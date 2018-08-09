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WP узнала о проекте указа о санкциях за вмешательство в выборы США

Проект указа, разрешающего президенту США Дональду Трампу вводить санкции в отношении стран, которые вмешиваются в американские выборы, разработал Белый дом. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на 8-страничный черновик документа. Собеседник издания в администрации уточнил, что эта редакция не является окончательной и в документ могут вноситься изменения.

В нынешней версии документ дает президенту право вводить санкции в отношении «десяти из 30 крупнейших компаний» в стране, правительство которой вмешивалось в выборы в США. При этом проект не предусматривает обязательного введения санкций для таких компаний. Обязательные санкции будут действовать в отношении физлиц, непосредственно участвовавших в атаках на избирательную систему. Такие санкции были введены в отношении сотрудников «Агентства интернет-исследований», известного также как «фабрика троллей», которых обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г.

Проект Белого дома является одной из последних попыток администрации Трампа продемонстрировать серьезность в борьбе с дезинформацией и хакерством, отмечает издание.

Ранее стало известно о внесении группой сенаторов в конгресс законопроекта о санкциях, который предусматривает систематизаций действующих ограничений и, в частности, создание механизма по борьбе в хакерами. «Злонамеренную деятельность в киберпространстве», как говорится в законопроекте, должен отслеживать офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики в госдепартаменте.