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РБК назвал пострадавшую от хищения 2 млрд рублей энергетическую компанию

Мошенники похитили 2 млрд руб. у дочерней компании «Газпрома» – «Газпром газэнергосеть». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, один из них в самой пострадавшей компании. Представитель «Газэнергосети» не стал изданию комментировать эту информацию.

Ранее в четверг МВД сообщило о раскрытии хищения 2 млрд руб. «у крупной энергетической компании». Ее названия ведомство не называло. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В рамках расследования дела МВД провела 17 обысков в офисах и жилых помещениях в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте. Подозреваемых трое, они арестованы.

Хищения производились путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов, уточняет РБК со ссылкой на МВД. «Речь идет о несанкционированном кредите для трейдерской компании на покупку топлива, который был согласован с участием топ-менеджеров «Газэнергосети» и для их выгоды», – сказал один из источников издания. В середине июля «Коммерсантъ» писал, что арестован бывший топ-менеджер «Газпром газэнергосети» Игорь Мукан. По версии следствия, он с сообщниками похитил более 2 млрд руб.

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