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РБК назвал пострадавшую от хищения 2 млрд рублей энергетическую компанию

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Мошенники похитили 2 млрд руб. у дочерней компании «Газпрома» – «Газпром газэнергосеть». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, один из них в самой пострадавшей компании. Представитель «Газэнергосети» не стал изданию комментировать эту информацию.

Ранее в четверг МВД сообщило о раскрытии хищения 2 млрд руб. «у крупной энергетической компании». Ее названия ведомство не называло. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В рамках расследования дела МВД провела 17 обысков в офисах и жилых помещениях в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте. Подозреваемых трое, они арестованы.

Хищения производились путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов, уточняет РБК со ссылкой на МВД. «Речь идет о несанкционированном кредите для трейдерской компании на покупку топлива, который был согласован с участием топ-менеджеров «Газэнергосети» и для их выгоды», – сказал один из источников издания. В середине июля «Коммерсантъ» писал, что арестован бывший топ-менеджер «Газпром газэнергосети» Игорь Мукан. По версии следствия, он с сообщниками похитил более 2 млрд руб.

Как горел один из крупнейших газовых хабов Европы

Политика
Новости

Спецпрокурор Мюллер намерен допросить певца Агаларова

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Адвокат российского певца Эмина Агаларова Скотт Балбер сообщил телеканалу NBC News, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, хочет допросить певца о скандально известной встрече в Trump Tower 9 июня 2016 года.

Балбер сообщил, что участвует в переговорах об организации встречи Эмина Агаларова с командой Мюллера, но конкретных договоренностей нет. Агаларов-младший принимал участие в организации встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего и «связанной с  Кремлем» российского адвоката Натальи Весельницкой во время предвыборной кампании Дональда Трампа, отмечает телеканал.

Офис спецпрокурора не прокомментировал эту информацию.

В сообщении телеканала не уточняется, стремится ли Мюллер также допросить отца Эмина Агаларова - российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, который, по версии следствия, имел отношение к встрече Трампа-младшего и Весельницкой. Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 года Хиллари Клинтон, но не получил ее.

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Политика
Новости

Директор ФБР обвинил Россию в постоянных подрывных действиях против США

Ведомости
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Директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Россию в постоянных попытках подрывных действий против США, и не только в отношении выборов. Он заявил об этом сегодня во время брифинга в Белом доме.

«Как я постоянно подчеркиваю, Россия пыталась вмешаться в последние выборы и продолжает проводить злонамеренные операции влияния по сей день, - сказал директор ФБР. - Следует четко понимать: это не просто угроза электоральному циклу. Наши противники ведут постоянную настойчивую подрывную работу, вне зависимости от того, сезон выборов сейчас или нет». По его словам, противники США умело используют все формы подрывной деятельности, как явные, так и скрытые, направленные на усиление раздоров в обществе.

Выступивший на брифинге директор национальной разведки США Дэниел Коутс также заявил, что угроза извне, в том числе со стороны России, является «реальной и постоянной». Однако, по его оценке, попытки России повлиять на промежуточные выборы – «это не столь активная кампания, которая, согласно нашим оценкам, была с выборами 2016 г.».

Представители спецслужб сегодня продемонстрировали единый фронт на «российском направлении», пишет CNBC, особенно по сравнению со «склонностью президента (Дональда Трампа) не признавать проблему атак на выборы в США».

Сегодня же шесть авторитетных сенаторов США представили законопроект об усилении антироссийских санкций. Он обоснован, в том числе, тем, что «действующие санкции не предотвратили попыток вмешательства со стороны России в приближающиеся промежуточные выборы 2018 года».

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Политика
Новости

Кандидат в мэры Москвы организует референдум против пенсионной реформы

Ведомости
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Альтернативную КПРФ инициативную группу по проведению референдума о повышении пенсионного возраста создает кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Об этом он сообщил в своем блоге в Facebook.

Вопрос сформулирован так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». В ближайшее время будут выполнены все необходимые по закону процедуры для регистрации инициативной группы, обещает он. Ее собрание назначено на 3 августа. Свиридов критикует КПРФ за непоследовательность и обещает идти до конца.

Накануне стало известно, что коммунисты, чей вопрос на прошлой неделе ЦИК признал не соответствующим закону, согласовали оптимальную формулировку вопроса, который может быть вынесен на референдум, об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В тот же день КПРФ подала уведомление о проведении собрания инициативной группы в Мосгоризбирком и еще ряд избирательных комиссий субъектов.

Однако у коммунистов неожиданно появились конкуренты: выяснилось, что еще 27 июня в Мосгоризбирком поступило уведомление о собрании другой инициативной группы, намеренной вынести на референдум примерно такой же по содержанию вопрос. Это может заблокировать инициативу КПРФ: по закону, инициативная группа по проведению референдума должна состоять как минимум из 43 региональных подгрупп, а после регистрации такой подгруппы другая подгруппа, предложившая схожую по смыслу или содержанию формулировку вопроса референдума, уже не может быть зарегистрирована в этом же регионе.

Ранее председатель «Справедливой России» и руководитель фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов назвал инициативу КПРФ по проведению референдума чистым пиаром. «Процедура до момента назначения референдума займет несколько месяцев. Обработка результатов – тоже вопрос не пяти минут. Так когда мы получим результаты? Зимой? Тогда поздно будет высказываться! И как же прикажете назвать инициативу КПРФ, как не пиаром?» – цитирует его пресс-служба СР.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Законопроект об онлайн-продажах алкоголя внесен в правительство

Ведомости
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Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании онлайн-продаж алкогольной продукции в интернете, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Алексея Сазанова. Документ внесен с разногласиями.

На первом этапе – с 1 января 2019 г. – в интернете предлагают разрешить только оптовую продажу тихих и игристых вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения, пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Через год должны разрешить оптовую продажу в интернете всей алкогольной продукции, а розничные интернет-продажи алкоголя станут возможны только с 2022 г.

«Закон будет поэтапно распространен на различные виды алкоголя, так как необходимо протестировать работу информационной инфраструктуры, прежде чем распространять этот механизм на весь рынок», – отметил Сазанов.

Законопроект вводит новые виды лицензий, учет которых позволит оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов. Продажа пивных напитков через интернет будет возможна только теми организациями и ИП, которые будут включены в специальный реестр. Выдавать такие лицензии и включать в реестр будет Росалкогольрегулирование.

Продажа алкоголя будет возможна только через сайты зоны egais.ru, доменное имя которых указано в соответствующей лицензии или реестре.

«Законопроект создает условия для соблюдения легальности и обеспечения государственного контроля за дистанционной продажей алкогольной продукции в интернете. Не все ведомства согласовали законопроект, он внесен с разногласиями. Окончательное решение по дальнейшей судьбе законопроекта будет приниматься в правительстве», – сказал Сазанов.

Продажи алкоголя через интернет в России запрещены с 2008 г. За производство и продажу алкоголя без лицензии для должностных лиц предусмотрен штраф от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификация на срок от двух до трех лет. Штраф юридическим лицам составит 20% от годовой выручки, но не менее 3 млн руб. Физические лица заплатят за незаконную продажу алкоголя от 30 000 до 50 000 руб. с конфискацией продукции.

Фактически запрет не действует – алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта. Эксперты оценили доход теневого рынка интернет-торговли алкоголем в 1,7 млрд руб. в год.

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступал Минздрав.

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Политика
Новости

Медведев одобрил перевод всех научных журналов России на английский

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Все научные журналы России должны переводиться на английский и бесплатно распространяться по всему миру. Такие меры обсуждались на совещании у премьера Дмитрия Медведева с ректорами ведущих университетов России 4 июля, рассказал «Интерфаксу» ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Ранее детали этого совещания не раскрывались.

«Российская наука должна быть гораздо более видимой в мире, и мы должны вложить средства в продвижение наших научных журналов. Это значит - электронная версия, полный перевод на английский и, как подчеркнул Дмитрий Анатольевич (Медведев), бесплатное распространение по всем библиотекам мира», - сказал Кузьминов.

По словам Кузьминова, вопрос о полном переводе и дополнительной поддержке научных журналов поднимался отдельно и нашел понимание у Медведева. «Ничего обидного нет в том, чтобы переводить наши журналы на английский язык, потому что английский - это не язык какой-то определенной страны, это международный язык сейчас», - считает ректор ВШЭ.

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Бизнес
Новости

«Победа» наняла Генриха Падву для защиты в суде по делу о ручной клади

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Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») наняла адвоката Генриха Падву для защиты в Верховном суде по делу о перевозке ручной клади, сообщает «Интерфакс».

Согласно закупочной документации, почасовая ставка самого Падвы составит 40 000 руб., адвоката его бюро «Падва и партнеры» Александры Бакшеевой – 20 000 руб.

Генрих Падва в прошлом году представлял интересы миллиардера Алишера Усманова в суде против Алексея Навального по делу о защите чести и достоинства. Тогда Люблинский суд Москвы встал на сторону бизнесмена и обязал политика удалить фильм «Он вам не Димон». Падва представлял Усманова и в других судебных разбирательствах.

Также адвокат защищал в суде бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова и экс-руководителей ЮКОСа. Другой партнер адвокатского бюро «Падва и партнеры» – Александр Гофштейн – представлял основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

«Победа» через суд требует от Министерства транспорта отменить пункт Федеральных авиационных правил, обязывающий авиакомпании перевозить сверх нормы ряд предметов. В октябре прошлого года Минтранс утвердил новые правила перевозки ручной клади. Согласно им авиакомпании могут сами установить бесплатную норму (но не менее 5 кг), но сверх нее должны перевозить без ограничения размера и веса дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, детскую люльку, лекарства, костыли и трости, товары duty free.

Но «Победа» тогда же ввела свои правила: авиакомпания принимает в салон только ту кладь, которая помещается в калибратор размером 36х30х27 см, все остальное нужно сдавать в багаж за дополнительную плату.

Иск «Победы» к Минтрансу Верховный суд начнет рассматривать в августе, следует из материалов суда.

«Вжух» – история бюджетного перелета

Технологии
Новости

ЕСПЧ рассмотрит жалобу на блокировку Telegram в России

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу журналиста Александра Плющева на блокировку Telegram. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора», которая представляет интересы мессенджера.

Суд начнет рассматривать жалобу «как только представится возможность», говорится в уведомлении ЕСПЧ. Там же уточняется, что заявителя уведомят о любом решении.

Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин обратились в ЕСПЧ по поводу грозящей Telegram блокировки еще в начале апреля. Они утверждали в своем обращении к суду, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное Конвенцией о защите прав человека. Они посчитали, что также имело место нарушение права на свободу выражения мнения: профессиональной деятельности журналистов равным образом угрожает как получение ФСБ неограниченного доступа к переписке пользователей интернет-сервисов, так и возможная блокировка этих сервисов из-за отказа Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования.

Суд постановил начать блокировку Telegram на территории России 16 апреля. Роскомнадзор начал исполнять это решение. Тем не менее мессенджер продолжает работать у многих российских пользователей.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Политика
Новости

Россия выплатила Навальному 4 млн рублей компенсации по решению ЕСПЧ

Ведомости
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Российские власти выплатили Алексею Навальному более 4 млн руб. компенсации по делу «Ив Роше», которые политику присудил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

«Три недели назад, кстати, правительство России выплатило мне компенсацию – больше 4 млн руб. – за сфабрикованное дело "Ив Роше" и незаконное уголовное преследование», – написал Навальный.

Выплата компенсации брату Алексея Навального Олегу пока не завершилась, сообщила телеканалу «Дождь» адвокат Ольга Михайлова.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2014 г. признал братьев Навальных виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. По версии следствия, они мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше Восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также средства ООО «Многопрофильная процессинговая компания» в размере более 4,4 млн руб.

Алексей Навальный был приговорен к трем с половиной годам условно, его брат получил три с половиной года колонии общего режима. Олег Навальный вышел на свободу 29 июля.

В октябре прошлого года ЕСПЧ пришел к выводу, что приговор по делу «Ив Роше» был произвольным и необоснованным. Суд обязал Россию выплатить Навальным компенсацию по 10 000 евро каждому, а также компенсировать судебные издержки.

Олега Навального выпустили на свободу

Экономика
Новости

Фунт стерлингов упал к доллару после повышения ставки Банком Англии

Ведомости
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Фунт стерлингов заметно упал к доллару после сегодняшнего решения Банка Англии увеличить размер базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта, с 0,5% до 0,75%. С уровней 1,312 за доллар курс британской валюты упал до уровня 1,302, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, опрошенных агентством, и нынешнее повышение ставки, и обещанный дальнейший рост сомнительны в условиях неопределенности с Brexit.

Теперь ставка находится на максимальном уровне с конца 2009 г. Руководство регулятора считает возможным одно повышение ставки в следующем году и еще одно - в 2020 г.

Инфляция в Великобритании, превышающая таргет, вызывает большие опасения, чем риски выхода Великобритании из Евросоюза, заявил директор Банка Англии Марк Карни, объясняя решение о ставке. «С учетом растущей инфляции, вызванной внутренними причинами, и перспективами избыточного спроса умеренное ужесточение денежно-кредитной политики является оправданным, - приводит его слова агентство.

Новый прогноз Банка Англии исходит из инфляции в 2,3% в текущем году, 2,2% в 2019 и 2% в 2020 году. «В текущих условиях ограниченное и постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, потребуется для того, чтобы вернуть инфляцию на целевой уровень на стабильной основе», - сказал Карни.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд Венеции освободил задержанного в Италии экс-сенатора Кривицкого

Ведомости
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Суд Венеции освободил задержанного в Италии по запросу российских властей фигуранта «дорожного дела», экс-сенатора Дмитрия Кривицкого. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Кривицкого Мауро Анетрини. «Суд принял решение об освобождении. Сейчас я не могу сообщить деталей, поскольку пока не получил текст постановления», – сказал юрист.

Сегодня состоялось второе предварительное слушание по делу Кривицкого, на котором защита подала удовлетворенное позднее судом ходатайство об освобождении его из-под стражи. Тем не менее Россия имеет право потребовать экстрадиции Кривицкого в 40-дневный срок. Во Франции рассматривается запрос о предоставлении политического убежища, отметил адвокат.

Неделю назад экс-сенатор (2011–2016 гг.) от Новгородской области Дмитрий Кривицкий был арестован в Италии за преступления, совершенные на территории России. Анетрини тогда заявил, что его клиент регулярно бывал в Италии и «верил, что находится в безопасности от политических преследований, которым подвергался с тех пор, как проголосовал против военных операций на Украине». В реальности Кривицкий отсутствовал на голосовании весной 2014 г., когда верхняя палата дала президенту России Владимиру Путину полномочия использовать войска на территории Украины для защиты российских граждан.

В марте 2017 г. Кривицкого объявили в международный розыск и заочно арестовали по обвинению в получении взятки в 15 млн руб. в 2012 г. По информации «Коммерсанта», обвинение экс-сенатора связано с «дорожным делом» в администрации Новгородской области, по которому уже осуждены бывший первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и его соучастники. Следствие установило, что чиновники отдавали контракты на содержание автомобильных дорог подконтрольным организациям, которые затем переводили часть бюджетных средств на счета аффилированных с чиновниками компаний.

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Политика
Новости

Суд не стал взыскивать стоимость утраченных МВД дубинок с участников «болотного дела»

Ведомости
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Суд отказал МВД в удовлетворении иска о взыскании с координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и других участников «болотного дела» компенсации за утраченные на Болотной площади 6 мая 2012 г. дубинки и рации. «Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы мирового суда Нагатинского района Москвы.

Помимо Удальцова ответчиками по иску управления МВД на транспорте были Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. По словам Удальцова, «иск предъявлен на 43 с лишним тысячи рублей именно по событиям 6 мая 2012 года, когда их сотрудники утратили пять резиновых палок и две радиостанции "Волна"».

В июне, когда МВД подало этот иск, Удальцов связал его со своим обращением в Следственный комитет и суд с требованием вернуть арестованное имущество. «У меня при обыске тогда изъяли 140 тысяч, машину арестовали, на которой семья ездила, и машину Развозжаева. Как только мы обратились, тут же появился этот иск», - сказал он. По его мнению, иск был изначально неправомерен, поскольку срок исковой давности истек в марте 2018 г.

Мосгорсуд 24 июля 2014 г. приговорил оппозиционеров Удальцова и Развозжаева к 4,5 г. лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации беспорядков.

Оглашение приговора по «болотному делу»

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