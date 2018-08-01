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Политика
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Европейский университет прошел проверку Рособрнадзора для получения лицензии

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Европейский университет в Санкт-Петербурге успешно прошел проверку Рособрнадзора для получения новой лицензии на образовательную деятельность. Скан акта проверки и заключение экспертов опубликованы на сайте Европейского университета.

«Выездная внеплановая проверка Европейского университета в Санкт-Петербурге продлилась два дня и завершилась 1 августа 2018 г. Эксперты в лице Александра Евгеньевича Балашова, Дмитрия Владимировича Синькова и Елены Павловны Верховской не выявили нарушений в проверяемых областях», - сообщает пресс-служба университета.

Руководитель аппарата ректора Алла Самолетова сообщила «Интерфаксу», что теперь университет ждет выхода приказа Рособрнадзора. Предельный срок его издания - начало сентября.

Европейский университет - частный вуз, был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра Петербурга Анатолия Собчака. Одним из членов попечительского совета вуза является директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В 2017 г. Рособрнадзор лишил университет лицензии на ведение образовательной деятельности. Руководство вуза заявило о намерении добиться новой лицензии. В начале июля университет обратился в Рособрнадзор с соответствующим заявлением (тогда Самолетова уточняла, что это уже четвертая попытка вуза восстановить лицензию). После этого Рособрнадзор сообщил, что проведет выездную проверку в университете.

Политика
Новости

Памфилова направит в избирком Петербурга «большой десант»

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует провести «серьезную, тщательную работу над ошибками» с комиссией Санкт-Петербурга, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Большой десант собирается в Санкт-Петербург. Это будет серьезно, и всем все будет ясно», – отметила Памфилова (цитаты по «Интерфаксу»). Курировать поездку будет зампред ЦИК Николай Булаев.

Памфилова неоднократно критиковала работу петербургского избиркома по итогам президентских выборов. Его руководитель Виктор Панкевич ушел в отставку после выездной проверки ЦИК. На его место был утвержден предложенный Москвой Виктор Миненко.

Материалы о нарушениях в комиссии Петербурга были направлены правоохранительные органы. «Те факты, которые, как мы считаем, должны иметь должную административную и уголовную оценку, мы все их передали в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Насколько я знаю, сейчас материал находится в МВД Санкт-Петербурга, поэтому проверки идут», – указала Памфилова.

ЦИК обещала уделить особое внимание информации о принуждении граждан Петербурга к явке на участки и использовании системы «Мобильный избиратель» для искусственного повышения явки.

Как россиян зовут на выборы

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Политика
Новости

Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование Мюллера по «российскому делу»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сегодня призвал генпрокурора Джеффа Сешнса прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» о предполагаемом вмешательстве в выборы, «чтобы оно прекратило пятнать репутацию нашей страны». Об этом Трамп написал в серии твитов.

По мнению Трампа, входящий в команду Мюллера работник ФБР Питер Стржок не имеет права принимать участие в расследовании, поскольку в 2016 году писал коллеге о намерении препятствовать избранию Трампа президентом США. «Боб Мюллер без сомнения находится в состоянии конфликта интересов, а его "17 сердитых демократов", которые делают за него грязную работу, это позор Соединенных Штатов», - пишет Трамп.

Помимо этого, президент США указал, что не был вовремя извещен о расследовании в отношении экс-руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. «Он работал на меня очень недолго. Почему-то правительство не сказало мне, что он под подозрением. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к связям [с Россией] - это мошенничество! - написал Трамп. - Российские связи кампании Трампа - одной из самых успешных в истории - абсолютная фальшивка».

В США накануне открылся процесс по делу Манафорта, обвиняемого в укрывательстве от уплаты налогов и пренебрежении к закону. Помимо этого, Манафорту и его помощнику Константину Килимнику предъявлены обвинения по делу о «российском вмешательстве», но они еще не оглашались. Килимника подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Доходы Google в России выросли в полтора раза

Ведомости
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Выручка ООО «Гугл» в 2018 г. выросла на 51% до 45,2 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Прибыль от продаж выросла на 89% до 6,99 млрд руб., чистая прибыль — на 85% до 5,8 млрд руб.

В глобальном финансовом отчете компания Google не раскрывает финансовые результаты, полученные в России, поэтому непонятно, какие именно доходы учитывает компания: только от продажи рекламы, приложений и т. д.

Годовая выручка основного конкурента - «Яндекса» за 2017 г. выросла на 24% до 94,1 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 28% до 8,7 млрд руб. Выручка от продажи рекламы у «Яндекса» выросла на 20% до 87,4 млрд руб.

Обе компании основные доходы получают от контекстной и медийной рекламы и конкурируют друг с другом по доле поиска. В июне 2018 г. поисковая доля «Яндекса» составила 50,2%, у Google — 46,6%, в июле - 50,5 и 46,4% соответственно (данные Liveinternet).

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Технологии
Новости

Кудрин предложил сократить треть чиновников за счет цифровизации

Ведомости
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики, заявил, что в России к 2024 г. можно сократить треть чиновников. «Мы видим, что на треть можно сократить за шесть лет чиновников за счет цифровизации», - отметил Кудрин.

Нагрузку контрольно-надзорной деятельности на проверяемых при этом можно снизить вдвое: Счетная палата в перспективе будет проводить меньше проверок, но «видеть всё», заметил Кудрин. «Цифровизация неизбежно приведет к снижению числа чиновников, к изменению и сокращению контрольных функций государства. Счетная палата тоже будет меньше проводить полевых проверок - но благодаря цифровизации будет знать гораздо больше», - написал он в своем Twitter.

На реплику сенатора Андрея Турчака о том, коснется ли сокращение Счетной палаты, Кудрин ответил, что речь идет обо всех чиновниках, в том числе о его подчиненных «в полной мере».

Цифровой экономике нужны «цифровые двойники» органов власти, считает председатель Счетной палаты. «Нам нужны финансовые "цифровые двойники", а впоследствии дойдет и до Совета Федерации. Мне кажется, "цифровой двойник" Совета Федерации будет работать эффективно и многие ненужные законы тогда не были бы приняты», - отметил Кудрин.

Под «цифровым двойником» Кудрин понимает единые аккаунты для хранения всех данных как для граждан, так и для органов государственной власти.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В России появится железнодорожный лоукостер со старыми вагонами

Ведомости
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Федеральная пассажирская компания (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД) создаст новый временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет». Об этом говорится в годовом отчете компании.

В документе отмечается, что сейчас у компании существуют три класса обслуживания - бизнес, комфорт и эконом. Вскоре появится четвертый - эконом-бюджет, где будут использовать старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. «Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», - описывает компания новый класс обслуживания. В документе поясняется, что для речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».

Такой класс ФПК планирует выделить в отдельный бренд. Его особенность в том, что за счет отсутствия сервисов компания планирует установить на билеты в таком классе сниженный тариф. Дата запуска железнодорожного лоукостера не сообщается.

Согласно отчету, всего в распоряжении «дочки» РЖД более 19 000 вагонов. Возраст более половины из них - свыше 20 лет. С 2018 по 2025 г. компания рассчитывает обновить 7000 вагонов.

После 2020 г. ФПК также планирует отказаться от закупок традиционных плацкартных и купейный вагонов. Их заменят вагонами с местами для сидения на коротких маршрутах и двухэтажными купейными на длинных маршрутах. Более тысячи двухэтажных вагонов закупят до 2025 г. Вагоны нового поколения будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом, обслуживать такую пару будет один проводник, говорил «Ведомостям» представитель «Трансмашхолдинга». Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с вендинговыми аппаратами или место для перевозки багажа. Также в одной из туалетных комнат будет душевая кабина.

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍

Экономика
Новости

Вывоз капитала частным сектором сократился почти до нуля

Ведомости
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Отток капитала из России замедлился во II квартале 2018 г., а вывоз капитала частным сектором упал почти до нуля, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

На фоне оттока капитала по государственному и банковскому секторам операции прочих секторов сформировали приток капитала в размере $2,8 млрд, отмечает министерство.

«В результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во II квартале 2018 г. после $21,5 млрд кварталом ранее», – указывает Минэкономразвития.

Отток капитала по финансовому счету составил $9,9 млрд против $14,4 млрд в I квартале. Он сформировался главным образом за счет сокращения обязательств госсектора перед нерезидентами, отмечает Минэкономразвития. На протяжении II квартала происходил последовательный выход иностранных инвесторов из ОФЗ – такая ситуация наблюдалась впервые с начала 2017 г. Нерезиденты распродали ОФЗ на $6 млрд.

Совокупный вывоз капитала частным сектором в первом полугодии 2018 г. составил $17,3 млрд против $14,4 млрд годом ранее, приводил данные ЦБ.

Бизнес
Новости

Акции Campbell Soup подорожали на новостях о продаже доли компании

Ведомости
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Акции Campbell Soup подорожали на 3,7% на торгах до открытия сессии. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, это произошло после новостей о том, что Daniel Loeb's Third Point LLC приобрела долю в производителе супов и будет перестраивать работу 149-летней компании.

О том, что Third Point LLC приобрела часть компании Campbell, написала ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Точный размер доли газета не раскрыла, но уточнила, что сделка обошлась в $300 млн.

Campbell находится на поворотном этапе за всю историю компании, отмечает WSJ. Потребители перестают употреблять консервированные супы, а попытки компании запустить новые направления, такие как производство соков, не увенчались успехом, объясняет газета. Весной компания заявила о том, что пересмотрит портфель продуктов, что может привести к продаже или приостановке работы над какими-либо брендами или подразделениями. За последний год акции компании снизились на 23%.

Campbell Soup была основана в 1869 г. Главный продукт компании – это консервированные супы, но она также выпускает макароны, соки, бисквиты и др. Супы Campbell стали широко известны благодаря художнику Энди Уорхолу, который изобразил их в своих работах.

Энди Уорхол и другие современные русские художники на выставке в Москве

Технологии
Новости

СМИ сообщили о разработке Google подцензурного поисковика для Китая

Ведомости
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Компания Google разрабатывает подцензурную версию своего поисковика для Китая, сообщил ресурс The Interceptor. По сведением издания, проект под кодовым названием Dragonfly («Стрекоза») был запущен еще весной 2017 г., но его разработка ускорилась после встречи гендиректора Google Сундара Пичаи с «высокопоставленным китайским чиновником» в минувшем декабре.

Издание утверждает, что поисковое приложение под Android уже показано властям Китая и при их одобрении может быть запущено через девять месяцев. Китай блокирует сервисы Google уже более 10 лет. Ценой доступа на этот рынок для Google может стать запрет на выдачу сайтов и контента, который блокирует «великий китайский файрволл» - о правах человека, протестах, событиях на площади Тяньаньмэнь и прочем.

По информации людей, видевших тестовые версии, при наличии в результатах поиска запрещенных сайтов приложение выдает надпись «часть контента заблокирована в связи с требованиями закона». В число таких сайтов попадают BBC и Wikipedia, пишет The Interceptor.

Ни китайский регулятор интернета - Государственное управление Китая по вопросам киберпространства, ни сама Google не прокомментировали публикацию по существу. Однако представитель поисковика напомнил, что компания уже запустила в Китае несколько мобильных приложений в сотрудничестве с местными разработчиками.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

McDonald's оспорил законность штрафа за нарушение при продаже еды в «Макавто»

Ведомости
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ООО «Макдоналдс» (управляет частью ресторанов McDonald’s в России) обратилось в суд с кассационной жалобой на решение Роспотребнадзора оштрафовать компанию на 550 000 руб. за продажу продуктов через окна «Макэкспресс» и «Макавто» без соответствующей декларации. Информация о жалобе опубликована в картотеке арбитражных дел.

Роспотребнадзор ранее заявил, что компания продает через окна «Макэкспресс» и «Макавто» продукцию, на которую у нее нет деклараций о соответствии. Наличие таких документов предусматривает технический регламент Таможенного союза - согласно ему, вся пищевая продукция, выпускаемая в обращение, подлежит декларированию соответствия. На упаковке продукции должна быть информация о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, рекомендации и ограничения по использованию или приготовлению. Исключение распространяется на пищевую продукцию, которая продается в ресторанах, кафе и других местах общественного питания.

Формат «Макэкспресс» позволяет сделать и забрать заказ в McDonald’s, не заходя в сам ресторан, - через отдельное окно в здании. В «Макавто» можно сделать заказ, не выходя из машины, - так же через отдельное окно. Роспотребнадзор посчитал, что исключение из требований о декларировании соответствия в этом случае не действует, и оштрафовал ООО «Макдоналдс» на 550 000 руб. ООО «Макдоналдс» с этим не согласилось и обратилось в суд.

Суд первой инстанции в апреле отказался отменить штраф по иску ООО «Макдональдс». Девятый арбитражный апелляционный суд в июне оставил решение без изменений.

Это не первое противостояние Роспотребнадзора и McDonald’s. В 2014 г. управление Роспотребнадзора по Новгородской области заявило, что сеть ресторанов быстрого питания занижает энергетическую ценность некоторых блюд. Оно оштрафовало компанию на 70 000 руб. и обратилось с иском в суд с иском о защите прав неопределенного круга потребителей. Рассматривавший дело судья жалобу Роспотребнадзора отклонил.

Как McDonald's открывался в России

Экономика
Новости

Минприроды намерено удвоить экологические сборы с бизнеса

Ведомости
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Минприроды планирует увеличить собираемость экологического сбора с компаний вдвое в 2019 г., сообщил министр Дмитрий Кобылкин на экспертном совете по общественному контролю за обращением отходов.

«Намерены удвоить собираемость в 2019 г. и к 2024 г. собрать в целом 15 млрд руб.», – сказал Кобылкин. Он отметил, что эти средства пойдут на создание мусоперерабатывающей инфраструктуры в регионах. Кроме того, будет увеличен размер соответствующих субсидий.

По данным Кобылкина, к 2024 г. планируется создать 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов. До конца 2018 г. в Минприроды ожидают появления онлайн-карты объектов системы управления отходами.

Экологический сбор взимается с компаний, которые сами не могут утилизировать отдельные товары из правительственного перечня. В список входят 36 групп товаров, среди них – текстиль, одежда, деревянные изделия, бумага, резина, нефтепродукты, стекло, техника, бытовые приборы.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

Технологии
Новости

Бывший замминистра связи возглавил новую инвестиционную компанию в IT

Ведомости
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Бывший замминистр связи и генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух возглавил новую компанию «Ай ти инвест», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Назначение «Ведомостям» подтвердил и сам Массух. При этом свою должность в центре он также сохранит.

В конце июля компанию «Ай ти инвест» основал владелец 10% «Новых облачных технологий», адвокат Алексей Кирсанов, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ему принадлежит 85%, еще 15% – у некой Ирины Яшечкиной.

По словам Массуха, компания будет инвестировать в программно-аппаратные комплексы – платформенные решения из «железа» и софта. Конечно, это будут российские решения, подчеркивает Массух. При этом он пока не раскрывает, чьи деньги будет инвестировать компания. Сейчас «Ай ти инвест» уже рассматривает несколько сделок, уточнил Массух, не называя конкретные компании. «Ай ти инвест» будет вкладываться в зрелые компании с собственными разработками, рассказал он.

Например, компания «Новые облачные технологии» разрабатывает пакет «Мой офис», который представляет собой платформу совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набор офисных сервисов: редакторы текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и почтовый сервис. Основные надежды «Новых облачных технологий» связаны с государственным курсом на IT-импортозамещение, идея которого сформулирована в так называемом реестре отечественного софта. Его список ограничивает свободные закупки программного обеспечения госорганами и некоторыми госкомпаниями.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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