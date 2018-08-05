Политика

Новости

Прокуратура проверит информацию о незаконном задержании преподавателя ВШЭ

Транспортная прокуратура организовала проверку после сообщения о незаконном задержании и обыске преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) в центре Москвы. Проверка поручена московско-ярославскому транспортному прокурору и контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой, следует из сообщения.

Ранее о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов и незаконном задержании сообщил в Faсebook преподаватель НИУ ВШЭ Владимир Бродский. По его словам, вечером 3 августа на площади Ярославского вокзала к нему подошли трое мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Двое из них предъявили удостоверения, третий никаких документов не показывал. «Мне удалось запомнить данные одного из сотрудников – прапорщик полиции Топорец», – написал Бродский.

Преподаватель рассказал, что сотрудники правоохранительных органов потребовали у него документы на проверку без объяснения причин. После чего попросили пройти с ними в отделение полиции. «Ответа на вопрос, является ли это задержанием, ответа я в очередной раз не получил. Я сказал сотрудникам, что могу продемонстрировать им электронную версию справки о несудимости, которую недавно получал для работы, но от этого они отмахнулись», – рассказал Бродский.

По словам сотрудника ВШЭ, в отделении его закрыли в подвальном помещении и обыскали. «Топорец запускал руки в мои карманы, забрал кошелек, открывал все его отсеки, вынимал деньги и банковские карты, – сообщил Бродский. – Второй сотрудник потребовал, чтобы я разблокировал свой телефон и стал просматривать мои переписки в социальных сетях и личные фотографии. Топорец заставил меня разуться, снять носки и, прошу прощения за подробности, спустить нижнее белье. Этот несанкционированный досмотр сопровождался запугиванием и угрозами, сотрудники постоянно требовали, чтобы я признался, “чем балуюсь”, на моих совершенно безобидных фотографиях городов и природы пытались разглядеть “закладки”, много матерились, говорили что вот-вот "вытрясут из меня все, что нужно».

После этого преподавателя отпустили, предварительно отметив в журнале отделения в другой комнате. Вернувшись домой, Бродский, по его словам, сообщил о случившемся в службу внутренней безопасности МВД и прокуратуру.