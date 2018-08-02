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Арестован экс-гендиректор Urban Group

Савеловский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора Urban Group и входящей в группу компании «Ивастрой» Андрея Пучкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку дел на сайте суда. Пучков обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал об уголовном деле, возбужденном в отношении руководства «Иварстрой». По данным следствия, компания собрала с дольщиков 6,7 млрд руб. на достройку ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья, но так и не ввела его в эксплуатацию. По информации издания, на действия менеджмента компании мог также пожаловаться основной владелец Urban Group Александр Долгин.

Urban Group – один из крупнейших застройщиков Подмосковья, все пять компаний которой были признаны банкротами 9 июля. По разным данным сумма невыполненных обязательств перед дольщиками составляет 70-80 млрд руб. По всем проектам Urban Group было заключено 19 469 договоров долевого участия, но пока только 10% дольщиков (1612) подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья.