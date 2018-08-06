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Руководство букмекерской конторы «Росбет» задержали за организацию азартных игр

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей букмекерской конторы «Росбет» по обвинению в незаконной игорной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

В сообщении уточняется, что по итогам проверки СКР завел дело против учредителя компании «Росбет» Александра Миронова, гендиректора этой же организации Александра Фролова, а также еще 16 лиц, которые, по мнению СРК, были соучастниками преступной группы. Все они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в составе преступной группы по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.

Следователи считают, что весной прошлого года Миронов и Фролов организовали азартные игры в Москве. Всего они заработали не менее 100 млн руб. за все время работы этой схемы. «Свою преступную деятельность фигуранты замаскировали под пункты приема ставок букмекерской конторы "Росбет", – отмечается в пресс-релизе. В рамках дела следователи обыскали более 20 офисных и жилых помещений в Москве, Московской, Ярославской и Орловской областях.

В операции приняли участие сотрудники столичных подразделений СКР, МВД и Росгвардии, а также специалисты «Лаборатории Касперского», говорится в пресс-релизе. Последние занимались изучением программного обеспечения. Фролов и еще один обвиняемый отправлены под домашний арест, еще 15 соучастников – под подпиской о невыезде, указывается в сообщении. Миронов объявлен в федеральный розыск. Юридическое лицо, в свою очередь, лишили лицензии на осуществление букмекерской деятельности.

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