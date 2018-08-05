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В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой войны с туристами на борту

Коллекционный военно-транспортный самолет и бомбардировщик Junkers JU52 авиакомпании JU-Air разбился в воскресенье в Швейцарских Альпах, сообщает Reuters. На борту самолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, по предварительным данным, все они погибли.

Компания JU-Air была основана в 1982 г. Она предлагает экскурсионные рейсы на коллекционных самолетах, которые раньше принадлежали ВВС Швейцарии.

Разбившийся Junkers JU52 был построен в 1939 г. В собственности JU-Air находятся еще два таких же самолета времен Второй мировой войны. Они используются для прогулок и перевозки туристов, ими управляют бывшие военные летчики. По словам очевидцев, самолет перед крушением резко изменил курс и начал быстро снижаться, распадаясь на обломки.

Самолет летел из Локарно в Цюрих. На сайте авиакомпании появилось подтверждение информации о крушении исторического транспортника. В нем отмечается, что полеты на других самолетах Junkers JU52 приостановлены до выяснения причин крушения.