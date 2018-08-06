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Посольство России в США обвинило Госдепартамент в «мегафонной дипломатии»

Российское посольство в Вашингтоне отреагировало «на «твит»» официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт о вызове временного поверенного в делах России в Соединенных Штатах Дмитрия Жирнова к помощнику госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу. Ранее Науэрт сообщила в твиттере о вызове поверенного для получения ответа «по поводу попыток Кремля через аккаунты в социальных медиа способствовать насилию и расколу с США». Этому предшествовало сообщение Facebook об удалении 32 аккаунтов из-за попыток оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс.

Российское посольство настаивает на том, что «сам предмет обвинений не существует в принципе». Дипломаты уточняют, что их заставляют реагировать «на взятые с потолка публикации в СМИ, вроде сообщений о блокировке социальной сетью «Фейсбук» 32 аккаунтов в процессе внутренней цензуры, навязанной интернет-компании американскими политиками под лозунгами борьбы с «российской угрозой»». Посольство выразило «сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии»» и «подыгрывает тем силам в американском истеблишменте, которые раскручивают в собственных интересах тему «вмешательства России» в политические процессы в США». Также российская дипмиссия призвала коллег «сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между нашими странами».

2 августа группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении России, которые должны заставить Москву отказаться от вмешательства в выборы, кибератак, а также должны повлиять на ее действия на Украине и в Сирии.