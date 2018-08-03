Ученого из ЦНИИмаш обвиняют в раскрытии НАТО информации об «Авангардах» и «Кинжалах»
Научное сотрудничество 74-работника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики могло оказаться лишь прикрытием для сотрудничества со спецслужбами стран НАТО. К таким выводам пришла российская контрразведка в процессе разработки Кудрявцева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Кудрявцева обвиняют в передаче спецслужбам стран НАТО секретных сведений о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. президент Владимир Путин представлял их в своем послании федеральному собранию. Источники издания указывают, что Кудрявцев курировал гиперзвуковую тематику в ЦНИИмаше и по линии АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», и Объединенной ракетно-космической корпорации. Следствие считает, что информацию он мог получать у самых разных специалистов – разработчиков деталей двигателя и топлива для гиперзвуковых ракет. Высокий авторитет среди коллег, по сути, заменял ему специальную форму допуска.
Накануне апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение об аресте Кдрявцева. Адвокат ученого Евгений Смирнов настаивает на том, что его подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям и «в новом тысячелетии с секретными данными не работал». Защита отмечает, что обвинения могут быть связаны с тем, что дочь Кудрявцева живет в США. По данным издания, свою вину Кудрявцев отрицает. Адвокат подчеркивает, что поводом для ареста Кудрявцева стали сведения, полученные на допросе его экс-руководителя Владимира Лапыгина, приговоренного к 7 годам.