожара, отметил губернатор.

Как сообщила авиакомпания, в самолете было 99 пассажиров – 88 взрослых, девять несовершеннолетних и два младенца, а также четыре члена экипажа – два пилота и два бортпроводника. По словам губернатора Дуранго, один из пилотов находится в тяжелом состоянии. По данным Reuters, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.