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Кадыров предложил использовать в Сирии чеченский опыт борьбы с террористами

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что сирийская армия должна учесть опыт Чечни в борьбе с террористами и не дать им передышки в провинции Идлиб. Об этом Кадыров написал в своем канале в Telegram.

Констатировав успех сирийской армии на юго-западе Сирии при поддержке ВКС России, глава Чечни призвал закрепить и развить успех. «Теперь предстоит коренным образом изменить ситуацию в Идлибе, снять с этой провинции звание террористического региона. Затягивание этого вопроса на длительной срок может иметь очень негативные последствия», - написал Кадыров.

«Мы в Чечне имеем богатый опыт борьбы с терроризмом. Знаем, что любая передышка дает террористам возможность перегруппироваться, укрепить позиции, пополнить запасы, привлечь финансы, и в отдельных случаях повлиять на характер политических процессов в стране и за рубежом... Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны», - считает лидер Чечни.

«Если бы в Москве и Грозном оглядывались на Запад, ситуация в Чечне оставалась бы до сих пор сложной. Сегодня этот опыт может быть полезен и для идлибского плацдарма в Сирии», - резюмировал Кадыров.

В минувшую среду сирийские правительственные войска завершили очистку юго-западных районов страны, примыкающих к границам с Израилем и Иорданией. Этим завершилась длившаяся примерно полтора месяца операция, итогом которой стал переход под контроль правительства Сирии так называемой юго-западной зоны деэскалации. В четверг определенную соглашением о разведении сторон 1975 г. линию между Сирией и Израилем впервые за шесть лет вновь посетили наблюдатели ООН. Не желавшие остаться там боевики и их семьи эвакуированы на север Сирии в провинцию Идлиб.

Причиной операции, заявил в четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, была неспособность США отделить в зоне деэскалации боевиков запрещенных в России ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» от сил умеренной оппозиции. Теперь российских военных беспокоит обострение обстановки в зоне деэскалации «Идлиб», заметил Рудской.