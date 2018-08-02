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Политика
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Алексей Никольский

Наблюдатели ООН вернулись на сирийско-израильскую линию разграничения

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Наблюдатели ООН вернулись на сирийско-израильскую линию разграничения. Об этом на брифинге в Москве заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, это стало возможно после того, как в среду сирийские войска окончательно добили формирования ИГИЛ (запрещено в России) на юго-западе Сирии и захватили в плен в районе Кусайры более 160 боевиков. Операция по освобождению от боевиков ИГИЛ и «Джебхан ан-Нусры» (также запрещена в России) продолжалась больше месяца, ее поддерживала российская авиация.

По словам Рудского, в четверг, 2 августа, миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе линии разделения между Израилем и Сирией, установленной по соглашению 1973 г. В целях исключения провокаций напротив постов ООН спланировано выставление восьми наблюдательных постов российской военной полиции, по мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы сирийской армии.

Рудской также заявил, что операция на юго-западе Сирии сопровождалась вывозом желающих боевиков и их семей в северную провинцию Идлиб. Всего вывезено 9652 человека, включая 4298 боевиков. В настоящее время российская армия предпринимает меры по возвращению на освобожденные территории беженцев и по оказанию помощи в восстановлении этих территорий.

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Политика
Новости

Минобороны рассказало о полете российских Ту-142 над Норвежским морем

Ведомости
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Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации ВМФ России 2 ноября выполнили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря, он продолжался более 12 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. После выполнения полета самолеты совершили посадку на аэродроме в Вологодской области.

Минобороны подчеркнуло, что все полеты самолетов ВМФ России выполняются в строгом соответствии с международными нормами и без нарушения границ других государств.

Ранее корреспондент агентства AFP Пьер-Анри Десайе опубликовал в Twitter фотографии, на которых видно, как российский Ту-142 на малой высоте пролетел над кораблями стран НАТО, принимавшими участие в учениях Trident Juncture.

Ту-142 — противолодочный турбовинтовой самолет, производившийся в советское время. В настоящее время эксплуатируется на Тихоокеанском и Северном флотах.

Учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них принимают участие около 50 000 военных из 30 стран. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ.

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Политика
Новости

Врио губернатора Липецкой области задекларировал более 130 млн рублей дохода

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в прошлом году заработал более 131 млн руб., следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте администрации региона. В его собственности по состоянию на 2 октября находились квартира площадью 150,1 кв. м, машино-место 16,9 кв. м, дачный участок 2500 кв. м, дачный дом 408,9 кв. м, а также автомобиль Porsche Panamera.

Супруга Артамонова задекларировала годовой доход в размере 8,9 млн руб. У нее есть недвижимость в Германии — квартира площадью 146,2 кв. м, машино-место 17,5 кв. м и подсобное помещение 19,5 кв. м. Кроме того, супруге врио губернатора принадлежат автомобили Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.

Таким образом, Артамонов вошел в число губернаторов, получивших наибольших доход в прошлом году. Он уступает только лидеру рейтинга — врио главы Красноярского края Александру Уссу, который в прошлом году получил 221,63 млн руб. дохода.

Артамонов был назначен врио губернатора Липецкой области 2 октября. Он сменил на этом посту Олега Королева, который руководил регионом 26 лет. Артамонову 51 год, с 1992 г. он работал в структурах Сбербанка — занимал руководящие должности в Северо-Кавказском и Дальневосточном территориальных банках, руководил Среднерусским банком Сбербанка.

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Политика
Новости

В Египте разбился произведенный в России истребитель МиГ-29

Ведомости
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В Египте 3 ноября при выполнении тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29М/М2, поставленный Россией в этом году, сообщает «Коммерсантъ». Пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. По словам источника издания, причиной крушения могли стать технические неполадки или ошибка пилота.

Расследование будет вести специальная комиссия ВВС Египта, российская сторона готова выслать в Каир своих специалистов, добавил собеседник «Коммерсанта».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подтвердила «Интерфаксу» информацию о крушении истребителя в Египте. «В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», — сказал агентству представитель ОАК.

МиГ-29М — российский многофункциональный истребитель четвертого поколения, созданный на базе советского МиГ-29. Контракт на поставку Египту 46 модернизированных истребителей с вооружением был согласован в 2015 г., сообщали «Ведомостям» источники в авиапромышленности. Сумма контракта не называлась, но, по данным одно из собеседников, она могла достигать $2 млрд. Самолеты должны быть поставлены до конца 2020 г.

На вооружении Египта стоят истребители сразу трех стран-производителей — США, Франции и России. Основу военно-воздушных сил Египта составляют американские F-16. В феврале 2015 г. Египет закупил во Франции 24 истребителя Rafale.

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Политика
Новости

«Трансперенси интернешнл» собрала миллион на выплату научному руководителю Путина

Ведомости
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«Трансперенси интернешнл — Россия» собрала 1 млн руб. на выплату компенсации ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко, сообщила организация. Сбор средств на ее сайте был объявлен 25 октября.

«Для Литвиненко миллион рублей — это мелочи… А для нашей некоммерческой организации, которая противодействует коррупции, миллион — это очень много», — говорилось в сообщении организации. Отмечалось, что она в основном существует на гранты, которые не может потратить на выплату компенсации. «К сожалению, гранты на штрафы еще не придумали. Лимона для Литвиненко у нас просто нет», — отмечала «Трансперенси интернешнл».

В октябре суд обязал «Трансперенси» выплатить Литвиненко компенсацию в размере 1 млн руб. по иску о защите чести и достоинства. Ректор судился с организацией из-за расследования под названием «Миллиардер с горы: как Горный университет построил элитное жилье вместо научно-лабораторного комплекса».

Изначально Литвиненко требовал взыскать с «Трансперенси», а также с газеты «Деловой Петербург» и трех ее корреспондентов 65 млн руб. В марте Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск Литвиненко, суммарно взыскав с ответчиков 10 млн руб. Это решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. В октябре Санкт-Петербургский городской суд изменил его, разрешив корреспондентам и «Деловому Петербургу» не выплачивать компенсацию, а для «Трансперенси» снизил сумму с 5 млн руб. до миллиона.

Литвиненко известен как человек, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию президент России Владимир Путин. Он также занимал пост соруководителя предвыборного штаба Путина на выборах-2018.

В рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes в 2018 г. Литвиненко занимает 122-е место, издание оценивает его состояние в $900 млн.

Политика
Новости

Суд продлил срок задержания подозреваемому в изготовлении бомбы подростку

Ведомости
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Пресненский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 14-летнего подростка, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Следствие ходатайствовало об аресте задержанного. Слушание проходило в закрытом режиме, поскольку подозреваемый — несовершеннолетний.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что в Москве задержан 14-летний школьник, в отношении которого возбуждено уголовно дело по ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В пятницу правоохранительные органы в рамках расследования дела о взрыве в архангельском управлении ФСБ провели обыск в квартире, где проживает 14-летний подросток, сообщал «Интерфакс». При обыске было обнаружено самодельное взрывное устройство. Следствие установило, что задержанный общался с 17-летним молодым человеком, который, предположительно, устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

Небольшой взрыв произошел 31 октября на проходной УФСБ по Архангельской области. В результате случившегося пострадали три сотрудника управления. По версии Следственного комитета России, бомбу в здание принес 17-летний местный житель, он погиб — взрывное устройство сработало у него в руках, когда он достал его из сумки.

По факту взрыва в Архангельске возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК), обстоятельства случившегося выясняются.

У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв

Бизнес
Новости

Козак рассказал о «безобразиях» на независимых АЗС

Ведомости
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В России 62% автозаправок — это станции, которые не принадлежат нефтяным компаниям, это сложный рынок, на котором нужно наводить порядок, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала «Россия 1». «Там действительно много безобразий. Часто это некачественное топливо. Там нужно наводить порядок. Но они обеспечивают доступность топлива для граждан наших, а это очень важно», — сказал вице-премьер.

Действовать при наведении порядка на независимых АЗС, по мнению Козака, нужно последовательно и аккуратно, потому что в противном случае можно оставить граждан без топлива. «Если мы будем очень жестко и быстро наводить [порядок], это может привести к коллапсу», — пояснил он.

Козак отметил, что особенно остро вопрос стоит в Сибири и на Дальнем Востоке. Вице-премьер привел в пример Якутию, где все АЗС независимые. Почти такая же ситуация складывается и в Забайкальском крае, добавил Козак. Там, по его словам, только шесть заправок принадлежат «Роснефти», а остальные (более 200) - независимые.

На этой неделе нефтяные компании на совещании у Козака подписали с правительством соглашение сроком действия до 31 марта следующего года. Нефтяники обязались не повышать цены на своих АЗС до конца этого года. Компании также должны вернуть оптовые цены на уровень июня, что должно остановить рост топлива на независимых АЗС.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Технологии
Новости

Роскомнадзор направит запрос «Акадо» в связи с публикацией данных клиентов

Ведомости
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Роскомнадзор направит запрос интернет-провайдеру «Акадо» в связи с информацией о публикации персональных данных клиентов в открытом доступе, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ведомства. «Роскомнадзор направит соответствующий запрос», — сказал агентству представитель службы.

В пятницу сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Антон Здольников сообщил, что данные клиентов «Акадо», среди которых юридические и физические лица, оказались в свободном доступе. По его словам, имена пользователей, названия компаний, а также их контактные данные попали в базу RIPE Network Coordination Centre — одной из пяти организаций, занимающихся распределением ip-адресов в Европе и СНГ.

Операторы должны отчитываться перед RIPE об использовании ip-адресов, пояснил «Ведомостям» знакомый менеджеров «Акадо». База RIPE общедоступна, и там действительно можно найти контактные данные юридических лиц, пользующихся ip-адресами, отметил он. Собеседник предположил, что данные физических лиц могли попасть в базу, потому что подключение их домов оформлялось на юрлица, а в качестве контактных лиц были указаны домовладельцы.

«Акадо» ведет внутреннюю проверку этой информации, сообщила «Ведомостям» представитель компании Светлана Белых. Позже она заявила агентству «РИА Новости», что «Акадо» не публикует персональные данные своих клиентов и в открытом доступе их нет.

Группа компаний «Акадо» — телекоммуникационный холдинг, осуществляющий деятельность в Москве и Московской области, а также в Минске. Один из крупнейших операторов связи Московского региона.

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Политика
Новости

Порошенко сообщил о соглашении с константинопольским патриархом

Ведомости
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Украина в субботу заключила соглашение о сотрудничестве с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем, сообщил президент Петр Порошенко. По его словам, это соглашение создает условия для того, чтобы «процесс предоставления томоса [об автокефалии] был проведен в соответствии с канонами православной церкви». Президент поблагодарил патриарха и константинопольский синод за это «очень важное и мудрое решение».

Синод Константинопольского патриархата в середине октября подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии (независимости) Украинской православной церкви. Для этого патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную Русской православной церковью (РПЦ) на лидеров двух украинских церквей. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат.

После этого РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение. Константинополь заявил, что, несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений, продолжает состоять в общении с РПЦ. В заявлении вселенского патриархата отмечалось, что всем православным верующим разрешено участвовать в литургической жизни и таинствах в русских приходах Западной Европы.

Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании в Москве подростка по подозрению в изготовлении бомбы

Ведомости
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В Москве задержали 14-летнего подростка, который подозревается в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники. По данным правоохранительных органов, задержанный общался с молодым человеком, который, предположительно, устроил взрыв в архангельском управлении ФСБ. В отношении школьника возбуждено дело по статьям 222.1 УК и 223.1 УК, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Уголовная ответственность по этим статьям наступает с 14 лет.

Накануне в квартире школьника на улице Свободы прошел обыск, в результате которого были обнаружены самодельное взрывное устройство и его элементы, рассказал собеседник «Интерфакса». Также следователи изъяли электронные носители и гаджеты, которыми пользовался подросток, добавил источник.

Следствие считает, что у задержанного школьника были соучастники, рассказали источники ТАСС. По данным агентства, следствие уже в субботу планирует обратиться в суд с просьбой избрать задержанному меру пресечения.

На момент публикации официального подтверждения этой информации не было.

Обыск в квартире, где проживает 14-летний подозреваемый, был проведен в ходе расследования дела о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Утром 31 октября на проходной управления ФСБ по Архангельской области произошел взрыв, в результате которого пострадали трое сотрудников управления. По версии Следственного комитета России (СКР), взрывное устройство в здание принес 17-летний юноша. Самодельная бомба взорвалась у него в руках, молодой человек погиб.

СКР после случившегося возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) и незаконном ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК), обстоятельства и причины происшедшего уточняются.

В здании ФСБ в Архангельске произошел взрыв

Технологии
Новости

Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы игнорировать выборы в США

Ведомости
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Сеть микроблогов Twitter отчиталась об удалении нескольких тысяч аккаунтов, с которых велась рассылка призывов игнорировать промежуточные выборы в США. «Мы удалили ряд аккаунтов за попытки распространить ложную информацию в автоматическом режиме, что является нарушением нашей политики», — сказал представитель компании (его цитирует телеканал CNN).

Удаленные аккаунты были замаскированы под учетные записи членов демократической партии, рассказал представитель Twitter. По его словам, компания занималась их выявлением и удалением с сентября по октябрь.

Представитель сети микроблогов не назвал точное число удаленных учетных записей. Как сообщает агентство Reuters, речь идет не менее чем о 10 000 подобных аккаунтов.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 человек) и около трети сената (35 из 100 членов).

В октябре Twitter обнародовал базу данных сообщений, которые, по его мнению, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей», а также учетных записей, связанных с Ираном. Массив информации содержал около 10 млн сообщений и 2 млн картинок, GIF, видео, трансляций в Periscope.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Телеканал HBO отреагировал на твит Трампа с отсылкой к «Игре престолов»

Ведомости
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Телеканал HBO, занимающийся производством «Игры престолов», призвал не использовать сериал в политических целях. Такое заявление канал сделал после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter сообщение о предстоящих санкциях в отношении Ирана с отсылкой к сериалу.

«Нам не было известно об этом сообщении, и мы бы предпочли, чтобы наш товарный знак не присваивали в политических целях», — говорится в комментарии телеканала, который приводит CNBC. Позже в официальном аккаунте HBO в Twitter появилась запись: «Как бы вы сказали “неправомерное использование товарного знака” на дотракийском?» Дотракийский — искусственный язык из сериала «Игра престолов».

На вопрос CNBC, планирует ли HBO применять какие-либо юридические меры в отношении Трампа, представитель телеканала сообщил, что «никаких дальнейших шагов не будет».

Трамп вечером в пятницу опубликовал в своем аккаунте картинку, стилизованную под постер «Игры престолов». На ней изображен он сам и написано: «Санкции близко. 5 ноября». Подпись к изображению напоминает известную фразу из сериала — «зима близко».

Трамп никак не отреагировал на заявление HBO, твит с изображением он закрепил вверху своей страницы в Twitter. Белый дом не ответил на запрос CNBC с просьбой прокомментировать ситуацию, но позже поделился твитом Трампа в своем официальном аккаунте в Twitter, сопроводив его подписью: «Соединенные Штаты начали кампанию экономического давления на [иранский] режим, чтобы лишить его средств, необходимых для продвижения кровавой повестки дня!»

Телеканал CNBC отмечает, что Трамп не первый американский политик, который сделал отсылку к «Игре престолов». Во время предвыборной гонки в 2016 г. кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон в своих мемуарах сравнила себя с героиней сериала Серсеей Ланнистер: «Толпы на митингах Трампа призывали к тому, чтобы отправить меня в тюрьму больше раз, чем я могу сосчитать. Они кричали “виновна, виновна” — как религиозные фанатики в “Игре престолов” скандировали “стыд, позор”, когда Серсея Ланнистер возвращалась в Красный замок».

Бизнес
Новости

Автовокзалы и перевозчики подали иск о блокировке сервиса BlaBlaCar

Ведомости
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Российское представительство французского онлайн-сервиса BlaBlaCar – ООО «Комьюто рус» стало ответчиком по иску со стороны автоперевозчиков и автовокзалов, следует из карточки дела на сайте Таганского суда Москвы. Иск зарегистрирован 1 ноября.

Истцом выступает перевозчик «Транслайн». К иску присоединились еще 27 индивидуальных предпринимателей и компаний. Они обвиняют сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar в помощи нелегальным перевозчикам. По их утверждению, водители легковых машин и автобусов используют BlaBlaCar для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности. При этом перевозят пассажиров за деньги «под прикрытием понятия «компенсация затрат на топливо».

Как следует из иска, «Транслайн» просит суд признать информацию на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной в России. Истец требует также обязать Роскомнадзор включить сетевой адрес BlaBlaCar в реестр запрещенных ресурсов. Компания просит запретить работу «Комьюто рус» на территории страны в части работы сервиса BlaBlaCar.

Официальный представитель BlaBlaCar заявил «Коммерсанту», что не получал иск от «Транслайна». «Размещенная на нашем сайте информация не нарушает законы России», – подчеркнул он.

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