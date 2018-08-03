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СМИ узнали о махинациях при строительстве оружейных заводов в Венесуэле

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Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) при строительстве оружейных заводов в Венесуэле возбудило главное управление МВД по Московской области. Обвиняемым по нему проходит 69-летний Николай Масляев, экс-гендиректор входящего в «Ростех» АО «Конструкторское бюро автоматических линий им. Л.Н. Кошкина» (КБАЛ). Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах и представителя пресс-службы «Ростеха».

По оценке предприятия, ущерб по делу о строительстве патронного завода может превысить 150 млн руб. При этом близкий к менеджменту предприятия собеседник не исключил, что «ущерб от действий прежнего руководства КБАЛ в рамках контракта может вырасти и до 700-800 млн руб.».

Москва обязалась построить под ключ два завода — по лицензионному производству автоматов АК-103 (до 25 000 штук в год) и по производству к ним патронов калибра 7,62 мм. Контракты общей стоимостью на $474 млн были подписаны в 2006 г. после прихода к власти Уго Чавеса акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM) и «Рособоронэкспортом». Изначально производство планировалось запустить к 2009 г., но сроки уже сдвинулись на 2019 г.

Предполагалось, что «Рособоронэкспорт» получит за сопровождение сделки комиссию в 1-2%, а остальные средства будут распределены между ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848», претендовавшей на 50% от всей суммы, ОАО «Концерн «Ижмаш» ( «Калашников») и КБАЛ.

Как следует из отчетности КБАЛ, в 2009 г. аванс от CAVIM превышал 1,7 млрд руб. К концу 2012 г. 98% денег по контракту были выплачены, а строительство объекта практически встало. В «Рособоронэкспорте» инициировали проверку Федеральной службы по гособоронзаказу. К весне 2013 г. выяснилось, что «СУ-848» выполнила 50% строительно-монтажных работ, из которых по актам были приняты только 9%. Сметную стоимость невыполненных работ «Рособоронэкспорт» оценил в 6,7 млрд руб., которые надо было завершить за счет российской стороны.

В 2015 г. по итогам проверки ФСБ было возбуждено дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), а в феврале 2017 г. Лефортовский суд Москвы признал виновным Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» и приговорил к семи годам лишения свободы. Из венесуэльского подряда он вывел через фирмы-однодневки более 1 млрд руб.

Основные показания следствие получило от бывшего финдиректора «СУ-848» Ирины Помещиковой, согласившейся на сотрудничество. По ее словам, зафиксированным в приговоре, одна из схем вывода денег предполагала участие Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. С ней был заключен, а потом расторгнут договор подряда. После этого на основании писем из епархии «СУ-848» в качестве возврата перечислили средства на счета более 50 фирм. Они не имели отношения к строительству, но были контрагентами Екатеринбургской епархии.

Из дела Попельнюхова в 2015 г. было выделено и дело в отношении КБАЛ. Следствие считает, что средства на строительство патронного завода выводились через заключение договора с фирмой-однодневкой по информационно-консультационному сопровождению. В «Ростехе» пояснили, что по выявленным нарушениям корпорация сотрудничает со следствием.

Политика
Новости

Генпрокуратура сообщила о 19 предотвращенных за полгода терактах

Ведомости
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За шесть месяцев 2018 г. правоохранительные органы предотвратили 19 террористических актов в России, рассказал первый замгенпрокурора Александр Буксман на коллегии Генпрокуратуры. «На стадии приготовления и покушения предотвращено 19 терактов», – отметил он (цитата по ТАСС).

По данным Буксмана, в первом полугодии сохранилась тенденция сокращения числа преступлений террористической и экстремистской направленности.

В прошлом году в России было предотвращено 25 терактов, сообщал первый замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

Для проникновения на территорию России и создания радикальных группировок члены и сторонники международных террористических организаций используют различные способы, чаще всего каналы трудовой миграции, указывал Кулягин: многие из них проходили подготовку или участвовали в военных действиях в Сирии и Ираке.

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Политика
Новости

Спонсор Трампа пытался получить госкредит на $5 млрд через его адвоката

Ведомости
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Один из крупнейших спонсоров Дональда Трампа планировал заплатить $10 млн адвокату президента Майклу Коэну за то, что он поможет получить от правительства кредит на $5 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, деньги донору, Франклину Л. Хейни, требовались на завершение строительства двух атомных реакторов на АЭС «Беллефонте» в штате Алабама. Как указывает газета, он заключил контракт с адвокатом Трампа в начале апреля. Бизнесмен планировал получить от министерства энергетики займ в рамках одной из государственных программ льготного кредитования.

В контракте уточнялось, что обещанное вознаграждение Коэну окажется меньше $10 млн, если финансист получит от государства менее $5 млрд.

Издание отмечает, что Коэн активно пытался навязать свои консультационные услуги различным компаниям, отмечая возможность доступа к Трампу. Так, международная фармацевтическая корпорация Novartis ежемесячно платила ему $1,2 млн за обещание давать ей на конфиденциальной основе доступ к администрации США. Телекоммуникационная AT&T в конце прошлого года также заплатила адвокату Трампа, но, по словам ее представителей, речь не шла о лоббировании интересов компании.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Недвижимость
Новости

Дело против экс-гендиректора Urban Group Пучкова инициировал иностранец

РИА Новости/Ведомости
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Уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «Ивастрой», входящего в холдинг Urban Group, Андрея Пучкова было возбуждено после заявления иностранного гражданина, оспаривающего законность гражданско-правовых действий Пучкова в 2016 г., сообщила «РИА Новости» его адвокат Наталия Котеночкина.

«Уголовное дело было возбуждено после заявления представителя одной из кипрских компаний. <...>. Это не гражданин России, и отношения к стройке он не имеет», — рассказала Котеночкина.

По ее словам, в 2016 г. Пучков сделал от ООО «Ивастрой» пожертвование в благотворительную организацию в виде векселей ПАО «Сбербанк» на 480 млн руб. На тот момент эти действия никем оспорены не были, но теперь легли в основу уголовного дела, уточнила собеседница агентства.

Ранее Котеночкина уже заявляла, что уголовное дело, возбужденное против Пучкова, не связано с привлечением средств дольщиков.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что это дело было возбуждено в отношении неназванных топ-менеджеров Urban Group и «Ивастрой» (застройщик жилого комплекса «Лайково» в Одинцовском районе), в том числе, предположительно, по заявлению основного владельца девелопера - Александра Долгина.

Савеловский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Пучкова по делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщила в четверг пресс-секретарь суда Мария Михайлова. По ее словам, ему избрана мера пресечения в виде заочного заключения под стражу, с учетом нахождения обвиняемого в международном розыске, срок действия установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

Технологии
Новости

Структура En+ Дерипаски выделила участок для майнинга в Иркутске

Ведомости
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Подконтрольное группе En+ Олега Дерипаски «Иркутскэнерго» объявило конкурс на аренду участка «для организации энергоемкого бизнеса», оптимального «для центров обработки данных и майнинга», говорится в сообщении энергетической компании.

Участок площадью 21 800 кв. м расположен в черте Иркутска. Компания обеспечивает подвод кабелей мощностью 14,8 МВт до границы, но арендатор должен будет самостоятельно запустить сетевое оборудование на участке.

Земля предлагается в аренду на пять лет с возможной пролонгацией, месяц аренды будет стоить минимум 277 000 руб., первые пять месяцев ставка будет льготной – 207 600 руб. Компания указывает, что самый низкий возможный тариф на электроэнергию в 2018 г. составит 2,16 руб./кВтч.

«Иркутскэнерго» является крупнейшей российской энергоугольной компанией. Более 90% ее акций владеет попавшая в апреле под санкции США «Евросибэнерго», которая, в свою очередь, входит в также подсанкционный энерго-металлургический холдинг En+ Дерипаски.

В феврале на тот момент гендиректор En+ Максим Соков говорил «Ведомостям», что группа намерена заработать на майнерах и компания ведет переговоры с несколькими фондами, которые привлекают инвестиции в строительство майнинговых ферм. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске, уточнял Соков. Речь шла о пяти площадках – на базе Усть-Илимской ГЭС мощностью 3840 МВт, теплоэлектроцентрали мощностью 525 МВт, ГЭС в Братске мощностью 4500 МВт, а также иркутских ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт.

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у банка без страховки вкладов

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензию у Нового промышленного банка (НПБ), сообщает регулятор. По величине активов на начало июля кредитная организация занимала 441-е место в банковской системе России. НПБ не является участником системы страхования вкладов.

Проблемы в деятельности НПБ возникли из-за рискованной бизнес-модели, которая привела к формированию на балансе значительного количества низкокачественных активов, объясняет решение ЦБ. Банком проводились схемные операции с участием собственников с целью сокрытия реального финансового положения при формальном соблюдении нормативов. Также НПБ нарушал антиотмывочное законодательство и был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

ЦБ три раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении НПБ меры надзорного воздействия. Однако руководители и собственники НПБ не предприняли мер для прекращения сомнительных и схемных операций и нормализации деятельности банка, указывает ЦБ. Регулятор подчеркивает, что НПБ не исполнял федеральное законодательство о банковской деятельности и нарушал нормативные акты ЦБ.

НПБ зарегистрирован в Москве. В опубликованной бухгалтерской отчетности банка информация о размере портфеля вкладов не указана.

Технологии
Новости

Роскомнадзор запросил у Facebook данные о соглашениях с производителями смартфонов

Ведомости
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Роскомнадзор запросил у социальной сети Facebook информацию о соглашениях с производителями электронных устройств, которые могут позволять им получать доступ к данным пользователей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства. В частности, регулятор интересуют соглашения соцсети с Apple, Samsung и Microsoft.

Письмо временно исполняющего обязанности начальника управления Роскомнадзора по защите прав субъектов персональных данных Альфии Гафуровой было направлено в компанию Марка Цукерберга после обращения Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ). Организация требовала проверить Facebook «на предмет утечки данных россиян».

Письмо Роскомнадзора к социальной сети связано с расследованием The New York Times, которое газета опубликовала в начале июня. В нем указывалось, что Facebook передавала доступ к персональным данным своих пользователей 60 производителям смартфонов с 2008 г. При этом пользователи не давали соответствующего разрешения на передачу информации о себе.

Facebook и Apple на запросы газеты не ответили, Samsung отказался от комментариев.

Издание напоминает, что Роскомнадзор и раньше интересовался хранением данных на Facebook. В сентябре 2017 г. глава ведомства Александр Жаров предупредил соцсеть о том, что она будет заблокирована, если в 2018 г. не выполнит требования закона о хранении персональных данных в России.

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Бизнес
Новости

РЖД предупредили о рисках дефицита грузовых вагонов

Ведомости
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Осенью этого года может возникнуть дефицит грузовых вагонов. Об этом гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров предупредил вице-премьера Дмитрия Козака, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст соответствующего письма от начала июля. Руководитель РЖД прогнозирует потенциальный дефицит осенью 2018 г. в 20 800 полувагонов, к 2025 г. – 46 000 полувагонов, 9800 платформ и 12 200 зерновозов.

Белозеров связывает это с нехваткой запчастей для ремонта – литых деталей тележек и цельнокатаных колес, которые уходят на производство новых вагонов. РЖД обеспечена этими деталями лишь на 38%. В результате этого ежедневно простаивает не менее 15 000 вагонов, ожидающих ремонта, пишет Белозеров. Кроме того, он указывает на повышение цен, связанное в том числе с увеличением Евразийской экономической комиссией пошлин на колеса украинского «Интерпайпа». Белозеров просит Козака разобраться с ситуацией.

Другой проблемой, повышающей риск дефицита, в отрасли называют замедление оборота вагонов на сети – из-за простоев с погрузкой и выгрузкой, а также массовыми ремонтными работами на сети и чемпионатом мира по футболу, отмечает издание. По данным источника газеты, в конце года в очереди на ремонт могут встать до 50 000 вагонов, и вполне возможно, что в связи с этим придется обращаться к китайским производителям.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание, что ситуация особенно обостряется в контексте грядущего старта второй очереди реконструкции БАМа и Транссиба.

В 2017 г. также наблюдался сезонный дефицит вагонов под уголь для ТЭС, щебня, соли, зерна и прочих грузов.

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Бизнес
Новости

Продажи адыгейского сыра упали на треть на фоне конфликта между производителями

Ведомости
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Доля адыгейского сыра на российском рынке за полгода сократилась на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании-измерителя Nielsen.

Это связано с действующим наименованием места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский сыр», поясняет представитель «Союзмолока» Мария Жебит. Руководствуясь им, торговые сети отказываются от продажи продукции, произведенной в других регионах России – их доля сократилась на 53%. При этом объем производства адыгейского сыра местными компаниями вырос на 20,2%, а их доля на рынке увеличилась с 24 до 44%.

НМПТ «Адыгейский сыр» зарегистрировано Роспатентом в 2004 г. Исключительные права на его производство есть у пяти региональных молочных заводов: Шовгеновского, Гиагинского, Тамбовского, Красногвардейского и Адыгейского. Оспорить их права с 2017 г. пытались компании «Умалат», «Саянмолоко», «Белый медведь» и предприниматель Вадим Агамирян. В январе 2018 г. после серии тяжб Верховный суд отказался передавать на рассмотрение коллегии по экономическим спорам кассацию на постановления президиума суда по интеллектуальным правам. Таким образом были подтверждены права местных производителей.

В «Союзмолоке» отмечают общий рост рынка сыра, что также могло привести к сокращению доли адыгейского сорта. Так, в январе — апреле 2018 г. в России было произведено на 3,1% больше сыра, чем за тот же период 2017 г., а его потребление выросло на 4% до 286 000 т.

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Политика
Новости

Комплекс «Искандер-М» научился поражать морские цели

Ведомости
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Возможности оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» позволяют ему поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. В их числе могут быть, «например, корабли и суда, стоящие на рейде», уточнил он. По его словам, изначально при создании комплекса таких задач не ставилось.

Накануне в Южном военном округе завершились учения, в ходе которых дважды были выполнены электронные ракетные удары «Искандер-М» по целям в Черном море на морском полигоне в Абхазии и одновременно по целям в горах.

Такие возможности «Искандер-М» получил из-за новой головной части «с активной радиолокационной головкой самонаведения», схожей с ракетой комплекса «Кинжал», приводит агентство слова военного эксперта, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского.

Российское гиперзвуковое оружие, в том числе ракетный комплекс «Авангард» и авиационную ракету «Кинжал», президент России Владимир Путин представил в своем послании Федеральному собранию 1 марта. В передаче технологий, связанных с «Авангардом» и «Кинжалом», спецслужбам стран НАТО, по данным «Коммерсанта», обвиняется 74-летний сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктор Кудрявцев.

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Политика
Новости

Ученого из ЦНИИмаш обвиняют в раскрытии НАТО информации об «Авангардах» и «Кинжалах»

Ведомости
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Научное сотрудничество 74-работника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева с бельгийским Фон Кармановским институтом гидродинамики могло оказаться лишь прикрытием для сотрудничества со спецслужбами стран НАТО. К таким выводам пришла российская контрразведка в процессе разработки Кудрявцева, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Кудрявцева обвиняют в передаче спецслужбам стран НАТО секретных сведений о гиперзвуковых технологиях для ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал». В марте 2018 г. президент Владимир Путин представлял их в своем послании федеральному собранию. Источники издания указывают, что Кудрявцев курировал гиперзвуковую тематику в ЦНИИмаше и по линии АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», и Объединенной ракетно-космической корпорации. Следствие считает, что информацию он мог получать у самых разных специалистов – разработчиков деталей двигателя и топлива для гиперзвуковых ракет. Высокий авторитет среди коллег, по сути, заменял ему специальную форму допуска.

Накануне апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение об аресте Кдрявцева. Адвокат ученого Евгений Смирнов настаивает на том, что его подзащитный более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям и «в новом тысячелетии с секретными данными не работал». Защита отмечает, что обвинения могут быть связаны с тем, что дочь Кудрявцева живет в США. По данным издания, свою вину Кудрявцев отрицает. Адвокат подчеркивает, что поводом для ареста Кудрявцева стали сведения, полученные на допросе его экс-руководителя Владимира Лапыгина, приговоренного к 7 годам.

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Политика
Новости

The Guardian узнала о разоблачении российского агента в посольстве США в Москве

Ведомости
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Около 10 лет гражданка России, работавшая в посольстве США в Москве, была агентом российских спецслужб. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Изданию известны ее имя и должность, но в материале они не приводятся. Женщина была нанята на работу Секретной службой США, в чьи задачи входит «защита национальных лидеров, финансовой и критической инфраструктуры США».

У предполагаемого российского шпиона, как пишет издание, был доступ «к самой важной базе данных – официальной почтовой системе Секретной службы США. Так, она имела доступ к расписанию президентов, прошлого и действующего, вице-президентов и их супруг, в том числе Хиллари Клинтон, уточнил собеседник издания. Он также уверен, что сотрудница посольства могла бы прояснить, каким образом пророссийские хакеры, как считает Вашингтон, взломали компьютерные сети Национального комитета демпартии.

В 2016 г. два следователя из Управления региональной безопасности госдепартамента США в ходе рутинной проверки заподозрили сотрудницу посольства в связях с ФСБ, с представителями которой у нее были регулярные и несанкционированные встречи. Свои опасения контролеры озвучили в январе 2017 г., но Секретная служба решила не проводить полномасштабное расследование. Вместо этого сотрудница просто попала под сокращение штата дипмиссии прошлым летом, когда число американских дипломатов по требованию России было сокращено на 755 человек с 1200.

«Секретная служба пытается скрыть нарушение, уволив сотрудницу. Ущерб был нанесен, но высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для его оценки», - уверен собеседник издания.

Секретная служба признала, что «все иностранные граждане», предоставляющие услуги дипмиссии, «могут подвергаться влиянию иностранной разведки», в том числе и в России. Их берут на работу в качестве переводчиков или сотрудников, занимающихся культурным обменом.

Кто шпионил в пользу России

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