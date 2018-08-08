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Бывшая помощница Доктора Лизы пожаловалась в СКР на фонд «Справедливая помощь»

Бывшая помощница Елизаветы Глинки Наталья Авилова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на «нецелевой расход средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом она рассказала телеканалу «Дождь». Во вторник агентство городских новостей «Москва» сообщило, что следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в фонде.

На вопрос телеканала, известно ли ей что-то об уголовном деле, Авилова ответила, что часть данных следствие в начале года получило от нее. «Около 20 млн я в "Справедливую помощь" привлекла от спонсоров, от разных частных физических и юридических лиц, телемарафон мы проводили с телеканалом "РЕН ТВ". Меня беспокоила судьба этих средств, и я не получала как член правления организации, как член общего собрания никаких отчетов: как они расходуются, на какие деньги платятся высокие зарплаты, на какие деньги арендуются офисы», – рассказала Авилова.

Она добавила, что «в инициативном порядке» сообщила об этих фактах в Следственный комитет. «Если коротко, то это нецелевая трата средств по ряду программ и проектов, и это расходование средств, которые поступают по 20, 30, 40 руб. со всей страны – по копейке – на аренду дорогого офиса и на сверхвысокие, как мне казалось, зарплаты», – заявила Авилова.

Юрист фонда Александр Куликовский сообщил «Дождю», что после жалобы Авиловой в СКР началась доследственная проверка. «Следователь приглашал нас всех – сотрудников, членов организации – опрашивал. Мы давали ему пояснения, разъяснения, и все», – пояснил Куликовский.

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, возглавляющий попечительский совет «Справедливой помощи», сообщил, что доследственная проверка продолжалась несколько месяцев и по ее результатам, видимо, было возбуждено дело. По мнению Федотова, в фонде «никаких злоупотреблений не было». «Да, была неорганизованность, наверняка были и какие-то ошибки в оформлении каких-то действий, но злоупотребления, хищения, растраты – в это я просто не могу поверить», – сказал он «Дождю».

Следственный комитет России не ответил на запрос телеканала. Президент фонда Ксения Соколова заявила «Медузе», что следователи проводят уже «пятую доследственную проверку по доносу одной из сотрудниц фонда». По ее словам, факт открытия уголовного дела «пока никак не подтвердился».

Во вторник агентство «Москва» сообщило, что следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в фонде (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, организация в 2017 г. заключила с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. При этом еще в 2015 г. фонд заключил аналогичный контракт с другим правозащитником – Куликовским. «В результате фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн руб.», – рассказал собеседник агентства.

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в 2016 г. при крушении Ту-154 над Черным морем. Самолет Минобороны России, перевозивший гуманитарную помощь в Сирию, разбился 25 декабря позапрошлого года. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Все находившиеся на борту погибли.

Доктор Лиза была в самолете, упавшем в Черное море