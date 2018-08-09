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В российском посольстве назвали «драконовскими» анонсированные США санкции

Новые антироссийские санкции, которые по заявлению Госдепартамента будут введены 22 августа, в посольстве России в США назвали «драконовскими». Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

О готовящихся санкциях Госдепартамент сообщил российскому советнику-посланнику 8 августа. В посольстве отмечают, что они вводятся под «надуманным предлогом «использования правительством Российский Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании С[ергея] Скрипаля и его дочери».

В ответ на просьбу российских дипломатов представить доказательства, Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, говорится в сообщении посольства. «В то же время было заявлено, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о «виновности России»», - отмечают в диппредставительстве. В дипмиссии предложили «предать гласности переписку по этому вопросу», но «ответа пока не последовало».

Накануне на новостях о новых санкциях США по «делу Скрипалей» курс доллара достиг нового максимума с начала года - 65,46 руб.