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Трамп рассказал об истинной цели встречи своего сына с адвокатом из России

Встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 г. была совершено законной, написал сегодня в Twitter президент США Дональд Трамп. Однако заявление Трампа-старшего не соответствует заявлению пресс-службы его сына о цели этой встречи, отмечают американские СМИ.

«Фейковые новости сообщают - и это полнейшая неправда - будто бы я обеспокоен встречей моего замечательного сына, Дональда, в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию о противнике, что совершенно законно и обычно в политике, - и результата она не принесла. Я о ней не знал», - написал президент США.

Как указывает CNBC, заявление Трампа прямо противоречит заявлению команды Трампа-младшего, сделанному в 2017 г.: в нем говорилось, что встреча была посвящена «в основном программе усыновления российских детей». Работающий на Трампа-старшего адвокат Джей Секулов в программе ABC News сегодня заявил, что в этом заявлении «содержалась неверная информация». Как писала The Washington Post, заявление готовилось при участии самого президента.

Встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой является одной из ключевых тем расследования «российского вмешательства» в ходе предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер. На этой неделе стало известно, что Мюллер намерен допросить российского певца Эмина Агаларова, который был организатором встречи. В США считают, что Весельницкая была связана с Кремлем.

Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что, соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 г. Хиллари Клинтон, но не получил ее. Сама Весельницкая заявила следователям комиссии сената США, что никакого отношения к выборам президента США встреча не имела.