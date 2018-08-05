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При землетрясении в Индонезии погибли десятки человек

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При землетрясении 5 августа на курортных островах Бали и Ломбок в Индонезии погибли десятки человек. По информации агентства CNN, ссылающегося на местные экстренные службы, на Ломбоке, где находился эпицентр землетрясения магнитудой 6,9, погибли 37 человек.

На Бали подземные толчки были хорошо ощутимы, но, по имеющейся информации, жертв нет.

Землетрясение магнитудой 7 зафиксировала Геологическая служба США в 11.45 по местному времени (14.45 мск) в воскресенье. Позднее оценка магнитуды была снижена до 6,9. По данным Геологической службы США, за основным толчком последовали сильные афтершоки магнитудой 5,4 и 4,3. Поступившее после первых толчков предупреждение о цунами позднее было отменено.

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Саудовская Аравия объявила о приостановке деловых отношений с Канадой

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МИД Саудовской Аравии заявил о приостановке «всех новых деловых и инвестиционных операций» с Канадой, а также о выдворении из королевства посла страны в течение 24 часов. Об этом сообщило Saudi Press Agency. Так Эр-Риярд отреагировал на требование Канады освободить задержанных в королевстве гражданских активистов.

2 августа власти Саудовской Аравии задержали известных правозащитниц Самар Бадави и Нассиму аль-Садах, выступавших за права женщин на вождение автомобилей и упразднение для женщин системы опекунства и сопровождения. После их ареста ближневосточное подразделение Human Rights Watch сделало вывод о том, что «саудовские власти воспринимают любое мирное несогласие, будь то в прошлом или настоящем, как угрозу своему авторитарному режиму». С конца мая под арестом в королевстве находится более 10 правозащитников.

3 августа канадский МИД выразил озабоченность «новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадави» и потребовал немедленно отпустить их. Эр-Риярд увидел в этом требовании «явное вмешательство во внутренние дела» Саудовской Аравии. «Это серьезное, неприемлемое оскорбление законов и судебного процесса королевства, а также нарушение суверенитета королевства», - говорится в заявлении саудовского МИДа.

В 2016 г. 45% канадского экспорта в Саудовскую Аравию приходилось на танки, бронемашины и запчасти к ним, при этом 98% импорта приходилось на сырую нефть и медные руды, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия поставляет нефть на НПЗ Ирвинг в Сент-Джонсе, в провинции Нью-Брансвик. В 2018 г. экспорт Канады в Саудовскую Аравию составил $1,4 млрд, импорт - $2 млрд.

С 2006 г. Саудовская Аравия инвестировала в канадский бизнес около $6 млрд., отмечает агентство. Эти инвестиции включают покупку контрольного пакета акций канадского зернового трейдера CWB совместным предприятием государственной компании Саудовской Аравии Saudi Agricultural Livestock Investment Company и канадской зерновой компании Bunge Ltd – G3 Global Grain Group.

В 2014 г. канадское подразделение американского концерна General Dynamics Corp выиграло контракт на $13 млрд производство для Саудовской Аравии легкобронированных автомобилей. Оттава отмечала, что это было крупнейшим экспортным производством в истории Канады, напоминает CNBC.

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Политика
Новости

Посольство России в США обвинило Госдепартамент в «мегафонной дипломатии»

Ведомости
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Российское посольство в Вашингтоне отреагировало «на «твит»» официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт о вызове временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Дмитрия Жирнова к помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу. Ранее Науэрт сообщила в твиттере о вызове поверенного для получения ответа «по поводу попыток Кремля через аккаунты в социальных медиа способствовать насилию и расколу с США». Этому предшествовало сообщение Facebook об удалении 32 аккаунтов из-за попыток оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс.

Российское посольство настаивает на том, что «сам предмет обвинений не существует в принципе». Дипломаты уточняют, что их заставляют реагировать «на взятые с потолка публикации в СМИ, вроде сообщений о блокировке социальной сетью «Фейсбук» 32 аккаунтов в процессе внутренней цензуры, навязанной интернет-компании американскими политиками под лозунгами борьбы с «российской угрозой»». Посольство выразило «сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии»» и «подыгрывает тем силам в американском истеблишменте, которые раскручивают в собственных интересах тему «вмешательства России» в политические процессы в США». Также российская дипмиссия призвала коллег «сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между нашими странами».

2 августа группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России, которые должны заставить Москву отказаться от вмешательства в выборы, кибератак, а также должны повлиять на ее действия на Украине и в Сирии.

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Политика
Новости

Кадыров предложил использовать в Сирии чеченский опыт борьбы с террористами

Ведомости
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что сирийская армия должна учесть опыт Чечни в борьбе с террористами и не дать им передышки в провинции Идлиб. Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.

Констатировав успех сирийской армии на юго-западе Сирии при поддержке ВКС России, глава Чечни призвал закрепить и развить успех. «Теперь предстоит коренным образом изменить ситуацию в Идлибе, снять с этой провинции звание террористического региона. Затягивание этого вопроса на длительной срок может иметь очень негативные последствия», - написал Кадыров.

«Мы в Чечне имеем богатый опыт борьбы с терроризмом. Знаем, что любая передышка дает террористам возможность перегруппироваться, укрепить позиции, пополнить запасы, привлечь финансы, и в отдельных случаях повлиять на характер политических процессов в стране и за рубежом... Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны», - считает лидер Чечни.

«Если бы в Москве и Грозном оглядывались на Запад, ситуация в Чечне оставалась бы до сих пор сложной. Сегодня этот опыт может быть полезен и для идлибского плацдарма в Сирии», - резюмировал Кадыров.

В минувшую среду сирийские правительственные войска завершили очистку юго-западных районов страны, примыкающих к границам с Израилем и Иорданией. Этим завершилась длившаяся примерно полтора месяца операция, итогом которой стал переход под контроль правительства Сирии так называемой юго-западной зоны деэскалации. В четверг определенную соглашением о разведении сторон 1975 г. линию между Сирией и Израилем впервые за шесть лет вновь посетили наблюдатели ООН. Не желавшие остаться там боевики и их семьи эвакуированы на север Сирии в провинцию Идлиб.

Причиной операции, заявил в четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, была неспособность США отделить в зоне деэскалации боевиков запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» от сил умеренной оппозиции. Теперь российских военных беспокоит обострение обстановки в зоне деэскалации «Идлиб», заметил Рудской.

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Политика
Новости

Советник Трампа не исключил инсценировку покушения на президента Венесуэлы

Ведомости
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США отвергают любые обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и не исключают инсценировку «режимом Мадуро» в качестве одной из его версий. Об этом сегодня заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Могу однозначно сказать, что о какой-то причастности правительства США речи идти не может, - сказал Болтон в эфире Fox News Sunday. - Вариантов может быть много - начиная с инсценировки самим режимом Мадуро». По словам советника Дональда Трампа, если у Венесуэлы есть серьезные доказательства нарушения уголовного законодательства США, «они будут серьезно рассмотрены».

Сегодня сам уцелевший при покушении Мадуро заявил, что атаку с беспилотников организовала венесуэльская оппозиция с ведома президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Он сказал, что несколько организаторов покушения находятся в США, и попросил Вашингтон помочь в расследовании.

В субботу, 4 августа (воскресенье по московскому времени), во время празднования 81-летия национальной гвардии Венесуэлы в Каракасе неизвестные устроили несколько взрывов с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Семеро военных получили ранения, президент Мадуро не пострадал. Ответственность за акцию взяла на себя венесуэльская подпольная группировка «Фланелевые солдаты». Эксперты указывают на непрофессиональный характер покушения.

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Политика
Новости

Трамп рассказал об истинной цели встречи своего сына с адвокатом из России

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Встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 г. была совершено законной, написал сегодня в Twitter президент США Дональд Трамп. Однако заявление Трампа-старшего не соответствует заявлению пресс-службы его сына о цели этой встречи, отмечают американские СМИ.

«Фейковые новости сообщают - и это полнейшая неправда - будто бы я обеспокоен встречей моего замечательного сына, Дональда, в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию о противнике, что совершенно законно и обычно в политике, - и результата она не принесла. Я о ней не знал», - написал президент США.

Как указывает CNBC, заявление Трампа прямо противоречит заявлению команды Трампа-младшего, сделанному в 2017 г.: в нем говорилось, что встреча была посвящена «в основном программе усыновления российских детей». Работающий на Трампа-старшего адвокат Джей Секулов в программе ABC News сегодня заявил, что в этом заявлении «содержалась неверная информация». Как писала The Washington Post, заявление готовилось при участии самого президента.

Встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой является одной из ключевых тем расследования «российского вмешательства» в ходе предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер. На этой неделе стало известно, что Мюллер намерен допросить российского певца Эмина Агаларова, который был организатором встречи. В США считают, что Весельницкая была связана с Кремлем.

Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что, соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 г. Хиллари Клинтон, но не получил ее. Сама Весельницкая заявила следователям комиссии сената США, что никакого отношения к выборам президента США встреча не имела.

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Политика
Новости

ФСБ назвала страны – лидеры по числу болельщиков на ЧМ-2018

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Наибольшее число болельщиков прибыло на чемпионат мира по футболу из Китая – более 53 000 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России. При подсчете учитывались данные погранслужбы о прибывших в Россию иностранцах по паспортам болельщиков (Fan ID).

Также в число стран - лидеров по числу болельщиков на ЧМ-2018 вошли США (более 46 000), Мексика (более 41 000), Аргентина (более 31 000), Бразилия (более 27 000), Германия и Великобритания (по 25 000), Колумбия (более 23 000), Перу и Франция (по 20 000), а также Хорватия (более 18 000).

Всего в период проведения чемпионата в Россию по Fan ID въехали более 633 000 человек. Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург: более 80% иностранцев прошли через пункты пропуска в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Пулково».

В пятницу президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий болельщикам ЧМ-2018 вновь приехать в Россию до конца года по Fan ID без оформления виз. Такую инициативу в Госдуму внес спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Политика
Новости

Испания сообщила о задержании одного из лидеров «русской мафии»

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Национальная полиция Испании задержала в Марбелье одного из лидеров «русской мафии» и двух других «воров в законе». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте полиции. Один из задержанных рассматривается следователями как «номер три» в «русской мафии на глобальном уровне», отмечается в сообщении.

Как утверждают в полиции, задержанные намеривались возродить преступную организацию, 129 членов которой были задержаны в июне этого года. Все трое арестованы по подозрению в покушении на убийство, подделке документов и причастности к преступной группировке.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на полицию Испании сообщает, что среди задержанных нет граждан России. Один из них с инициалами A. S. является гражданином Армении, ранее он жил в Литве. Двое других (инициалы L. B. и I. P.) – граждане Грузии.

Трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи во время встречи, на которой они, предположительно, планировали убийство члена другой группировки. В Twitter полиции опубликовано видео, на котором запечатлено задержание. При обысках у них были обнаружены польские и украинские фальшивые документы на их имена.

Политика
Новости

Временного поверенного в делах России в США вызвали в госдепартамент

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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл вызвал в госдепартамент временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова. Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь госдепа Хезер Науэрт.

«Помощник госсекретаря Митчелл вызвал временного поверенного в делах России Жирнова, чтобы получить ответ на вопросы о попытках Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насилия и раскола в США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства», – написала Науэрт.

На этой неделе Facebook сообщил, что 31 июля удалил 32 страницы и фейковых аккаунта в Facebook и Instagram, созданных с марта 2017 г. по май 2018 г.: они были вовлечены в координированное создание недостоверной информации, чтобы ввести в заблуждение пользователей. Их целью, по данным компании, было повлиять на итог промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре.

«Мы приветствуем действия Facebook, направленные против злокачественной активности, и требуем, чтобы Россия и все остальные немедленно прекратили свое безрассудное поведение и разжигание раскола и насилия», – заявила Науэрт. Она подчеркнула, что США не будут мириться с попытками «подорвать наши демократические процессы».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

Starbucks разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой

Ведомости
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Оплатить товары в кофейнях Starbucks в скором времени можно будет криптовалютой, сообщает CNBC со ссылкой на основателя BK Capital Management Брайана Келли. Партнерами компании в этом проекте станут корпорация Microsoft и оператор бирж Intercontinental Exchange (ICE).

В пятницу ICE объявила о намерении создать «глобальную экосистему» для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее. Проект получил название Bakkt.

Эта платформа и будет использоваться в Starbucks для приема криптовалюты: она будет автоматически менять цифровые деньги на американские доллары.

«Bakkt предназначен для того, чтобы пользователи и различные учреждения могли беспрепятственно покупать, продавать, хранить и расходовать цифровые активы», – сообщила ICE. Разработчики планируют запустить платформу Bakkt в ноябре. Когда к ней подключится Starbucks, не уточняется.

По мнению Келли, это решение Starbucks сделает криптовалюты более популярными и может помочь биткойну пробиться в число мировых валют. Кроме того, оно может повысить стоимость криптовалют, которые дешевеют с конца 2017 г.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. Она объединяет более 26 000 кафе в 75 странах мира. В России открыто около 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. Штаб-квартира компании расположена в городе Сиэтл (штат Вашингтон).

Как регулируются криптовалюты в разных странах

Политика
Новости

В Швейцарии разбился самолет времен Второй мировой войны с туристами на борту

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Коллекционный военно-транспортный самолет и бомбардировщик Junkers JU52 авиакомпании JU-Air разбился в воскресенье в Швейцарских Альпах, сообщает Reuters. На борту самолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа, по предварительным данным, все они погибли.

Компания JU-Air была основана в 1982 г. Она предлагает экскурсионные рейсы на коллекционных самолетах, которые раньше принадлежали ВВС Швейцарии.

Разбившийся Junkers JU52 был построен в 1939 г. В собственности JU-Air находятся еще два таких же самолета времен Второй мировой войны. Они используются для прогулок и перевозки туристов, ими управляют бывшие военные летчики. По словам очевидцев, самолет перед крушением резко изменил курс и начал быстро снижаться, распадаясь на обломки.

Самолет летел из Локарно в Цюрих. На сайте авиакомпании появилось подтверждение информации о крушении исторического транспортника. В нем отмечается, что полеты на других самолетах Junkers JU52 приостановлены до выяснения причин крушения.

Технологии
Новости

РПЦ опубликовала рекомендации для священников-видеоблогеров

Ведомости
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Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ разработал рекомендации для священников о том, как вести видеоблоги. Памятка включает в себя пять разделов, которые касаются методов, языка, тематики, проблематики видео.

Ведение видеоблога можно рассматривать как прямое продолжение пастырской деятельности священника, отмечается в памятке. «Пастырь получает определенный кредит доверия от своих подписчиков, которые в какой-то мере становятся его виртуальными прихожанами», – отмечается в сообщении.

Задача пастыря – «вести людей к Богу, а не группировать прихожан вокруг самих себя», напоминают авторы памятки. Поэтому священников-видеоблогеров предупреждают, что не нужно гнаться за рейтингом и привлекать к своей персоне внимание путем манипулятивных практик (хайп, кликбейт, троллинг и др.). Также священникам советуют оставаться честными и не лукавить, пытаясь понравиться всем своим подписчикам.

Монетизация видеоблога сама по себе не является греховным явлением, напоминают священникам, однако это не должно превратиться в самоцель, поскольку полная коммерциализация проекта исказит первоначальную мотивацию автора.

В отличает от проповеди в храме при ведении видеоблога допускаются выражение эмоций, самоирония, добрые шутки, умеренная жестикуляция и другие невербальные способы коммуникации, говорится в памятке. Также священникам не запрещается использовать мемы, соответствующие нормам «пастырской этики и эстетики». Недопустимо использование ненормативной лексики, эротика, празднословие, лицедейство, оскорбительное поведение, унижение достоинства людей, демонстрация сцен насилия, распространение клеветы.

В памятке также затрагивается вопрос о том, как должен выглядеть священник на видео. «Ему приличествует появление в кадре как минимум в подряснике или даже в рясе, желательно с наперсным крестом», – говорится в сообщении. Но в отдельных случаях клирик-видеоблогер может быть в светской одежде, если того требуют обстоятельства.

Кроме того, священников призвали отказаться в видеоблогах от тем, способных разделить православных верующих по политическому, социальному или этническому признакам, а также вызвать церковный раскол.

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