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Суд не стал взыскивать стоимость утраченных МВД дубинок с участников «болотного дела»

Суд отказал МВД в удовлетворении иска о взыскании с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и других участников «болотного дела» компенсации за утраченные на Болотной площади 6 мая 2012 г. дубинки и рации. «Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы мирового суда Нагатинского района Москвы.

Помимо Удальцова ответчиками по иску управления МВД на транспорте были Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. По словам Удальцова, «иск предъявлен на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна"».

В июне, когда МВД подало этот иск, Удальцов связал его со своим обращением в Следственный комитет и суд с требованием вернуть арестованное имущество. «У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск», - сказал он. По его мнению, иск был изначально неправомерен, поскольку срок исковой давности истек в марте 2018 г.

Мосгорсуд 24 июля 2014 г. приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 г. лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации беспорядков.

Оглашение приговора по «болотному делу»