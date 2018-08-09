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В российском посольстве назвали «драконовскими» анонсированные США санкции

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Новые антироссийские санкции, которые по заявлению Госдепартамента будут введены 22 августа, в посольстве России в США назвали «драконовскими». Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

О готовящихся санкциях Госдепартамент сообщил российскому советнику-посланнику 8 августа. В посольстве отмечают, что они вводятся под «надуманным предлогом «использования правительством Российский Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании С[ергея] Скрипаля и его дочери».

В ответ на просьбу российских дипломатов представить доказательства, Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, говорится в сообщении посольства. «В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России»», - отмечают в диппредставительстве. В дипмиссии предложили «предать гласности переписку по этому вопросу», но «ответа пока не последовало».

Накануне на новостях о новых санкциях США по «делу Скрипалей» курс доллара достиг нового максимума с начала года - 65,46 руб.

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Финансы
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Котировки Сбербанка упали почти на 8% на закрытии торгов в Лондоне

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Котировки Сбербанка к закрытию торгов на Лондонской фондовой бирже (LSE) упали на 7,94%, глобальные депозитарные расписки (GDR) большинства российских компаний к закрытию торговой сессии существенно подешевели. Об этом свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость GDR Сбербанка снизилась на 7,94% и составила $12,06 за бумагу.

Стоимость GDR «Роснефти» по итогам торгов опустилась на 1,74% до $6,55, GDR «Лукойла» – на 2,26% до $69,34. Стоимость GDR «Газпрома» снизилась на 0,86% и составила $4,41, «Газпром нефти» – на 5,43% до $24,4. Бумаги ВТБ подешевели на 4,57% до $1,44, GDR «Магнита» – на 1,64% до $16,48. Бумаги АФК «Система» подешевели на 4,84% до $2,64.

На прошлой неделе американские сенаторы внесли на рассмотрение в конгресс законопроект о расширении санкционного режима в отношении России. Проект закона предполагает введение ограничений в отношении госдолга России и госбанков.

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Экономика
Новости

Минфин оценил возможность введения санкций в отношении госдолга России

Ведомости
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Минфин скептически воспринял возможность введения санкций США в отношении госдолга России. По мнению ведомства, такие новости болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа (ОФЗ). В США ранее уже обсуждали возможность распространения санкций на российский госдолг. Однако эти обсуждения так ни к чему и не привели, передает позицию министерства «РИА «Новости».

Сейчас российский финансовый рынок снова оказался под давлением из-за новостей о законодательных инициативах американских парламентариев, «предполагающих существенное расширение антироссийских санкций, распространение их в том числе на суверенные облигации России», уточнили в ведомстве.

Ранее американский минфин заявил, что подобная мера будет иметь негативный эффект для американских инвесторов.

На прошлой неделе группа республиканцев и демократов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект «Акта о защите США от агрессии Кремля от 2018 г.». Он предполагает расширение санкционного режима в отношении России, в частности ограничения против госдолга, жесткие санкции против ведущих российских банков. Сам законопроект на сайте конгресса пока не опубликовали.

Санкционный режим в отношении России власти США хотят расширить из-за якобы продолжающихся попыток Москвы вмешаться в выборы в США, а также из-за ситуации в Сирии и на Украине. Один из авторов законопроекта – Линдси Грэм заявил ранее, что новые ограничения станут «самыми тяжелыми из когда-либо введенных».

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Бизнес
Новости

Суд отказался удовлетворить крупный иск Минобороны к заводу Дерипаски

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Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск Минобороны России к самарскому заводу «Авиакор» о расторжении госконтракта и взыскании неустойки на сумму около 1,54 млрд руб. Об этом говорится в материалах картотеки дел суда.

Резолютивная часть решения вынесена 30 июля. Полный текст решения еще не обнародован. В материалах дела поясняется, что Минобороны требовало расторгнуть контракт, который был заключен 13 сентября 2012 г.

В начале декабря 2017 г. министерство подало пять исков в Арбитражный суд Москвы к «Авиакору». Общая сумма требований составляла 2,5 млрд руб. В феврале этого года суд объединил четыре иска в в одно производство по ходатайству ответчика (иски на 533,4 млн руб., 424,8 млн, 306,7 млн и 279,3 млн руб. - всего на 1,544 млрд руб.). Причина объединения - иски связаны между собой по основаниям возникновения требований и по представленным доказательствам.

В определении суда говорилось, что в каждом из четырех исков Минобороны требовало взыскать с завода неустойку за просрочку выполнения одного из этапов опытно-конструкторских работ. Также в одном из исков ведомство требовало расторгнуть госконтракт.

Пятый иск суд рассматривает отдельно. В нем министерство требует взыскать с «Авиакора» 928,5 млн руб. Эта сумма представляет собой штраф в размере 152,8 млн руб. по госконтракту от 11 мая 2011 г. и 775,7 млн руб. процентов за использование аванса в качестве кредита. В марте 2018 г. суд приостановил производство по этому иску.

«Авиакор» является единственным авиастроительным активом «Русских машин» Олега Дерипаски. Предприятие специализируется на производстве, ремонте, обслуживании и поставке запчастей для самолетов семейств Ту-154 и Ан-140.

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Стиль жизни
Новости

Американская киноакадемия введет новую номинацию на «Оскар»

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Американская академия киноискусств решила ввести новую номинацию на премию «Оскар». Теперь награду также будут вручать за «выдающиеся достижения в популярном кино». Об этом говорится в Twitter киноакадемии.

Помимо этого, время трансляции церемонии сократится до трех часов. Победителей в номинациях, которые не пользуются интересом у зрителей, будут награждать во время рекламных пауз, пишет Vanity Fair.

91-я церемония вручения «Оскара» состоится 24 февраля 2019 г. 92-ю церемонию решили провести раньше запланированных сроков - 9 февраля 2020 г.

Киноакадемия рассчитывает, что нововведения помогут остановить падение рейтингов «Оскара», уточняет издание. Церемонию в 2018 г. на американском канале ABC посмотрели только 26,5 млн человек, что на 19% меньше, чем в 2017 г. (32,9 млн человек). Ранее считалось, что самые низкие данные по просмотрам в истории вручения награды были зафиксированы в 2008 г. - 31,8 млн человек. Однако показатели 2018 г. побили предыдущий антирекорд.

Американская киноакадемия ежегодно вручает премию «Оскар». Это одна из главных наград в области кино. Номинантов выбирают члены академии при помощи голосования. Сейчас в академии более 6000 членов.

Как изменилась церемония вручения «Оскара»

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Политика
Новости

Суд продлил арест главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на три месяца, передает «РИА «Новости». Ходатайство следователя удовлетворено частично. Сторона обвинения просила продлить срок ареста на весь срок предварительного следствия - до 13 декабря 2018 г. Однако суд решил продлить срок содержания под стражей не на четыре месяца, а на три, до 13 ноября.

Шестун возражал против продления ареста. В суде он заявил, что не собирается скрываться. По его словам, за два месяца, что он был в СИЗО, его ни разу никто не допросил. «Следователя Романа Видюкова я вообще в глаза не видел», - сказал Шестун. Чиновник также настаивал, что не имеет возможности скрыть какие-либо улики. «По этим земельным участкам было 10 проверок, все уже зарегистрировано — ничего уже не скрыть», — говорил он судье.

Потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному в середине июня, ранее была признана администрация Серпуховского района Подмосковья. Адвокат Шестуна Павел Беспалов говорил, что расследованием дела занимаются 12 следователей СКР, следственную группу возглавляет Роман Видюков, входивший в группу по расследованию дела против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Сейчас Шестун находится в СИЗО «Лефортово».

Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. На данный момент следствие допросило 39 свидетелей и провело ряд экспертиз. Следствие считает, что в 2008–2014 гг. чиновник необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив ущерб бюджету в размере 62,8 млн руб.

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Бизнес
Новости

Власти Саудовской Аравии решили распродать канадские активы

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Власти Саудовской Аравии приняли решение продать канадские активы, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Центробанк и пенсионные фонды королевства поручили компаниям, управляющим их активами за границей, продать канадские акции, облигации и инструменты денежного рынка «независимо от их стоимости».

В понедельник, 6 августа, Саудовская Аравия объявила о приостановке «всех новых деловых и инвестиционных операций» с Канадой, а также о выдворении из королевства посла страны в течение 24 часов. Такое решение стало ответом на призыв канадского министра иностранных дел Христи Фриланд немедленно освободить задержанных гражданских активистов. Эр-Рияд расценил ее заявление как вмешательство во внутренние дела.

По информации FT, Саудовская Аравия выделила более $100 млрд управляющим компаниям на инвестиции в глобальные рынки. По словам одного из источников, доля инвестиций в канадские активы, вероятно, «была достаточно низкой», однако такое решение королевства несет в себе довольно сильный посыл.

Решив продать канадские активы, Эр-Рияд демонстрирует финансовую и политическую силу, предостерегая власти других стран от вмешательства во внутренние дела государства, считает неназванный банкир.

Во вторник, 7 августа, Саудовская Аравия отказалась от закупок канадской пшеницы. Европейские трейдеры подтвердили, что получили официальное уведомление от главного государственного агентства по закупкам пшеницы королевства.

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Бизнес
Новости

Чемезов предупредил Медведева об угрозе остановки «Тракторных заводов»

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Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева не допустить остановки производства концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) из-за переоценки его задолженности перед Внешэкономбанком (ВЭБ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя госкорпорации премьеру от 23 июля. Медведев возглавляет наблюдательный совет ВЭБа.

Чемезов полагает, что планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности КТЗ могут привести к срыву гособоронзаказа, а также «возникновению социальной напряженности в регионах».

Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых ВЭБу концерн должен около 84 млрд руб. Ранее ВЭБ инициировал процедуру банкротства ряда предприятий концерна. В итоге управление КТЗ перешло к «Ростеху», и госкорпорация привлекла к развитию концерна инвестора – связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты». Вместе с тем ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре – «Литейное производство». ВЭБ оценил рыночную стоимость уступаемых активов в 5,4 млрд руб. Дополнительно предприятия военного и гражданского дивизионов КТЗ сейчас получают от «Ростеха» невозвратное финансирование в размере около 13,5 млрд руб. Кроме того, «Рособоронэкспорт» даст КТЗ на возвратной основе 5,1 млрд руб.

Однако на заседании рабочей группы ВЭБа принято решение об изменении ранее согласованной схемы сделки и о проведении повторной оценки уступаемых прав требований, указывает Чемезов. В связи с этим он предупреждает, что «даже небольшая задержка реализации сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство и утрате контроля над операционной деятельностью как со стороны Внешэкономбанка, так и со стороны «Ростеха», полной остановке производства». Кроме того, в отсутствии согласованной позиции «Ростех» и частный инвестор приостановят невозвратное финансирование предприятий КТЗ, отмечает Чемезов.

Медведев 24 июля направил резолюцию на письмо Чемезова вице-премьеру Максиму Акимову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову с поручением разобраться с предложениями, учитывая необходимость не допустить остановки производства, пишет РБК со ссылкой на документ.

Решение о сделке по КТЗ было принято ВЭБом весной 2018 г. до назначения бывшего первого вице-премьера Шувалова руководителем банка развития.

Бизнес
Новости

Мордашов перевел «Силовые машины» в Россию

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Держателем 100% акций ПАО «Силовые машины» стало российское ООО «Севергрупп», управляющее инвестициями в интересах Алексея Мордашова, сообщила российская компания энергетического машиностроения.

«Реструктуризация активов проведена с учетом реализуемых государством мер по деофшоризации экономики, а также с целью повышения прозрачности структуры компании и совершенствования корпоративных процедур», – говорится в сообщении «Силовых машин».

Сделка была проведена в два этапа – от кипрской Highstat Ltd., собравшей 100% голосующих акций, компании Unifirm Ltd., а от нее – ООО «Севергрупп». «В результате цепочки сделок ООО «Севергрупп» является держателем 100%-ного пакета акций», – сообщили «Силовые машины».

Highstat начала наращивать свою долю в «Силовых машинах» в сентябре 2007 г. и полностью консолидировала актив в 2013 г. «Силовые машины» производят и поставляют оборудование для тепловой, атомной, гидроэнергетики, электросетевого комплекса, промышленности и транспорта. Единственный владелец – Алексей Мордашов.

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Политика
Новости

Захарова упрекнула администрацию Трампа в неумении хранить секреты

Ведомости
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США «перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч, включая несуществующие». Так она прокомментировала публикации прессы о передаче президентом России Владимиром Путину письменных предложений его американскому коллеге Дональду Трампу.

О том, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля передал Трампу письменные предложения по контролю за вооружениями, сообщила газета Politico со ссылкой на полученный от источника документ. Издание отмечало, что его источник получил бумагу от российских официальных лиц.

«Подобные утечки происходят с американской стороны регулярно. Примерно раз в месяц, – написала Захарова на своей странице в Facebook. – У меня вопрос: о каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?»

По словам Захаровой, если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства вмешательства России в выборы президента США 2016 г., «их бы слили в первую очередь, сразу же». «Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб обнажает напоказ грифованную повестку», – заключила представитель внешнеполитического ведомства.

Трамп неоднократно критиковал американские СМИ за обнародование информации из непубличных документов и публикации на основании анонимных источников.

Путина и Трамп в Хельсинки

Политика
Новости

Американский сенатор передал в Кремль письмо Трампа Путину

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Американский сенатор Рэнд Пол передал письмо президента США Дональда Трампа в администрацию российского президента Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter. «В письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных областях, в том числе в борьбе с терроризмом, активизации диалога в законодательной сфере и возобновлении культурных обменов», – написал Пол.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «по дипломатическим каналам» Путину было передано письмо, однако в Кремле с ним еще не ознакомились, передает «РИА Новости».

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Трампа и Путина. Лидеры двух стран сначала более двух часов общались наедине, после этого диалог был продолжен в расширенном составе. До встречи в Хельсинки главы государств виделись в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

После состоявшихся в столице Финляндии переговоров Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью 2018 г. В ответ российский лидер пригласил американского коллегу в Москву. Позже, 25 июля, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о переносе встречи. В Вашингтоне считают, что встречу следует провести в 2019 г., после того, как будет окончено расследование дела о предполагаемом вмешательстве Кремля в выборы президента США.

Делегация американских сенаторов, в составе которой был Пол, 6 августа прибыла в Москву. Сенаторы провели несколько встреч с российскими парламентариями. Целью переговоров было восстановление конструктивного диалога между Россией и США, говорил Пол. Во время встречи обсуждались такие темы, как ситуация в Сирии и на юго-востоке Украины, положение арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Пол заявлял, что доволен результатами общения с российскими депутатами.

Сенатор от штата Кентукки Пол выступает против американской политики давления на Россию. Он и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в августе 2017 г. были единственными, кто проголосовал против антироссийского санкционного закона CAATSA. Пол также является одним из немногих американских законодателей, одобряющих итоги встречи двух лидеров.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

Сенат США пригласил Ассанжа дать показания о вмешательстве России в выборы

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Основатель сайта утечек Wikileaks Джулиан Ассанж приглашен сенатом США для дачи показаний о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. Письмо сенатского спецкомитета по разведке, адресованное в посольство Эквадора в Лондоне, где находится Ассанж, опубликовала команда юристов Wikileaks.

«Уважаемый господин Ассанж, как вам известно, комитет по разведке сената проводит двухпартийное расследование российского вмешательства в выборы в США 2016 г. Комитет просит вас прибыть для закрытой беседы с его членами в согласованное обеими сторонами время и место», – говорится, в частности, в письме. Юристы Ассанжа заявили, что рассматривают это предложение, однако «беседа» должна «проходить в соответствии с высокими этическими стандартами». Помимо этого они указывают, что организация Human Rights Watch считает неправомерной экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже.

Накануне президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. В начале августа Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в Wikileaks – в частности, публикации 700 000 секретных документов о военных действиях США в Ираке, Афганистане и дипломатических отчетов. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, указав, что его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

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