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Европейский университет прошел проверку Рособрнадзора для получения лицензии

Европейский университет в Санкт-Петербурге успешно прошел проверку Рособрнадзора для получения новой лицензии на образовательную деятельность. Скан акта проверки и заключение экспертов опубликованы на сайте Европейского университета.

«Выездная внеплановая проверка Европейского университета в Санкт-Петербурге продлилась два дня и завершилась 1 августа 2018 г. Эксперты в лице Александра Евгеньевича Балашова, Дмитрия Владимировича Синькова и Елены Павловны Верховской не выявили нарушений в проверяемых областях», - сообщает пресс-служба университета.

Руководитель аппарата ректора Алла Самолетова сообщила «Интерфаксу», что теперь университет ждет выхода приказа Рособрнадзора. Предельный срок его издания - начало сентября.

Европейский университет - частный вуз, был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра Петербурга Анатолия Собчака. Одним из членов попечительского совета вуза является директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В 2017 г. Рособрнадзор лишил университет лицензии на ведение образовательной деятельности. Руководство вуза заявило о намерении добиться новой лицензии. В начале июля университет обратился в Рособрнадзор с соответствующим заявлением (тогда Самолетова уточняла, что это уже четвертая попытка вуза восстановить лицензию). После этого Рособрнадзор сообщил, что проведет выездную проверку в университете.