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Советник Трампа не исключил инсценировку покушения на президента Венесуэлы

США отвергают любые обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и не исключают инсценировку «режимом Мадуро» в качестве одной из его версий. Об этом сегодня заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Могу однозначно сказать, что о какой причастности правительства США речи идти не может. - сказал Болтон в эфире Fox News Sunday. - Вариантов может быть много - начиная с инсценировки самим режимом Мадуро». По словам советника Дональда Трампа, если у Венесуэлы есть серьезные доказательства нарушения уголовного законодательства США, «они будут серьезно рассмотрены».

Сегодня сам уцелевший при покушении Мадуро заявил, что атаку с беспилотников организовала венесуэльская оппозиция с ведома президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Он сказал, что несколько организаторов покушения находятся в США, и попросил Вашингтон помочь в расследовании.

В субботу 4 августа (воскресенье по московскому времени) во время празднования 81-летия национальной гвардии Венесуэлы в Каракасе неизвестные устроили несколько взрывов с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Семеро военных получили ранения, президент Мадуро не пострадал. Ответственность за акцию взяла на себя венесуэльская подпольная группировка «Фланелевые солдаты». Эксперты указывают на непрофессиональный характер покушения.