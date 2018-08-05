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Испания сообщила о задержании одного из лидеров «русской мафии»

Национальная полиция Испании задержала в Марбелье одного из лидеров «русской мафии» и двух других «воров в законе». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции. Один из задержанных рассматривается следователями как «номер три» в «русской мафии на глобальном уровне», отмечается в сообщении.

Как утверждают в полиции, задержанные намеривались возродить преступную организацию, 129 членов которой были задержаны в июне этого года. Все трое арестованы по подозрению в покушении на убийство, подделке документов и причастности к преступной группировке.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на полицию Испании сообщает, что среди задержанных нет граждан России. Один из них с инициалами A. S. является гражданином Армении, ранее он жил в Литве. Двое других (инициалы L. B. и I. P.) – граждане Грузии.

Трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи во время встречи, на которой они, предположительно, планировали убийство члена другой группировки. В Twitter полиции опубликовано видео, на котором запечатлено задержание. При обысках у них были обнаружены польские и украинские фальшивые документы на их имена.