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Трамп призвал генпрокурора прекратить расследование Мюллера по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп сегодня призвал генпрокурора Джеффа Сешнса прекратить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» о предполагаемом вмешательстве в выборы, «чтобы оно прекратило пятнать репутацию нашей страны». Об этом Трамп написал в серии твитов.

По мнению Трампа, входящий в команду Мюллера работник ФБР Питер Стржок не имеет права принимать участие в расследовании, поскольку в 2016 году писал коллеге о намерении препятствовать избранию Трампа президентом США. «Боб Мюллер без сомнения находится в состоянии конфликта интересов, а его "17 сердитых демократов", которые делают за него грязную работу, это позор Соединенных Штатов», - пишет Трамп.

Помимо этого, президент США указал, что не был вовремя извещен о расследовании в отношении экс-руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. «Он работал на меня очень недолго. Почему-то правительство не сказало мне, что он под подозрением. Эти старые обвинения не имеют никакого отношения к связям [с Россией] - это мошенничество! - написал Трамп. - Российские связи кампании Трампа - одной из самых успешных в истории - абсолютная фальшивка».

В США накануне открылся процесс по делу Манафорта, обвиняемого в укрывательстве от уплаты налогов и пренебрежении к закону. Помимо этого, Манафорту и его помощнику Константину Килимнику предъявлены обвинения по делу о «российском вмешательстве», но они еще не оглашались. Килимника подозревают в связях с российскими спецслужбами.