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Алексей Никольский

Наблюдатели ООН вернулись на сирийско-израильскую линию разграничения

Наблюдатели ООН вернулись на сирийско-израильскую линию разграничения. Об этом на брифинге в Москве заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, это стало возможно после того, как в среду сирийские войска окончательно добили формирования ИГИЛ (запрещено в России) на юго-западе Сирии и захватили в плен в районе Кусайры более 160 боевиков. Операция по освобождению от боевиков ИГИЛ и «Джебхан ан-Нусры» (также запрещена в России) продолжалась больше месяца, ее поддерживала российская авиация.

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По словам Рудского, в четверг, 2 августа, миротворцы ООН в сопровождении российской военной полиции совершили первое за шесть лет патрулирование в районе линии разделения между Израилем и Сирией, установленной по соглашению 1973 г. В целях исключения провокаций напротив постов ООН спланировано выставление восьми наблюдательных постов российской военной полиции, по мере стабилизации обстановки эти посты будут переданы сирийской армии.

Рудской также заявил, что операция на юго-западе Сирии сопровождалась вывозом желающих боевиков и их семей в северную провинцию Идлиб. Всего вывезено 9652 человека, включая 4298 боевиков. В настоящее время российская армия предпринимает меры по возвращению на освобожденные территории беженцев и по оказанию помощи в восстановлении этих территорий.

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