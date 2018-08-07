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CNN сообщило о совете Трампу молчать о встрече его сына с русскими

Окружение президента США Дональда Трампа посоветовало президенту обходить молчанием встречу его сына с группой россиян в Trump Tower в июне 2016 г., пишет агентство CNN со ссылкой на свои источники. По этой информации, президенту указали на то, что его посты в Twitter на эту тему только раздувают скандал, «даже если его приближенные знают, что никаких реальных новостей здесь нет».

В минувшие выходные президент США написал, что встреча Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой была совершено законной, однако при этом признал, что целью встречи было получение информации о противнике по президентской кампании - Хиллари Клинтон.

Заявление Трампа-старшего прямо противоречит заявлению команды Трампа-младшего, сделанному в 2017 г.: в нем говорилось, что встреча была посвящена «в основном программе усыновления российских детей». Работающий на Трампа-старшего адвокат Джей Секулов в программе ABC News в воскресенье заявил, что в заявлении годичной давности «содержалась неверная информация», признав также, что в его подготовке участвовал Трамп-старший.

Встреча Трампа-младшего с Натальей Весельницкой - одна из ключевых зацепок расследования «российского вмешательства» в ход предвыборной кампании, которое возглавляет спецпрокурор США Роберт Мюллер. На минувшей неделе стало известно, что Мюллер намерен допросить российского певца Эмина Агаларова, который был организатором встречи. В США считают, что Весельницкая была связана с Кремлем.

Трамп-младший на закрытых слушаниях в сенате США признал, что, соглашаясь на встречу с Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 г. Хиллари Клинтон, но не получил ее. Сама Весельницкая заявила следователям комиссии сената США, что никакого отношения к выборам президента США встреча не имела.